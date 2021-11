Vakio: Norwich altavastaaja kotiottelussa Wolvesia vastaan

Championshipin kohteissa on lukuisia mahdollisuuksia ohipeleihin liikaa kannatusta saaneista kotijoukkueista.

1 Liverpool–Southampton (1)

Valioliiga: Liverpool palasi voittokantaan tyylillä, kun kotiottelu Arsenalia vastaan voitettiin 4–0. Neljän maalin eroa voi pitää tarkkana kuvauksena tasoerosta. Viikolla Mestarien liigassa kaatui Porto vakuuttavan peliesityksen päätteeksi 2–0, vaikka jatkopaikka sekä lohkovoitto olivat varmistuneet jo edellisellä kierroksella. Liverpoolin avainpelaajista enää Roberto Firmino on loukkaantuneena sivussa.

Southampton kärsi viimeksi 1–2-tappion Norwichin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta paremmin. Southamptonin kausi on sujunut odotuksiin nähden erinomaisesti, sillä siirtoikkunassa merkittävästi heikentyneen joukkueen suoritustaso on ollut jopa viime kautta korkeampaa.

Liverpoolin haitaksi lasketaan pieni Mestarien liigan ottelussa Portoa vastaan kertynyt rasitus, mutta ero perustasossa nostaa sen silti kotikentällä noin 75 prosentin suursuosikiksi. Vakiossa kotivoitto on ymmärrettävästi kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta haastavalla kierroksella on selkeä ennakkosuosikki säilytettävä riveissä varmana.

2 Norwich C–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Norwich nappasi toisen perättäisen voiton ja samalla avausvoiton Dean Smithin alaisuudessa, kun kotiottelu Southamptonia vastaan voitettiin 2–1. Peliesitys ei voitosta huolimatta ollut vakuuttava ja loppulukemia vastaava tappio olisi ollut perustellumpi.

Wolves esiintyi viikonloppuna selvästi odotettua vakuuttavammin, kun kotiottelu West Hamia vastaan hoitui pelitapahtumiin nähden ansaitusti 1–0. Wolvesin kausi on ollut kaksijakoinen. Alkukaudesta suoritustaso nousi nopeasti, mutta ennen viime kierroksen voittoa West Hamista suoritustason kehitys oli jatkunut pitkään negatiivisena. Otteiden ailahtelu on jäänyt positiivisten tulosten taakse.

Ero perustasossa on Wolvesin hyväksi selkeä ja vieraiden 49 prosentin suosikkiasema perusteltu. Vakiossa pelikansa uskoo Teemu Pukin ja kumppaneiden menestyksen jatkumiseen todennäköisyysarviota enemmän, ja Wolvesin alipelattu voitto on merkeistä edullisin.

3 Crystal P–Aston Villa (2)

Valioliiga: Crystal Palace joutui tyytymään vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3-tasapeliin Burnleyn vieraana. Palacen peliesitys oli jälleen vahva ja niukka voitto olisi kuvannut tasoeroa tarkemmin. Palace on eniten kuluvan kauden aikana odotukset ylittänyt joukkue ja suoritustaso on useista epäonnisista pistemenetyksistä huolimatta noussut kierros kierrokselta.

Aston Villan ja Steven Gerrardin yhteinen taival alkoi 2–0-kotivoitolla Brightonista, vaikka pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia paremmin. Lähtökohdat ovat lauantaina Gerrardin avausotteluun nähden paremmat, sillä avainpelaajiin lukeutuva Douglas Luiz on jälleen käytettävissä.

Palace on Villaa korkeammin rankattu, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 45 prosenttiin. Vakiossa kotivoiton peliprosentit keulivat lähes kymmenen prosenttiyksikköä todennäköisyyttään korkeammalla. Saman verran alipelattu vierasvoitto on merkeistä edullisin.

4 Brighton–Leeds U (X2)

Valioliiga: Brighton kärsi Aston Villan vieraana 0–2-tappion, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua paremmin. Brightonin otteet ehtivät syksyn aikana olla pitkän jakson odotuksia heikompia, mutta viimeisten kierrosten aikana on suoritustaso saanut jälleen nostetta alleen ja pelivoima on lähellä kauden ensimmäisten kierrosten tasoa.

Leeds esiintyi Tottenhamin vieraana ensimmäisellä jaksolla poissaoloistaan huolimatta väkevästi, mutta joutui taipumaan lopulta ansaittuun 1–2-tappioon. Edeltävällä kierroksella yllättäen puuttuneet Ralphinha ja Rodrigo Moreno ovat takaisin kokoonpanossa, mutta hyökkääjä Patrick Bamford puuttuu edelleen.

Brighton on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällä 50 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoiton kannatus on kipuamassa selvästi todennäköisyyttään korkeammalle, joten vieraiden yltäminen pisteille on kohteen edullisin peli-idea.

5 Bournemouth–Coventry C (X2)

Championship: Bournemouth tasasi viikolla pisteet Millwallin vieraana 1–1. Pistejako on tarkasti linjassa niin tasaisten ennakko-odotusten kuin pelitapahtumienkin kanssa. Edeltävällä kierroksella Bournemouth joutui taipumaan yllättävään 2–3-tappioon Derbyn vieraana, vaikka tuolloinkin pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin.

Coventry pelasi toisen perättäisen maalittoman tasapelin, kun viikkokierroksella pisteet jaettiin kotikentällä Birminghamia vastaan. Maalittomat loppulukemat kuvasivat hyvin tasaista ja niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelun. Edeltävällä kierroksella Sheffieldin vieraana Coventryn niukka tappio olisi ollut pistejakoa perustellumpi.

Ero perustasossa menee Bournemouthin eduksi siinä määrin, että noin 56 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Cherries on merkattu lähes 70 prosentin suosikiksi, joten ohipeli ylipelatusta kotivoitosta on selkeä peli-idea.

6 Stoke–Blackburn (1)

Championship: Stoke hävisi viikolla Bristolin vieraana 0–1, vaikka loi ottelussa selvästi enemmän maalipaikkoja. Vastaavalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa olisi Stoken voitto selvästi muita tulosvaihtoehtoja todennäköisempi. Edellisellä kierroksella kotikentällä Peterboroughta vastaan Stoken peliesitys jäi 2–0-voitosta huolimatta odotettua vaatimattomammaksi, vaikka varhainen johtoasema vaikuttikin joukkueen intoon luoda maalipaikkoja.

Blackburn kaatoi viikolla kotona Peterborough’n 4–0, mutta ottelu oli selvästi loppulukemiaan tasaväkisempi. Edeltävän kierroksen peliesitys Bristolin vieraana jäi selvästi odotuksista, ja Blackburnin niukka tappio olisi kuvannut tapahtumia 1–1-tasapeliä tarkemmin.

Stoke on joukkueista laadukkaampi. Viikolla Bristolia vastaan ulosajon kärsinyt Joe Allen on pelikieltoisena sivussa ja selkeä heikennys. Stoke on Allenin poissaolosta huolimatta kotikentällään 51 prosentin suosikki. Vakion peliprosentit ovat kohdallaan ja oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan varmaksi.

7 Huddersfield–Middlesbrough (2)

Championship: Huddersfield hävisi viikolla QPR:n vieraana 0–1. Tappio oli ansaittu ja peliesitys hieman odotettua vaatimattomampi. Edelliskierroksen 1–0-kotivoitto WBA:sta sen sijaan oli odotettua laadukkaampi, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia Huddsin voittoa tarkemmin.

Boron epäonni sai viikkokierroksella jatkoa, kun kotiottelussa Prestonia vastaan johtoasema kääntyi toisen jakson lopulla yllättäen 1–2-tappioksi. Maalipaikkoihin nähden voitto olisi kuitenkin ollut selvästi tappiota todennäköisempi skenaario. Myös edeltävässä kotiottelussa Millwallia vastaan Boro joutui tyytymään 1–1-tasapeliin, vaikka hallitsi peliä voittoon oikeuttavalla tavalla.

Joukkueiden välinen tasoero on lähes päinvastainen sarjataulukkoon nähden. Huddersfield säilyy ainoastaan kotiedun turvin vain marginaalisena 36 prosentin suosikkina. Vakiossa Huddersfield nauttii lähes 50 prosentin kannatusta, joten rajusti alipelattu vierasvoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

8 Hull–Millwall (1)

Championship: Hull jatkoi voitokkaana jo kolmannessa perättäisessä ottelussaan napattuaan Cardiffin vieraana 1–0-voiton. Peliesitys oli odotuksiin nähden hyvä, mutta pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia paremmin. Edeltävän kierroksen kotiottelusta Birminghamia vastaan tuli 2–0-voitto, mutta aikainen johtoasema ja sitä pian seurannut miesylivoima helpottivat tehtävää.

Millwall pelasi puolestaan kolmannen perättäisen tasapelinsä, kun kotiottelu Bournemouthia vastaan päättyi 1–1. Peliesitys oli kelvollinen ja pistejako oikea tulos. Edeltävällä kierroksella Middlesbrough’n vieraana 1–1-tasapeli tuli sen sijaan melko selvästi vastoin pelitapahtumia, jotka etenivät kotijoukkueen hallinnassa.

Joukkueiden välinen tasoero menee Millwallin eduksi selvällä marginaalilla, mutta kotietu pitää Hullin marginaalisena 37 prosentin suosikkina. Vakiossa Millwall on merkitty vastaavaksi suosikiksi, joten edullisin pelivalinta on orastavassa voittoputkessa etenevän Hullin hyvien tulosten jatkuminen.

9 Birmingham–Blackpool FC (1)

Championship: Birmingham tasasi viikolla pisteet Coventryn vieraana 0–0. Maaliton tasapeli kuvaa hyvin tasaista ja niukasti maalipaikkoja sisältänyttä ottelua. Edeltävällä kierroksella Birmingham kärsi 0–2-tappion Hullin vieraana, mutta joutui pelaamaan suurimman osan ottelusta vajaamiehisenä.

Blackpool tasasi viikolla pisteet kotikentällään WBA:ta vastaan 0–0, mutta olisi maalipaikkojen valossa ansainnut selvän tappion. Edeltävän kierroksen 1–1-tasapeli Swansean vieraana sen sijaan oli hyvä esitys ja pistejako maalipaikkojen valossa perusteltu.

Birmingham on tuloksiaan laadukkaampi, mutta kärsinyt jo pidempään avainpelaajien loukkaantumisista. Kotijoukkueen kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on poissaoloista huolimatta perusteltu. Vakiossa Birminghamin kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

10 Luton–Cardiff C (X2)

Championship: Luton joutui viikolla tyytymään maalittomaan tasapeliin Forestin vieraana. Mahdollisuutta voittoon tarjottiin miesylivoiman ja rangaistuspotkun muodossa, mutta kummankaan hyödyntäminen ei onnistunut ja esitys jäi melko vaatimattomaksi. Edelliskierroksen peliesitys 0–2-tappiossa QPR:n vieraana sen sijaan oli maalipaikkoihin nähden tappiosta huolimatta hyvä.

Cardiff joutui taipumaan viikolla kotikentällään 0–1-tappioon Hullia vastaan. Maalipaikat jakautuivat joukkueiden välille tasaisesti ja pistejako olisi kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa paremmin. Edeltävän kierroksen 2–1-vierasvoitto Prestonista oli Cardiffilta kelvollinen esitys ja voitto maalipaikkoihin nähden ansaittu.

Luton on vieraiden hiljalleen kohentuneista otteista huolimatta rankingissa selvästi edellä. Ero perustasossa, kotietu ja päivää pidempi palautumisaika nostavat Lutonin 52 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotijoukkue on pelattu päälle 60 prosentin suosikkiasemaan ja ylipelatun kotivoiton jättämistä pois riveistä on syytä harkita.

11 Swansea–Reading FC (X2)

Championship: Swansea palasi viikolla voittokantaan, kun vierasottelu Barnsleyta vastaan hoidettiin ansaitusti 0–2. Edeltävällä kierroksella Swansea tasasi pisteet kotona Blackpoolia vastaan 1–1. Peliesitys oli selkeään ennakkosuosikkiasemaan nähden heikko ja pistejako oikea tulos.

Reading tasasi viikolla pisteet kotikentällä Sheffieldiä vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Maalipaikkojen valossa peliesitys oli selvästi vieraita heikompi ja tappio olisi kuvannut tasoeroa pistejakoa tarkemmin. Myöskään Readingin edeltävällä kierroksella Forestia vastaan pelaama 1–1-tasapeli ei ollut linjassa pelitapahtumien kanssa.

Swansea on perustasonsa puolesta selvästi vieraita edellä ja kotikentällään noin 52 prosentin suosikki. Vakiossa Swansea on kerännyt 20 prosenttiyksikköä todennäköisyyttään korkeamman kannatuksen. Tasoero on Swansean hyväksi selvä, mutta rajusti ylipelattu kotivoitto on vieraiden vaisuista esityksistä huolimatta ohitettava.

12 Peterborough U–Barnsley (12)

Championship: Peterborough hävisi viikolla Blackburnin vieraana peräti 0–4, vaikka ottelu oli maalipaikkojen valossa selvästi tasaväkisempi. Edelliskierroksella joukkue joutui taipumaan Stoken vieraana 0–2-tappioon, vaikka silloinkin peliesitys oli niukasti maalipaikkoja sisältäneessä ottelussa kelvollinen.

Barnsleyn uuden valmennustiimin debyytti ei sujunut toivotusti, kun kotiottelu Swanseaa vastaan hävittiin 0–2. Peliesitys jäi jo valmiiksi vaatimattomista odotuksista. Edeltävän kierroksen vierasottelussa Fulhamia vastaan Barnsley jäi täysin aseettomaksi ja 1–4-tappio kuvasi hyvin tasoeroa.

Peterborough’n edellisestä voitosta on vierähtänyt kuukauden päivät. Huomionarvoista on hyvin haastava otteluohjelma ja se, että peliesitykset eivät ole olleet vastustajien korkeasta tasosta huolimatta heikkoja. Barnsleyn uusi valmennustiimi on kokematon ja tehtävä suunnan kääntämiseksi haastava. Peterborough ansaitsee noin 42 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on niukasti yli todennäköisyytensä, mutta ”kuuden pisteen ottelussa” riveihin mahdutetaan kummankin joukkueen voitot.

13 Plymouth–Wigan (X2)

Ykkösliiga: Plymouth kärsi toisen perättäisen tappion, kun viikkokierroksen kotiottelu Wycombea vastaan hävittiin 0–3. Vaikka ottelu oli maalipaikkojen valossa loppulukemia tasaväkisempi, Plymouth ansaitsi tappionsa. Myös edelliskierroksen 0–2-tappio Charltonin vieraana oli ansaittu.

Wigan joutui viikolla tyytymään 2–2-tasapeliin Cambridgen vieraana, vaikka hallitsi pelitapahtumia voittoon oikeuttavalla tavalla. Tätä edelsi pidempi tauko sarjapeleistä, sillä viikonlopun ottelu Oxfordia vastaan peruuntui vastustajan koronatapausten takia.

Plymouthin otteet ovat olleet läpi syksyn selvästi odotettua vahvempia, mutta aivan sarjan kärkijoukkueiden tasolle sitä ei voi hyvistä tuloksista huolimatta nostaa. Ero perustasossa menee Wiganin hyväksi, ja niukka 40 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa Plymouth nauttii vastaavaa kannatusta, joten pelivalinta kohdistuu laadukkaampaan Wiganiin.