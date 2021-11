Vakio: Liverpoolin kotivoitto kierroksen runkovarma

Kaksi peräkkäistä voittoa ottanut Norwich lähtee selkeänä altavastaajana Wolverhamptonia vastaan.

1 Liverpool–Southampton (1)

Valioliiga: Liverpool palasi voittokantaan tyylillä, kun kotiottelu Arsenalia vastaan voitettiin 4–0. Neljän maalin eroa voi pitää tarkkana kuvauksena tasoerosta. Southampton kärsi 1–2-tappion Norwichin vieraana, vaikka esiintyi maalipaikkojen valossa kotijoukkuetta paremmin. Liverpool rasittuu hieman Mestarien liigan ottelussa Portoa vastaan, mutta ero perustasossa nostaa sen rasituksesta huolimatta noin 75 prosentin suursuosikiksi.

2 Norwich C–Wolverhampton (2)

Valioliiga: Norwich nappasi toisen perättäisen voiton ja samalla avausvoiton Dean Smithin alaisuudessa, kun kotiottelu Southamptonia vastaan voitettiin 2–1. Peliesitys ei voitosta huolimatta ollut vakuuttava ja loppulukemia vastaava tappio olisi ollut perustellumpi. Wolves esiintyi selvästi odotettua vakuuttavammin, kun kotiottelu West Hamia vastaan hoitui ansaitusti 1–0. Ero perustasossa on Wolvesin hyväksi selkeä ja vieraiden lähes 50 prosentin suosikkiasema perusteltu.

3 Crystal P–Aston Villa (1X)

Valioliiga: Crystal Palace joutui tyytymään vaiheikkaiden tapahtumien jälkeen 3–3-tasapeliin Burnleyn vieraana. Palacen peliesitys oli jälleen vahva ja niukka voitto olisi kuvannut tasoeroa paremmin. Aston Villan ja Steven Gerrardin yhteinen taival alkoi 2–0-kotivoitolla Brightonista, vaikka pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Palace on Villaa korkeammin rankattu ja 45 prosentin suosikki.

4 Brighton–Leeds U (1)

Valioliiga: Brighton kärsi Aston Villan vieraana 0–2-tappion, vaikka pistejako olisi kuvannut tasaista ottelua paremmin. Leeds esiintyi Tottenhamin vieraana ensimmäisellä jaksolla poissaoloistaan huolimatta väkevästi, mutta joutui taipumaan lopulta ansaittuun 1–2-tappioon. Brighton on joukkueista laadukkaampi ja vieraiden kokoonpanotilannetta on syytä pitää silmällä. Kotivoitto toteutuu noin 50 prosentin todennäköisyydellä.

5 Bournemouth–Coventry C (1)

Championship: Bournemouth kärsi kauden toisen tappion, kun vierasottelu Derbya vastaan hävittiin yllättäen 2–3. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Coventry tasasi pisteet Sheffieldin vieraana 0–0, mutta niukka tappiokaan ei olisi ollut vääryys. Ero perustasossa menee Bournemouthin eduksi siinä määrin, että noin 56 prosentin suosikkiasema on perusteltu.

6 Stoke–Blackburn (1X)

Championship: Stoken peliesitys jäi kotikentällä Peterboroughta vastaan 2–0-voitosta huolimatta odotettua vaatimattomammaksi, vaikka varhainen johtoasema vaikuttikin joukkueen intoon luoda maalipaikkoja. Blackburnin esitys Bristolin vieraana jäi selvästi odotuksista ja niukka tappio olisi kuvannut tapahtumia 1–1-tasapeliä tarkemmin. Stoke on joukkueista laadukkaampi ja kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikki.

7 Huddersfield–Middlesbrough (2)

Championship: Huddersfield esiintyi odotettua paremmin voitettuaan kotona WBA:n 1–0. Pistejako olisi kuitenkin ollut maalipaikkoihin nähden oikeampi tulos. Boro joutui tyytymään kotona 1–1-tasapeliin Millwallia vastaan, vaikka hallitsi peliä voittoon oikeuttavalla tavalla. Joukkueiden ero on rankingissa lähes päinvastainen sarjataulukkoon nähden. Huddersfield säilyy kotiedun turvin vain marginaalisena 36 prosentin suosikkina.

8 Hull–Millwall (X2)

Championship: Hull nappasi toisen perättäisen voiton kaadettuaan kotikentällä Birminghamin 2–0. Aikainen johtoasema ja miesylivoima helpottivat tehtävää. Millwall tasasi pisteet Middlesbrough’n vieraana 1–1, vaikka jäi maalipaikkojen valossa melko selvästi kotijoukkueesta jälkeen. Ero perustasossa menee Millwallin eduksi selvällä marginaalilla, mutta kotietu pitää Hullin marginaalisena 37 prosentin suosikkina.

9 Birmingham–Blackpool FC (12)

Championship: Birmingham kärsi toisen perättäisen tappion itseään heikommalle vastustajalle, kun Hullin vieraana tuli 0–2-tappio. Häviö oli ansaittu, mutta aikainen ulosajo vaikeutti tehtävää merkittävästi. Blackpool esiintyi kelvollisesti tasattuaan pisteet Swansean vieraana 1–1. Birmingham on tuloksiaan laadukkaampi, mutta kärsinyt avainpelaajien loukkaantumisista. Kotijoukkueen kerran kahdesta toteutuva suosikkiasema on poissaoloista huolimatta perusteltu.

10 Luton–Cardiff C (1)

Championship: Luton kärsi toisen perättäisen tappion hävittyään QPR:n vieraana 0–2. Tappio oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden ansaitsematon. Cardiff jatkoi voitokkaana toisessa ottelussa perätysten, kun Preston kaatui vieraissa ansaitusti 2–1. Luton on vieraiden kohentuneista otteista huolimatta rankingissa selvästi edellä. Ero perustasossa, kotietu ja päivää pidempi palautumisaika nostavat Lutonin 51 prosentin suosikiksi.

11 Swansea–Reading FC (1)

Championship: Swansea tasasi pisteet kotona Blackpoolia vastaan 1–1. Peliesitys oli selkeään ennakkosuosikkiasemaan nähden heikko ja pistejako oikea tulos. Reading tasasi sekin pisteet kotikentällään Forestia vastaan 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa selvästi heikommaksi. Swansea on perustasonsa puolesta selvästi vieraita edellä ja kotikentällään noin 52 prosentin suosikki.

12 Peterborough U–Barnsley (1X)

Championship: Peterborough taipui Stoken vieraana 0–2-tappioon, vaikka esiintyi niukasti maalipaikkoja sisältäneessä ottelussa kelvollisesti. Barnsley jäi aseettomaksi Fulhamin vieraana, ja 1–4-tappio kuvasi hyvin tasoeroa. Peterborough on pelannut parempia vastustajia vastaan tappioista huolimatta hyvin. Barnsleyn uusi valmennus on tulessa ensimmäistä kertaa viikkopelissä. Peterborough on rankingissa jäljessä, mutta kotietu pitää sen noin 41 prosentin suosikkina.

13 Plymouth–Wigan (12)

Ykkösliiga: Plymouth kärsi vasta kauden toisen tappionsa, kun vierasottelu Charltonia vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. Wiganin edellinen sarjapeli oli 3–2-vierasvoitto Fleetwoodista, kun viikonlopun ottelu Oxfordia vastaan peruuntui vastustajan koronatapausten takia. Plymouth viilettää sarjakärjessä, mutta kaksi peliä Wigania enemmän pelanneena. Plymouthin otteet ovat olleet odotettua vahvempia, mutta ero perustasossa menee Wiganin hyväksi.