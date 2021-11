Kommentti: Lionel Messin valinta maailman parhaaksi on oikeusmurha – miksi supertähti palkittiin kaiken nolon sekoilun jälkeen?

Lionel Messi ei ole tällä hetkellä maailman paras pelaaja, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Argentiinalainen Lionel Messi valittiin jälleen kerran maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi – ennalta-arvattavasti, matalamielisesti ja heppoisin perustein. Messi sai jo uransa seitsemännen France Football -lehden arvostetun Kultaisen pallon maanantaina Pariisissa (Ballon d’Or).

Pieleen meni. Messi, 34, on toki kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, mutta tämän hetken paras pelaaja hän ei ole. Eikä ”Kirppu” ole viime aikaisilla teoillaan palkintoaan ansainnut.

Vuosi 2021 on ollut Messille tuulinen. Hän loikkasi kesällä uppoavasta Barcelonasta muoviseura PSG:hen qatarilaisen rahan perässä. Nolo veto. Barcelona, seura joka kasvatti Messin 13-vuotiaasta pikkupojasta supertähdeksi, jäi palamaan kuin Gävlen olkipukki.

Barcan seurajohdon sekoilu ei ollut Messin syy, mutta kuukausitolkulla vatuloidun lähdön seuraaminen oli kiusallista – kuin olisi katsonut kuuluisaa avioeroleffaa Kramer vs. Krameria hidastettuna.

PSG:hen ei toistaiseksi ole ilmestynyt mikään jumalainen pelaaja. Ikä on saanut kiinni Messiä, joka on kärsinyt loukkaantumisista. Hänellä on toistaiseksi kasassa enemmän Instagramin päivityksiä, joissa hänen puolisonsa Antonela Roccuzzo esiintyy iltavalaistun Eiffel-tornin edessä, kuin hänellä on maaleja Ranskan liigassa. Roccuzzon Eiffel-kuvat johtavat 2–1.

Messin palkitsemisen perusteena on tietenkin se, että hän voitti Argentiinan maajoukkueen kanssa vihdoinkin Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen eli Copa American viime kesänä. Voittoa edelsi puolen vuosikymmenen sulamiset maajoukkuepaidassa.

Palkintoperuste ontuu. Kultaisen pallon äänestyksessä kolmanneksi sijoittui italialainen keskikenttäpelaaja Jorginho, joka on tänä vuonna onnistunut voittamaan sekä Mestarien liigan Chelsean kanssa että EM-kisat Italian paidassa. Se on merkittävästi kovempi saavutus kuin Messin Copa.

Jos palkinto oltaisiin haluttu antaa viime kauden oikeasti parhaalle pelaajalle, Ballon d’Or olisi nyt Robert Lewandwoskin käsissä. Bayern Münchenin puolalaishyökkääjä on kärsinyt oikeusmurhan kaksi kertaa putkeen.

Kaudella 2019–20 hän voitti Bayernin kanssa kaiken mahdollisen, mutta Kultaista palloa ei jaettu koronan vuoksi. Viime kaudella Lewandowski rikkoi Bundesliigassa käsittämättömän ennätyksen, kun hän paukutti 41 maalia. Silti uran ensimmäistä Kultaista pallo ei herunut.

Sen sijaan pytyn vei löysästi ja mielikuvituksettomasti valittu Messi, joka todennäköisesti käyttää seitsemättä pokaaliaan paperipainona tai ovikiilana ranskalaisessa ökyhuvilassaan.