Naisurheilijaa epäiltiin mieheksi – vastustaja syyttää huijauksesta ja vaatii sankarille sukupuolitestiä

Mahdiyeh Molaei on herättänyt epäilyksiä Jordaniassa.

Jalkapallomaalivahti Mahdiyeh Molaei on vietävä sukupuolitutkimukseen, vaatii Jordanian jalkapalloliitto.

Sen puheenjohtaja Ali Bin al-Hussein jakoi vaatimuksesta tiedotteen Twitterissä sunnuntaina.

Jordania epäilee Irania huijauksesta 25. syyskuuta pelatussa Aasian mestaruusturnauksen karsintaottelussa. Se epäilee, että 30-vuotias Molaei on mies.

Iran kellisti Jordanian rangaistuspotkukilpailun jälkeen 4–2 ja selvitti tiensä lopputurnaukseen, josta Jordania jäi rannalle. Kamppailun varsinainen peliaika päättyi 0–0. Pömpelinsä puhtaana pitänyt Molaei oli yksi ottelun suurimmista sankareista.

– Meillä on oikeus turnauksen tärkeyden perusteella vaatia riippumattomien lääkäreiden tekemää perusteellista tutkintaa, tiedotteessa luki.

Ali Bin al-Hussein jakamassa tiedotteessa viitattiin ja vedottiin myös Iranin väitettyyn sukupuoli- ja dopinghuijaushistoriaan.

Vuonna 2015 sitä syytettiin siitä, että peräti kahdeksan sen pelaajista olisi ollut miehiä.

Aftonbladetin lainaaman Sky News Arabian mukaan Aasian jalkapalloliitto on kertonut, että Molaei on käynyt sukupuolitestissä, jossa hänet on todettu naiseksi.

Al Arabiya on julkaissut Twitterissä kuvamateriaalia Iranin naisten jalkapallomaajoukkueen maalivahdista.