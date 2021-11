Tyrmäys Lionel Messin valinnalle – Iker Casillas menetti uskonsa palkintoihin: ”Ei voi olla näin vaikeaa!”

Iker Casillas ei voi ymmärtää Lionel Messin valintaa.

Maalivahtilegenda Iker Casillas on ottanut voimakkaasti kantaa Lionel Messin voittamaan Kultaiseen palloon.

Messi pokkasi maanantaina jo seitsemännen maailman parhaan pelaajan palkintonsa, kun hän kiilasi äänestyksen ykköseksi ohi ennakkosuosikin, Bayern Münchenin tähtihyökkääjän Robert Lewandowskin.

– On yhä vaikeampaa uskoa näitä jalkapallon palkintovalintoja. Minusta Messi on ilman muuta lajihistorian viiden parhaan joukossa, mutta se on ihan eri asia, kuka on ollut paras yksittäisenä kautena. Eihän oikean valinnan tekeminen nyt voi olla näin vaikeaa! Casillas kirjoitti Twitterissä.

Casillas, 40, on yksi kaikkien aikojen maalivahdeista. Hän nousi Real Madridin ykkösmaalivahdiksi jo 18-vuotiaana ja edusti kasvattajaseuraansa ammattilaistasolla 1999–2015.

Uransa viimeiset vuodet Casillas edusti portugalilaista Portoa. Hän sai sydänkohtauksen harjoituksissa toukokuussa 2019 eikä enää sen jälkeen palannut pelikentille.