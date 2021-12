Mies sylkäisi käteensä ja läpsäisi tv-toimittajaa takapuoleen – suora lähetys sai irvokkaan käänteen

Italialainen toimittaja Greta Beccaglia aikoo tehdä rikosilmoituksen.

Fiorentinan ja Empolin välisessä, viikonloppuna pelatussa Serie A:n ottelussa vastustettiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kaikille pelaajille oli muun muassa maalattu punainen viiva poskeen kampanjan hengen mukaisesti.

Ottelun jälkeen nähtiin kuitenkin irvokas tapahtumaketju.

Italialainen toimittaja Greta Beccaglia juonsi suoraa lähetystä stadionin vierustalta fanien poistuessa paikalta. Yhtäkkiä Beccagliaa lähestynyt mies sylkäisi käteensä ja löi toimittajaa takapuoleen.

– Et voi tehdä noin, Beccaglia huusi miehen perään.

Hän jatkoi lähetystä häirinnästä huolimatta. Pian ohi käveli muita miehiä, jotka herjasivat toimittajaa ja käyttäytyivät uhkaavasti. Lähetys päätettiin keskeyttää.

– Kaikki näkivät, mutta kukaan ei tehnyt mitään, toimittaja sanoi The Timesin mukaan.

Tapahtumista on noussut kohu Italiassa. Tv-kuviin tallentunut mies on tunnistettu, ja poliisi on saanut hänet kiinni. Beccaglia aikoo tehdä rikosilmoituksen.

Serie A tuomitsi miesten teot Twitter-tilillään.