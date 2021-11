Kim Kardashian auttoi suuresti – teinitytöt saatiin isossa pelastusoperaatiossa turvaan

Afganistanilaiset jalkapallojuniorit pääsivät Lontooseen.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian maksoi evakuointilennon, joka toi ison joukon afganistanilaisia tyttöjalkapalloilijoita turvaan torstaina, uutisoi BBC. Lennon järjesti juutalainen avustusorganisaatio Tzedek.

Lennolla oli 130 ihmistä, joiden mukana Pakistanista Lontoon Stanstediin saapui 13–19-vuotiaita tyttöjalkapalloilijoita. He joutuivat pakenemaan Afganistanista sen jälkeen, kun talebanit kaappasivat vallan elokuussa.

Osa tyttöjen perheistä sai tappouhkauksia vallankaappauksen jälkeen. Tytöt pakenivat ensin Kabuliin, josta heidät piti evakuoida Qatariin. Kun he olivat lähellä lentokenttää, heidän piti nousta busseista turvallisuusuhan vuoksi. Kaksi tuntia myöhemmin itsemurhapommittaja tappoi 180 ihmistä lentokentällä.

Tytöt piiloutuivat 10 päiväksi. He saivat Pakistanin pääministeriltä Imran Khanilta luvan ylittää raja Afganistanista Pakistaniin. Viisumit Pakistaniin olivat kuitenkin vain väliaikaisia.

Apuun tuli erikoinen ryhmä eri tahoja. Kardashianin ja Tzedekin lisäksi Leedsin Valioliigaseuran puheenjohtaja Andrea Radrizzani auttoi. Radrizzani julkaisi kuvan evakuoiduista Twitterissä.

– Tehtävä on suoritettu. Tämä oli vaikeinta, mitä olen elämässäni tehnyt, Khalida Popal sanoi BBC:lle. Hän on Afganistanin naisten jalkapallomaajoukkueen entinen manageri, joka koordinoi pelastusoperaatiota Tanskasta käsin.

– Olen onnellinen ja ylpeä tytöistä. He traumatisoituivat. He ovat pysyneet vahvoina, vaikka ovat joutuneet läpikäymään paljon. Nyt he voivat aloittaa uuden elämän ja hengittää vapaasti, Popal kommentoi.

Afganistanin naisten maajoukkue evakuoitiin Australiaan elokuussa. Tyttöpelaajia on päässyt turvaan myös Portugaliin, mutta moni on jäänyt Afganistaniin, josta yrittävät yhä turvaan.

Kim Kardashian, 41, on yhdysvaltalainen liikenainen, miljonääri ja julkisuuden henkilö.