Vakio: Liverpool ja Manchester City kierroksen runkovarmat

Sarjajumbo Newcastlella on edessä iso viikko ja Burnleyltä pitäisi saada kotiottelussa täydet pisteet.

1 Watford–Manchester C (2)

Valioliiga: Watford joutui taipumaan Leicesterin vieraana 2–4-tappioon, vaikka pystyi haastamaan laadukkaamman kotijoukkueen varsin tasaväkisesti. City esiintyi talvisissa olosuhteissa laadukkaasti, kun kotiottelu West Hamia vastaan voitettiin 2–1. Joukkueiden tasoero oli Cityn eduksi niukalta vaikuttavaa maalin voittoa selkeämpi. Tasoero on Cityn hyväksi kiistaton ja noin 80 prosentin suosikkiasema vieraskentästä huolimatta perusteltu.

2 Wolverhampton–Liverpool (2)

Valioliiga: Wolvesin peliesitys jäi rajusti odotuksista sen tasattua pisteet Norwichin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Maalipaikkojen valossa Wolves olisi ansainnut hävitä. Liverpool teki Southamptonista selvää jälkeä jo varhain ensimmäisellä jaksolla 4–0-vottoon päättyneessä kotiottelussa. Wolvesin peliesityksissä on riittänyt hajontaa, minkä viime kierros jälleen osoitti. Tasoero on Liverpoolin eduksi merkittävä ja suosikkiasema kipuaa vieraissakin 65 prosentin tuntumaan.

3 Southampton–Brighton (1X)

Valioliiga: Southampton jäi aseettomaksi vierasottelussa Liverpoolia vastaan, eikä 0–4-tappiota voinut pitää vääränä tuloksena. Brighton loi tukun laatupaikkoja kotiottelussa Leedsiä vastaan, mutta joutui tyytymään maalittomaan tasapeliin. Viime kauella vastaavia otteluita nähtiin Brightonilta liian usein. Ero perustasossa menee Brightonin eduksi, mutta kotietu pitää Southamptonin niukkana 40 prosentin suosikkina.

4 Newcastle U–Burnley (1)

Valioliiga: Newcastle jäi pahasti vastaantulijaksi 0–2-tappioon päättyneessä vierasottelussa Arsenalia vastaan. Burnleyn kotiottelu Tottenhamia vastaan siirtyi lumimyrskyn tieltä. Newcastlella on edessä iso viikko, sillä kotiotteluista Norwichia ja Burnleyta vastaan on budjetoitava täydet pisteet. Päivää pidempi lepoaika viikkopelin jäljiltä on Newcastlen etu, mutta suosikkiasema jää silti vain 40 prosentin tuntumaan.

5 Blackburn–Preston (12)

Championship: Blackburn haki 1–0-voiton vierasottelusta Stokea vastaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Preston esiintyi vahvasti etenkin toisella jaksolla Fulhamia vastaan 1–1-päättyneessä kotiottelussa, eikä voittokaan olisi ollut perusteeton. Joukkueet ovat pelivoimansa puolesta samaa kaliiberia ja kotietu pitää Blackburnin 45 prosentin suosikkina.

6 Barnsley–Huddersfield (12)

Championship: Barnsleyn heikot otteet saivat jatkoa sen tasattua pisteet Peterborough’n vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Maalipaikkojen valossa Barnsley olisi ansainnut hävitä. Huddersfieldin peliesitys jäi heikoksi sen hävittyä kotona Borolle ansaitusti 1–2. Barnsleyn otteissa ei ole näkynyt kohenemisen merkkejä uudenkaan valmennuksen alaisuudessa. Hudds on laadukkaampi, mutta kotietu tasoittaa puntteja niin, että todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti.

7 Middlesbrough–Swansea (1)

Championship: Runsaasti epäonnea kärsinyt Boro sai viimein voitottoman jaksonsa päätökseen, kun vierasottelu Huddersfieldia vastaan voitettiin 2–1. Myös peliesitys oikeutti selvään voittoon. Swansea joutui taipumaan kotona 2–3-tappioon Readingiä vastaan, vaikka loi runsaammin maalipaikkoja. Tasoero on Boron hyväksi selkeä, vaikka Swansea on kerännyt pisteen enemmän. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä.

8 Millwall–Birmingham (12)

Championship: Millwallin tappioton jakso tuli päätökseen, kun Hullin vieraana tuli ansaittu 1–2-tappio. Birmingham palasi voittokantaan, kun kotiottelu Blackpoolia vastaan voitettiin vahvan peliesityksen siivittämänä 1–0. Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole juuri nimeksikään, mutta Birmingham kärsii yhä poissaoloista. Millwall on kotona noin 47 prosentin suosikki.

9 Blackpool FC–Luton (2)

Championship: Blackpool joutui taipumaan Birminghamin vieraana ansaittuun 0–1-tappioon. Lutonin vaikea jakso sai jatkoa, kun kotiottelu Cardiffia vastaan hävittiin 1–2. Selvänä ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Lutonin peliesitys jäi odotuksista. Blackpoolin edellisestä voitosta on kulunut reilu kuukausi, mutta silti sarjasijoitus on rajusti yläkanttiin. Luton palaa voittokantaan noin 40 prosentin todennäköisyydellä.

10 Nottingham–Peterborough (1)

Championship: Forest tasasi pisteet kolmannessa ottelussa peräkkäin, kun WBA:n vieraana pisteet jaettiin kotijoukkueen hallinnasta huolimatta 0–0. Peterborough joutui tyytymään pistejakoon maalittomassa kotiottelussa Burnleyta vastaan, vaikka olisi ansainnut voittaa. Ero perustasossa puhuu Forestin puolesta, vaikka vieraiden viimeaikaiset otteet ovat olleet kelvollisia. Kotivoitto toteutuu noin 53 prosentin todennäköisyydellä.

11 Cardiff C–Sheffield U (2)

Championship: Cardiff voitti Lutonin vieraissa 2–1 ja oli myös maalipaikkojen valossa niukasti edellä. Sheffield voitti kotona Bristolin 2–0 ja peliesitys oli linjassa loppulukemien sekä odotusten kanssa. Kummallakin joukkueella on ollut selvästi odotettua vaikeampaa, mutta myös epäonnea. Sheffield on kaksi luokkaa laadukkaampi ja vieraskentälläkin niukka 38 prosentin suosikki.

12 Bristol C–Derby (12)

Championship: Bristol hävisi Sheffieldin vieraana 0–2 ja myös peliesitys oikeutti selvään tappioon. Derby oli ennen maanantai-illan kotiotteluaan onnistunut välttämään tappion kolmesti peräkkäin, mutta viimeisin 1–1-tasapeli Fulhamin vieraana oli onnekas. Bristol on ollut onnekas ja myös sen kuuluisi taistella putoamista vastaan. Tasoeroa ei juuri ole ja kotiedun myötä Bristol on 45 prosentin suosikki.

13 Reading FC–Hull (X2)

Championship: Reading haki 3–2-vierasvoiton Swanseasta. Lukemat eivät kuitenkaan vastaa täysin kotijoukkueen hallinnassa edenneitä pelitapahtumia. Hull jatkoi voitokkaana neljännessä ottelussa perättäin, kun Millwall kaatui kotona 2–1. Readingille langetettu pistevähennys heikentää sarjasijoitusta, mutta eivät peliesityksetkään parempaan oikeuta. Hull on esiintynyt odotuksiin nähden laadukkaammin. Kotietu pitää Readingin niukkana 38 prosentin suosikkina.