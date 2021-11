Video: Naisten MM-karsinnoissa nähtiin karmea löylytys

Pohjois-Irlanti kellisti Pohjois-Makedonian peräti 11–0.

Simone Magill (oik.) on Pohjois-Irlannin maalitykki. Seuratasolla hän edustaa Evertonia.

Pohjois-Irlannin naisten maajoukkue oli harvinaisen tyly vieras, kun se kohtasi Pohjois-Makedonian MM-karsintaottelussa.

Pohjois-Irlanti jyräsi joukkuetta Skopjessa emännöineen Pohjois-Makedonian peräti 11–0.

Kaikkiaan kuusi pelaajaa onnistui maalinteossa. Eniten täysosumia viimeisteli Simone Magill, joka venytti verkkoa neljä kertaa.

D-lohkoa johtaa Englanti. Se on voittanut neljä karsintaotteluaan maalierolla 32–0.

Pohjois-Irlanti on D-lohkossa kolmannella sijalla. Yhden voiton Pohjois-Makedonia on sarjataulukossa toiseksi viimeisenä. Jumbona majailee Latvia, joka on hävinnyt kaikki karsintaottelunsa.