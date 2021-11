Supertähtimuusikko Pink pyysi apua Cristiano Ronaldolta – kaksikon yllättävä keskustelu sulatti somekansan sydämet

Sosiaalinen media näytti voimansa, kun muusikko Pink lähestyi jalkapalloilija Cristiano Ronaldoa Twitterissä.

Sosiaalisessa mediassa on liuta huonoja puolia, mutta kyllähän Twitterissä, Instagramissa ja kumppaneissa hyvääkin on. Ainakin se, että somella on voimaa yhdistää ihmisiä positiivisessa mielessä.

Tästä esimerkin tarjosivat vastikään yhdysvaltalainen musiikkitähti Pink ja portugalilainen jalkapallotähti Cristiano Ronaldo.

Pitkän linjan laulajana ja lauluntekijänä tunnettu Pink, oikealta nimeltään Alecia Moore, heitti Twitterissä ilmoille viestin, joka oli kohdistettu Ronaldolle.

– Hei Cristiano, minä sponsoroin muutamaa lasta tänä jouluna, ja he eivät halua mitään muuta kuin yhden sinun pelipaidoistasi. Heillä ei ole paljoa, mutta olen päättänyt saada tämän toteutumaan. Haluaisitko lähettää muutaman paitasi ja muuttaa heidän elämän? Tiedän, että teet hienoja juttuja jatkuvasti, mutta... Pink kirjoitti.

Ja eipä aikaakaan, kun Twitter-viesti sai Pinkin toivoman vastauksen.

– Hei Pink, autan mielelläni. Järjestän muutaman signeeratun paidan näille lapsille, ei ongelmaa. Onnittelut, että hoidit tämän, Cristiano Ronaldon Twitter-tililtä viestittiin.

Tämän jälkeen Pink kiitteli vuolaasti futaria avusta.

– Olet paras, Pink kirjoitti.

Muusikon ja jalkapalloilijan sydämellinen Twitter-viestittely sulatti somekansan sydämiä. Twitterissä iloittiin siitä, että kaksi eri alojen supertähteä valjastivat tähtistatuksensa lasten ilahduttamiseksi.

– Niin hienoa, että ihmiset tekevät yhdessä hyvää, Twitterissä ihasteltiin.

Pink, 42, tunnetaan lukuisista hittikappaleistaan yli 20 vuotta kestäneeltä uraltaan. Portugalilaistähti Cristiano Ronaldo, 36, nähdään tällä hetkellä jalkapalloviheriöillä Manchester Unitedin paidassa.