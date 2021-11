Jalkapalloilijan järkyttävään pahoinpitelyvyyhtiin taas uusi käänne – nyt esiin putkahti Barcelonan ex-tähden nimi

Ranskalaismedia on nostanut Eric Abidalin nimen esiin Kheira Hamraouin pahoinpitelyjupakassa.

Paris Saint-Germainin keskikenttäpelaajan Kheira Hamraouin pahoinpitelytapaus on kuohuttanut jalkapallomaailmaa viime päivinä. Vyyhti kehittyy jatkuvasti, ja uusia käänteitä ilmaantuu kovaan tahtiin. Nyt tapaukseen on ranskalaismediassa yhdistetty vahvasti entinen maajoukkuepakki Eric Abidal.

Alun perin Hamraouin, 31, joukkuetoverin Aminata Diallon epäiltiin tilanneen samasta pelipaikasta kilpailevan naisen pahoinpitelyn, mutta poliisi luopui tästä tutkintalinjasta viime viikolla.

Lue lisää: Uusi käänne PSG:n pahoin­pitelykohussa: poliisi vapautti 26-vuotiaan epäillyn

Maanantaina IS kertoi Hamraouin pahoinpitelijöiden huutaneen vihjailuja jalkapalloilijan seksielämästä.

– Sinäkö olet se, joka menee sänkyyn naimisissa olevien miesten kanssa? pahoinpitelijät olivat huutaneet RMC Sportin mukaan.

Lue lisää: Syy jalkapallotähden järkyttävään pahoinpitelyyn selvisi? Ranskalaiskanavan mukaan hakkaajat solvasivat uhria tämän seksielämästä

Ranskalaisen Le Monden mukaan nyt on selvinnyt, että Hamraouin puhelimen SIM-kortti on Abidalin nimissä. Entinen huippupelaaja toimi vuosina 2018–20 FC Barcelonan urheilujohtajana, ja Hamraoui edusti tuolloin samaa seuraa. Mediaan on noussut huhuja, joissa epäillään avioliiton ulkopuolista suhdetta kaksikon välillä.

Nämä huhut ovat tavoittaneet myös Abidalin vaimon, Hayet Abidalin. L’Equipe kertoo, että Hayet Abidal on ennen pahoinpitelytapausta uhkaillut Hamraouia. Keskikenttäpelaajan kerrotaan tuolloin myös soittaneen Eric Abidalille kysyäkseen, pitäisikö hänen pelätä turvallisuutensa puolesta.

Ranskalaismediassa pohditaan nyt, olisiko Hayet Abidal pahoinpitelyn tilauksen taustalla. Tämä skenaario sopisi yhteen pahoinpitelijöiden huutaman viestin kanssa.

Pitkään Barcelonaa myös pelaajana edustanut Eric Abidal on pelannut 67 ottelua Ranskan maajoukkueessa. Hän oli mukana Ranskan MM-hopeajoukkueessa vuonna 2006.

Poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan Abidalin pariskuntaa.

Naamiomiehet hyökkäsivät Hamraouin kimppuun toissa viikon torstaina ja löivät tätä rautaputkella jalkoihin. Väijytyksen järjestäneet miehet repivät Hamraouin ulos autosta ja suorittivat pahoinpitelyn kadulla. Autoa ajoi aiemmin epäiltynä ollut Diallo.