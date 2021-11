Eurofutistuomio: Ole Gunnar Solskjär lähti, mutta ManUn ongelmat eivät ratkenneet – Unitedin epäuskottava johtaja nolasi itsensä taas

Ilta-Sanomien Eurofutistuomio niputtaa yhteen jalkapallon suurimpien sarjojen puheenaiheet.

IS Urheilun Eurofutistuomiossa perataan jälleen kulunut viikonloppu jalkapallon top 5 -sarjoissa. Isoimpana puheenaiheena on Manchester Unitedin valmentajakuviot.

Raadissa ovat tällä kertaa Ilta-Sanomien toimittajat Janne Oivio, Tommi Koivunen ja Pekka Holopainen.

Janne Oivio

Tähti

Nostetaan hattua vanhalle panssarivaunulle Christian Bentekelle. Crystal Palacen hyökkääjä alkoi vihdoin viime kaudella löytää vuosia kadoksissa ollutta maalijyväänsä ja jatkaa hyviä otteitaan tänä vuonna. Kaksi maalia Burnleyn vieraana auttoi Palacea venyttämään tappiottoman putkensa seitsemään otteluun.

Puheenaihe

Anssi Suhonen maajoukkueeseen! 20-vuotias keskikentän moniosaaja alkaa vakiinnuttaa paikkaansa Kakkosbundesliigassa pelaavan HSV:n riveissä. Lauantaina syntyi uran ensimmäinen liigamaali sarjassa, ja hieno maali olikin. Suhonen on Huuhkajien seuraava nuori avainpelaaja. Häntä on turha pitää pakkasessa enää, kun MM-karsinnat ovat ohi. Nyt herätys, Markku Kanerva!

Tyyli

Muodikkaasti myöhässä. Manchester United odotti aivan liian kauan Ole-Gunnar Solskjärin kanssa ja joutui maksamaan siitä kalliisti. Antonio Conte meni nenän edestä Tottenhamiin ja samalla United tunaroi pisteitä. Koska tämä ilmiselvä asia opitaan: Älä palkkaa seuralegendaa manageriksi. Kerran vuosikymmenessä kukkii yksi Pep Guardiola. Yleensä homma päättyy katkerasti.

Lue lisää: Nyt se on varmaa: Ole Gunnar Solskjär sai potkut

Moka

Arsenal sortui samaan virheeseen kuin United ja niin moni muu. Kannattajien suosikki Mikel Arteta oli loistava pelaaja ja on kelpo valmentaja, mutta ei oikea mies Arsenaliin. Kun asiat eivät mene, kuten toivotaan, on ruljanssi aina sama. Koska kyseessä on seuraikoni, annetaan ylimääräistä aikaa, kun kaikki tietävät, mitä pitäisi tehdä. Arteta-arvonta tulee (taas) vesittämään Arsenalin kauden.

Yllätys

Viikonlopun isoin yllätys nähtiin jo perjantaina. Piskuinen Augsburg löi Bayern Münchenin Bundesliigassa. Mads Pedersen ja Andre Hahn iskivät isännille voittoon riittävät maalit. Tappio oli sarjakärjelle vasta kauden toinen. Augsburgin Huuhkaja Fredrik Jensen pääsi viime minuuteiksi kentälle puolustamaan johtoasemaa onnistuneesti.

Tommi Koivunen

Tähti

Juventuksen konkaritoppari Leonardo Bonucci, 34, nousi jo sivuamaan henkilökohtaista maaliennätystään Serie A:ssa (3). Bonucci upotti lauantaina Lazion kahdella rankkarimaalillaan, jotka hän ampui vuorenvarmasti sisään. Ensimmäinen veto oli lähes mahdoton torjuttava, toisessa Pepe Reina loikkasi väärään nurkkaan.

Leonardo Bonucci oli itse varmuus rankkaripilkulta.

Puheenaihe

Ole Gunnar Solskjär sai viimein lähteä, mutta Mancester Unitedin ongelmat eivät sillä katoa. Seura kaipaa yhä edelleen parasta A-luokkaa olevaa urheilujohtoa. Toki pelaajisto on ihan laadukas, ja jos seura onnistuu arpomaan hyvän valmennustiimin, menestystä voidaan odottaa.

Tyyli

Teemu Pukki osui päällään! 15. valioliigamaali oli Pukin ensimmäinen puskuosuma maailman parhaassa liigassa. Norwich otti uuden valmentajansa Dean Smithin alaisuudessa heti arvokkaan voiton. Voidaan siis puhua jo voittoputkesta, kun Daniel Farken viimeisestä pelistä tuli kauden ensimmäiset kolme pistettä.

Lue lisää: Se on siellä! Teemu Pukki osui Valioliigassa – suomalaistähdelle poikkeuksellinen onnistuminen

Moka

Yksi Solskjärin pahoista virheistä oli tehdä Harry Maguiresta Manchester Unitedin kapteeni. Epäuskottava johtajahahmo nolasi taas itsensä typerällä punaisella kortilla Watfordia vastaan. Maaottelutauolla hän tuuletti Englannin paidassa tekemäänsä osumaa naljailemalla kriitikoilleen. Esitykset seurajoukkueessa ovat jatkuvasti luokattomia.

Yllätys

Jere Urosen edustama Brest otti murskaavan 4–0-voiton Lensistä. Sarjanelosen kaatuminen nosti nousijajoukkue Brestin pohjakerroksesta 12:nneksi. Ranskan liigan alempi keskikasti on todella tasainen. Sarja olisi huippujännittävä ilman ökyseura PSG:n ylivoimaa (12 pisteen johto).

Pekka Holopainen

Tähti

Manchester Cityn otteluissa näkee usein aivan hämmentäviä jalkapallotekoja, mutta jopa tällä asteikolla portugalilaisen Joao Cancelon maalisyöttö Raheem Sterlingille juuri ennen Everton-ottelun taukovihellystä veti suorastaan sanattomaksi. Siinä oli ulkosyrjäklinikkaa kerrakseen.

Joao Cancelo (oik.) oli jälleen pelipäällä.

Puheenaihe

Milan kärsi ensimmäisen tappionsa Serie A:ssa. Fiorentina karkasi jo 3–0-johtoon, kun helppo ja mutkaton joukkuekaveri Zlatan Ibrahimovic laittoi tuulemaan. Viriilin nelikymppisen kahdesta maalista jälkimmäinen kavensi vielä tilanteeksi 3–4. Kukaan 40-vuotias ei ollut aiemmin tehnyt kahta maalia Serie A:n ottelussa.

Tyyli

Eteläsaksalainen Freiburg kuuluu seuroihin, joiden fanit saavat monesti pureskella kynsiään päätöskierroksille saakka taistelussa pääsarjapaikasta. Nyt on aivan toinen ääni kellossa. Freiburg on Bundesliigassa kolmantena, vaikka yksikään joukkueen pelaaja ei ole sarjan maali- tai syöttötilastossa 20:n joukossa.

Moka

Modernin futiksen kovimpiin tuloksentekijöihin kuuluvasta Antonio Contesta leivottiin marraskuun alussa Tottenhamin uusi manageri. Tässä vaiheessa ei ollut enää epäselvää, että Manchester United jossain kohtaa kautta hankkiutuu eroon Ole Gunnar Solskjärista. Seura päätti nukkua tämän onnensa ohi.

Yllätys

Entisen DDR:n alueella pelaava, kotikutoinen Union Berlin nousi Bundesliigaan keväällä 2019 karsintojen kautta. Seuraa arveltiin pääkaupunkialueen käenpojaksi mahtavalla Olympiastadionilla pelaavan Herthan rinnalla. Kun tätä kautta on takana runsas kolmannes, europaikoista pelaava Union näyttää pysyvästi painelleen sarjapaikasta taistelevan Herthan ohi.