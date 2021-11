Eurofutistuomio: Lionel Messi vihdoin heräilemässä – joko Zlatan iskee?

Ilta-Sanomien eurofutistuomio vetää yhteen viikonlopun kuumat puheenaiheet.

Ketkä pelaajat puhuttavat eurofutiskentillä? Mitkä joukkueet pärjäävät, mitkä eivät? Ilta-Sanomien Eurofutistuomiossa vedetään nippuun Euroopan futissarjojen puheenaiheet menneeltä viikolta.

Raadissa tällä kertaa toimittajat Janne Kosunen, Petri Seppä ja Maisa Soininen.

Janne Kosunen

Tähti

Fifty-fifty. Dortmundin Erling Haalandista tuli nuorin pelaaja, joka on tehnyt 50 maalia Saksan Bundesliigassa. Hyökkääjä osui viikonloppuna Wolfsburgia vastaan 3–1-voitossa ja saavutti rajapyykin 21 vuoden, neljän kuukauden ja kuuden päivän ikäisenä. Elastinen norjalaisjätti tarvitsi 50 maaliinsa vain 50 ottelua – uusi ennätys sekin.

Erling Haaland juhli 50:ttä liigamaaliaan Saksassa näin.

Puheenaihe

Portugalin liiga. Belenensiltä oli 17 pelaajaa sivussa koronaviruksen takia, mutta niin vain kotiottelua Benficaa vastaan ei saatu siirtää. Belenenses sai kentälle avaukseen yhdeksän pelaajaa, muun muassa varamaalivahti pelasi pakkina. Ottelu oli tauolla tilanteessa 0–7 ja se keskeytettiin toisen puoliajan alussa, kun kotijoukkueelta oli pudonnut kolme pelaajaa pelistä.

Tyyli

Sean Dyche. Burnleyn 50-vuotias manageri ei värjötellyt nurkissa toppa-asuun kääriytyneenä, kun selviteltiin, että pystytäänkö Burnley–Tottenham-ottelua pelaamaan kovan lumisateen takia. Hän oli neuvonpidossa kentällä paitasillaan. Niin Dycheä kuin olla ja voi! Ottelu jouduttiin lopulta siirtämään, vaikka kenttähenkilökunta teki kaikkensa lunta vastaan.

Sean Dyche oli hieman alipukeutunut lumisateessa.

Moka

Juventus hävisi Italian Serie A:ssa kotonaan Atalantalle. Kurja päätös viikolle, jolla oli jo tullut rajusti turpaan Chelsealta Mestarien liigassa. Serie A:n mestaruus näyttää jo karkaavaan, vaikka kautta on toki jäljellä. Kaiken päälle Juventuksen pelaajarekisteröinteihin liittyvät kirjanpidot vuosilta 2019–2021 ovat viranomaisten tutkinnassa.

Yllätys

Milan hävisi kotonaan Sassuololle maalein 1–3. Huikeasti kauden aloittanut milanolaisjoukkue on pelannut Serie A:ssa nyt kolme ottelua putkeen voitotta, mikä on melkoinen lovi mestaruustaistelussa tulikuumaa Napolia vastaan. Keskiviikkona on pakkovoiton paikka tasureita jauhavan Genoan vieraana. Joko Zlatan iskee?

Petri Seppä

Tähti

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan… Real Betisissä pelaava Juanmi sai odottaa jokaisen pelaajaan unelmaa 294 ottelua, kunnes ammattilaisuran 295. ottelussa viimein lykästi. Juanmi teki uransa ensimmäisen hattutempun ja varmisti kolmella maalillaan Betisille 3–1-voiton sarjajumbo Levantesta. Hattutemppu tuli vielä kotiyleisön edessä ja sai yli 45 000 katsojaa hurmokselliseen tilaan.

Puheenaihe

Leicester ja Watford mittelivät lumen peittämällä kentällä.

Talvi tuli Englantiin. Sunnuntain valioliigapeleistä Burnley–Tottenham siirrettiin rankan lumisateen takia, ja Manchester Cityn ja West Hamin välisessä ottelussa kolamiehet tekivät miehen työn auratessaan kentän puoliajalla puhtaaksi. Leicesterissä ei lumikolia ollut (eikä edes punaista palloa), ja ottelu vietiin läpi täysin lumen peittämällä kentällä, jossa palloa oli vaikea nähdä.

Tyyli

Tyyli se on heikko tyylikin. Levante on tekemässä La Ligan surullista ennätystä peräkkäisten voitottomien otteluiden ennätyksessä. Joukkueen jo viime kaudella alkanut putki on kasvanut 23 peräkkäiseen voitottomaan otteluun. Synkkä ennätys on enää yhden ottelun päässä, Sporting Gijon pelasi kaudella 1997–98 yhteensä 24 peräkkäistä sarjapeliä ilman voittoa.

Moka

Mitä on tapahtunut AC Milanille Serie A:ssa? Joukkue porskutteli kauden 11 ensimmäistä ottelua komealla saldolla 10 voittoa ja 1 tasapeli, mutta nyt on putkessa kaksi tappiota putkeen ja yhteensä kolme voitotonta ottelua. Sunnuntaina Milan notkahti alemman keskiryhmän Sassuololle kotonaan 1–3.

Yllätys

Miltähän mahtaa tuntua matkustaa 31 tuntia jalkapallo-otteluun vain havaitakseen, että peli perutaan vajaa tunti ennen aloituspotkua? Yhdysvaltalaispariskunta Ken ja Brandy Saxton olivat matkustaneet Texasista Dallasin kaupungista Lontoon kautta Burnleyyn mutta eivät sitten lopulta päässeetkään suosikkiseuransa Tottenhamin otteluun. Harry Kane heltyi parin epäonnisesta matkasta niin, että kutsui Saxtonit vieraakseen Spursin kotiotteluun.

Maisa Soininen

Tähti

Alkaisiko supertähti Lionel Messi pikkuhiljaa heräillä kohmeesta PSG:ssä? Messin taival pariisilaisseurassa ei ole ollut aivan sellaista ilotulitusta kuin jotkut ehkä odottivat, mutta sunnuntaina hän pääsi tilastoihin syöttöhattutempulla: Messi syötti PSG:n kaikki maalit 3–1-voitossa St. Etiennestä. Jospa seuraavaksi ketsuppipullo avautuisi kunnolla myös maalien muodossa?

Lionel Messi (oik.) sai sunnuntaina nimiinsä maalisyötöt Marquinhosin kahteen ja Angel Di Marian yhteen osumaan, kun PSG voitti St. Etiennen Ranskan liigassa 3–1.

Puheenaihe

FC Barcelonan kausi on ollut katastrofi, mutta nyt on sentään pieniä valonpilkahduksia ilmassa. Seuraikoni Xavin päävalmentajakseen saanut Barca otti lauantaina pitkästä aikaa vierasvoiton La ligassa, kun Villarreal kaatui 3–1. Tosin katalonialaisjoukkueen peliesitykset jättivät vielä rutkasti parantamisen varaa ja Xavin taktiset päätökset ihmetyttivät. Askel kerrallaan, kai.

Tyyli

Voisiko joku sanoa Sean Dychelle, että on ihan OK pukeutua lämpimästi? Burnleyn ja Tottenhamin välinen valioliigaottelu peruttiin sunnuntaina lumen peitettyä kentän. Ennen perumisilmoitusta Burnleyn manageri Dyche kuvattiin Turf Moorin lumimyräkässä pelkässä kauluspaidassa. Takki päälle, Sean! Vilustuminen ei ole cool. Tosin virnuilusta päätellen Dyche lienee kuumaveristä sorttia.

Sean Dycheä (oik.) lumisade ja kylmä keli eivät haitanneet.

Moka

Newcastlen tuska ei helpota. Tilastopalvelu OptaJoen mukaan Harakat liittyi lauantaisen Arsenal-tappion siivittämänä ikävään kerhoon: siitä tuli kuudes eri valioliigaseura, joka ei ole saanut voiton voittoa kauden ensimmäisistä 13 ottelusta. Neljän saman kohtalon kokeneen joukkueen kausi päättyi putoamiseen... Mällätäänkö kohuttuja saudimiljoonia ensi kaudella Mestaruussarjassa?

Yllätys

AC Milanin edellisestä Serie A:n mestaruudesta on ehtinyt vierähtää jo vuosikymmen. Viime kaudella milanolaisjoukkue oli jo toinen, ja tällä kaudella se vaikuttaa olevan jälleen mestaruustaistelussa mukana. Tosin viime peleissä on ollut hieman vaikeampaa... sunnuntaina sarjataulukon heikommalla puoliskolla majaileva Sassuolo yllätti AC Milanin vieraskentällä 3–1. AC Milan ei ole voittanut Serie A:ssa nyt kolmeen otteluun.