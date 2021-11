Vakio: Manchester United ja Liverpool kierroksen runkovarmat

Sekä Valioliigan että Championshipin kohteissa on useita mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Liverpool–Arsenal (1)

Valioliiga: Liverpool kärsi kauden ensimmäisen tappionsa, kun vierasottelu West Hamia vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–3. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Liverpoolilta sivussa ovat loukkaantuneet Roberto Firmino, James Milner ja Naby Keita. Epävarmalla statuksella ovat taasen Jordan Henderson ja Andrew Robertson.

Arsenal voitti viimeksi kotonaan Watfordin 1–0 ja ansaitsi niukan voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Arsenalin suoritustaso on ollut jo pidemmän aikaa hyvä, mutta myös otteluohjelma on ollut suotuisa. Arsenal joutuu tulemaan toimeen ilman Huuhkajia vastaan loukkaantunutta Sead Kolasinacia sekä mahdollisesti sivussa olevia Thomas Parteytä ja Pierre-Emerick Aubameyangia.

Kummankin kokoonpanossa riittää epävarmuustekijöitä loukkaantumisten myötä. Liverpool on Arsenalin kohentuneista otteista merkittävästi laadukkaampi ja kotikentällään noin 65 prosentin suosikki. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpaa avauskohteessa varmaksi.

2 Watford–Manchester U (2)

Valioliiga: Watford joutui taipumaan Arsenalin vieraana ansaittuun 0–1-tappioon. Niukka tappio oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Watfordin otteet eivät Evertonia vastaan napattua vierasvoittoa lukuun ottamatta ole Claudio Ranierin alaisuudessa parantuneet, mutta myös vastustajien taso jatkuu haastavana. Watford joutuu tulemaan ottelussa toimeen ilman pelikieltoa kärsivää Juraj Kuckaa.

Manchester Unitedin peliesitys paikallisottelussa Cityä vastaan oli vaisu ja 0–2-tappio pelitapahtumiin nähden perusteltu. Mediapaine Unitedin ympärillä on totutun kova ja valmennustiimiin kohdistuva kritiikki ei heikkojen esitysten myötä ole aiheetonta. Tilannetta eivät myöskään helpota poissaolot, kun sivussa ovat varmasti ainakin Raphael Varane ja Paul Pogba. Epävarmoja osallistujia ovat Steve McTominay, Edinson Cavani ja Luke Shaw.

Unitedin otteet ovat olleet heikkoja, mutta selvä ero perustasossa nostaa sen lähes 65 prosentin suosikiksi. Vieraiden kannatus on vakiossa viitisen pinnaa yli todennäköisyytensä, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

3 Norwich C–Southampton (2)

Valioliiga: Norwichin sai voittotilinsä auki, kun vierasottelu Brentfordia vastan voitettiin vastoin pelitapahtumia 2–1. Pian ottelun jälkeen Daniel Farken ilmoitettiin jättävän päävalmentajan tehtävät. Tilalle nimitettiin Aston Villasta vastikään potkut saanut Dean Smith. Norwichin tilanne sarjan jumbosijalla on erittäin hankala ja nähtäväksi jää, löytääkö joukkue Smithin alaisuudessa ratkaisut tason merkittävään nostoon.

Soton jatkoi hyviä otteitaan, kun kotiottelu Villaa vastaan voitettiin 1–0. Niukka voitto oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Myös isossa kuvassa Southampton on esiintynyt odotettua laadukkaammin ja sarjasijoitus keskikastissa on linjassa peliesitysten kanssa.

Norwichin täytyy keksiä uuden valmennuksen johdolla jotain uutta, jolla suunta saadaan käännetyksi. Southampton on selvästi laadukkaampi ja vieraskentälläkin noin 50 prosentin suosikki. Vakiossa Southampton on jäämässä selvästi alipelatuksi, joten vierasvoitto merkitään kohteessa varmaksi asti.

4 Wolverhampton–West Ham (1X)

Valioliiga: Wolvesin viiden ottelun tappioton jakso tuli päätökseen, kun vierasottelu Palacea vastaan hävittiin 0–2. Myös peliesitys oikeutti selvään tappioon, eivätkä otteet tappiottoman jakson aikanakaan yltäneet läheskään aina odotusten tasolle. Wolves kärsii useista pitkäaikaispotilaista, joista merkittävimpänä todennäköisesti edelleen sivussa jatkava Fernando Marcal.

West Ham yllätti ennen maajoukkuetaukoa kotikentällään Liverpoolin 3–2-voitollaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut maalipaikkojen jakaumaa kotivoittoa tarkemmin. West Hamin kokoonpanossa on useampi kysymysmerkki, kun Angelo Ogbonna, Declan Rice ja Pablo Fornals ovat kaikki epävarmoja osallistujia.

Ero perustasossa menee West Hamille, joka on vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikki. Vakiossa vieraiden kannatus on kymmenen pinnaa yli todennäköisyytensä. Myös Hammersin mahdolliset poissaolot voivat kääntää todennäköisyyksiä kotijoukkueen suuntaan. Pelivalinta kohdistuu Wolvesiin, jonka menestymismahdollisuudet ovat vakion pelijakaumaa paremmat.

5 Newcastle U–Brentford (X2)

Valioliiga: Newcastle onnistui tasaamaan pisteet Brightonin vieraana 1–1, mutta niukka tappio olisi ollut maalipaikkoihin nähden perustellumpi. Newcastlen valmennusvastuun ottanut Eddie Howe on saanut maajoukkuetauon ajan tehdä töitä joukkueen kanssa, mutta nähtäväksi jää, mihin suuntaan Newcastlen suoritustaso uuden valmennuksen alaisuudessa kehittyy.

Brentford hävisi kotikentällään Norwichille 1–2, vaikka loi ottelussa selvästi vieraita runsaammin laadukkaita maalipaikkoja. Niin Brentfordin toteutuneet tulokset kuin peliesitykset niiden takana ovat viimeisen kuukauden ajan jääneet odotuksista.

Newcastlen valmentajavaihdoksen vaikutukseen on suhtauduttava toistaiseksi varauksella. Toisaalta Brentfordin otteissakaan ei kehumista ole viime aikoina ollut, vaikka se Newcastlea korkeammalta rankingista löytyykin. Kotietu pitää Newcastlen marginaalisena 37 prosentin suosikkina. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on todennäköisyyttään korkeammalla ja pelivalinta kohdistuu vieraiden menestykseen.

6 Aston Villa–Brighton (X2)

Valioliiga: Viides perättäinen Southamptonin vieraana kärsitty 0–1-tappio ja vaatimattomat peliesitykset pakottivat Villan seurajohdon toimimaan. Dean Smith sai väistyä ja joukkueen valmennusvastuun ottaa Steven Gerrard. Uuden valmennuksen debyyttiotteluun Villa joutuu todennäköisesti hieman vajaamiehisenä, kun sekä Danny Ingsin että Douglas Luizin osallistuminen näyttää epävarmalta.

Brighton tasasi viimeksi pisteet kotikentällä Newcastlea vastaan 1–1, mutta olisi ansainnut esityksellään niukan voiton. Brightonin otteet ovat olleet kuluvalla kaudella hieman odotettua vaatimattomampia ja myös pisteitä on kertynyt hieman peliesitysten oikeuttamaa määrää runsaammin. Brighton joutuu otteluun ilman pelikieltoa kärsivää maalivahtia Robert Sanchezia sekä loukkaantumisesta kärsivää Enock Mwepua.

Kotijoukkueen valmennusmuutosten vaikutusta on vaikea arvioida, mutta kotietu pitää Villan marginaalisessa 37 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla ja pelivalinta kohdistuu vieraiden menestykseen.

7 Burnley–Crystal P (1X)

Valioliiga: Burnley nappasi viimeksi onnekkaan vieraspisteen Chelseaa vastaan 1–1 päättyneessä ottelusta. Tappion välttäminen kolmessa perättäisessä ottelussa on tuonut pisteitä Burnleyn tilille, mutta kerätyt kahdeksan pistettä ovat edelleen hieman alakanttiin peliesityksiin nähden. Burnleyn loukkaantumistilanne on hyvä, sillä ainoastaan Ashley Barnesin osallistuminen on epävarmaa.

Crystal Palacen nousujohteiset otteet saivat jatkoa, kun kotiottelu Wolvesia vastaan voitettiin vakuuttavan peliesitykset siivittämänä 2–0. Harva osasi ennustaa Crystal Palacen tämänhetkistä suoritustasoa ennen kauden alkua, mutta niin vain Palace on Patrick Vieran alaisuudessa noussut rankingissa keskikastiin. Myös Palace pääsee lauantain otteluun ilman merkittäviä poissaoloja.

Ero perustasossa menee Palacen hyväksi siinä määrin, että marginaalinen 36 prosentin suosikkiasema on perusteltu. Vakiossa vieraat ovat keränneet todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen. Kohteessa edullisimmaksi pelivalinnaksi on jäämässä Burnleyn menestys.

8 Huddersfield–West Bromwich (2)

Championship: Huddersfield kärsi viimeksi 1–2-tappion Cardiffiin vieraana, vaikka oli maalipaikkojen valossa vähintäänkin tasavertaisesti pelissä mukana. Sarjataulukossa Hudds hätyyttelee top-6-sijoituksia, mutta pelivoimaltaan joukkue on selvästi vaatimattomampi.

WBA tasasi pisteet kotonaan Boroa vastaan 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa vieraista jälkeen. WBA:n otteet ovat heikentyneet kauden edetessä ja sekä Bournemouth että etenkin Fulham ovat noussee rankingissa selvästi sen edelle.

Kummankin joukkueen viime otteet ovat olleet heikompia kuin niiltä parhaimmillaan tällä kaudella on nähty. WBA on perustasossa edelleen selvästi edellä ja 46 prosentin suosikkiasema on vieraskentälläkin perusteltu. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kohteessa on tyytyminen oikein pelattuun vierasvoittoon.

9 Swansea–Blackpool FC (1X)

Championship: Swansea jäi ennen maajoukkuetaukoa pahasti Bournemouthin jyrän alle 0–4-tappioon päättyneessä vierasottelussa. Ennen rumaa vierastappiota Bournemouthia vastaan Swansean otteet olivat useiden kierrosten ajan nousujohteisia ja peliesitykset odotettua laadukkaampia.

Blackpool esiintyi edukseen, kun kotiottelu laadukkaampaa QPR:ää vastaan päättyi 1–1. Pistejakoa voi pitää reiluna myös pelitapahtumien valossa. Blackpoolin taso on vaihdellut rajusti, mutta kokonaisuutena joukkue on edelleen selvästi tuloksiaan heikompi.

Swansea on joukkueista lähes kaksi luokkaa laadukkaampi. Kotivoitto toteutuu noin 54 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa isäntien kannatus on karannut päälle 60 prosentin, mutta aivan niin suurta ei tarjolla oleva etu ole, jotta kotivoitto ohitettaisiin kokonaan. Vaihtomerkillä haetaan Blackpoolin venymistä pisteille.

10 Middlesbrough–Millwall (1)

Championship: Boro esiintyi viimeksi odotettua laadukkaammin 1–1-pistejakoon päättyneessä vierasottelussa WBA:ta vastaan. Boron niukka voittokaan ei olisi ollut maalipaikkoihin nähden vääryys. Boro on jäänyt voitoitta kolmessa ottelussa perätysten ja myös koko alkukautta tarkastellessa on sarjasijoitus todellista suoritustasoa vaatimattomampi.

Millwall tasasi pisteet kotikentällään Derbyn kanssa 1–1. Myös laadukkaat maalipaikat jakautuivat joukkueiden välillä tasaisesti. Millwallin sijoitus kymmenentenä peilaa melko tarkasti myös joukkueen peliesitysten tasoa.

Boroa on syytä pitää joukkueista hieman laadukkaampana. Kumpikin hallitsee usein vastustajiaan vähemmän palloa, joten pelinkuvaa on vaikea ennustaa etukäteen. Boro ansaitsee kotikentällään noin 47 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja otteisiinsa nähden alisuorittanut Boro merkitään varmaksi.

11 Stoke–Peterborough U (1)

Championship: Stoken 1–0-vierasvoitto Lutonista oli jo toinen peräkkäinen. Pistejako olisi silti kuvannut tasaista ottelua tarkemmin. Stoken kuluvan kauden otteet ovat toistaiseksi olleet selvästi edellisiä Championshipissä vietettyjä kausia laadukkaampia ja sijoitus kuuden joukossa kauden päätteeksi on realistinen tavoite.

Peterborough esiintyi viimeksi kotikentällään odotettua paremmin, mutta joutui silti taipumaan 0–1-tappioon Fulhamia vastaan. Peterborough on napsinut pisteitä sieltä täältä pitkin syksyä, mutta putoamisen välttäminen vaatii selvää tasonnostoa kauden edetessä.

Stoken sarjasijoitus viidentenä vastaa melko tarkasti myös pelillistä suoritustasoa, kun taas Peterboroughn peliesityksistä kertovat tunnusluvut ovat putoamisviivan yläpuolelle sinnittelevästä sijoituksesta huolimatta sarjan heikoimpia. Stoke on kotikentällä 69 prosentin suosikki. Kotisuosikin kannatus on vakiossa kymmenisen pinnaa yli todennäköisyytensä, mutta suusuosikin jättäminen ulos riveistä kylmää.

12 Bristol C–Blackburn (12)

Championship: Bristol kärsi viimeksi 2–3-tappion Coventryn vieraana. Erityisen heikon esityksestä teki koko toisen puoliajan kestänyt miesylivoima ja sen aikainen johtoaseman menetys. Myös isossa kuvassa Bristolin tilanne näyttää huonolta, sillä joukkueen peliesityksistä kertovat tunnusluvut ovat putoamiskamppailuun kuuluvan joukkueen tasolla.

Blackburn palasi Fulhamia vastaan käristyn 0–7-ryöpytyksen jälkeen voittokantaan, kun Sheffield kaatui kotikentällä 3–1. Voitto oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Blackburn on parhaillaan vain maalieron päässä paikasta kuuden parhaan joukossa, mutta todellinen suoritustaso on useamman sijan lähempänä keskikastia.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi ja tasoero riittää tekemään siitä niukan 38 prosentin suosikin myös vieraskentällä. Vakiossa Blackburn on kymmenisen prosenttiyksikköä ylipelattu. Mikään viimeaikaisista otteista ei kieli Bristolin otteiden kohenemisesta, mutta kotiedun merkitystä ei sovi aliarvioida. Alipelattu kotivoitto on merkeistä edullisin.

13 Fulham–Barnsley (1)

Championship: Fulham voitti kuudennen perättäisen ottelun, kun ennen maajoukkuetaukoa Peterborough kaatui vieraissa 1–0. Voitosta huolimatta kotijoukkue tarjosi Fulhamille selvästi odotettua suuremman haasteen. Fulham on sarjakärki Bournemouthia kaksi pistettä jäljessä, mutta sen suoritustaso on ollut kiistatta sarjan laadukkainta.

Barnsleyn heikot otteet jatkuivat sen hävittyä kotikentällä Hullille tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 0–2. Maajoukkuetauon aikana Barnsley nimitti uudeksi managerikseen ruotsalaisen Poya Asbaghin, mutta lauantain Fulham-ottelussa valmennusvastuussa on edelleen myös kaksi edellistä ottelua luovinut väliaikaisvalmentaja Joseph Lauman.

Tasoero on Fulhamin hyväksi Championshipille tyypillinen tasaisuus huomioiden poikkeuksellisen suuri. Kotivoitto toteutuu noin 80 prosentin todennäköisyydellä. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on niukasti yli todennäköisyytensä, mutta kahdeksan kertaa kymmenestä toteutuva kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.