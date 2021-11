Vakio: Fulhamin vakuuttava voittoputki jatkuu

Valioliigan joukkueiden managerin vaihdokset tuovat lisämausteen vakiokierrokselle maaottelutauon jälkeen.

1 Liverpool–Arsenal (1)

Valioliiga: Liverpool kärsi avaustappionsa, kun vierasottelu West Hamia vastaan hävittiin tasaisista pelitapahtumista huolimatta 2–3. Arsenal voitti kotona Watfordin 1–0 ja ansaitsi voittonsa myös maalipaikkojen valossa. Viime viikot ovat olleet Liverpoolille haasteellisia ja kova pelitahti on tuonut myös loukkaantumisia. Arsenalin taso on ollut pidemmän aikaa hyvä, mutta myös ohjelma suotuissa. Liverpool on noin 65 prosentin suosikki.

2 Watford–Manchester U (2)

Valioliiga: Watford joutui taipumaan Arsenalin vieraana ansaittuun 0–1-tappioon. Manchester Unitedin peliesitys paikallisottelussa Cityä vastaan oli vaisu ja 0–2-tappio ansaittu. Watfordin otteet eivät Evertonia vastaan napattua vierasvoittoa lukuun ottamatta ole parantuneet, mutta myös vastustajien taso on ollut kova. Unitedin otteet ovat olleet heikkoja, mutta selvä ero perustasossa nostaa sen lähes 65 prosentin suosikiksi.

3 Norwich C–Southampton (2)

Valioliiga: Norwich sai voittotilinsä auki, kun vierasottelu Brentfordia vastan voitettiin vastoin pelitapahtumia 2–1. Pian ottelun jälkeen Daniel Farken ilmoitettiin jättävän päävalmentajan tehtävät. Soton jatkoi hyviä otteitaan, kun kotiottelu Villaa vastaan voitettiin 1–0. Norwich on toistaiseksi väliaikaisen valmennuksen alaisuudessa, eikä lauantaihin mennessä suuria pelillisiä muutoksia ole syytä odottaa. Southampton on selvästi laadukkaampi ja noin 47 prosentin suosikki.

4 Wolverhampton–West Ham (X2)

Valioliiga: Wolvesin viiden ottelun tappioton jakso tuli päätökseen, kun vierasottelu Palacea vastaan hävittiin 0–2. Myös peliesitys oikeutti selvään tappioon, eivätkä otteet tappiottoman jakson aikanakaan olleet aina odotusten tasolle. West Ham yllätti kotona Liverpoolin 3–2, vaikka pistejako olisi kuvannut maalipaikkojen jakaumaa tarkemmin. Ero perustasossa menee West Hamille, joka on hieman yli 40 prosentin suosikki.

5 Newcastle U–Brentford (12)

Valioliiga: Newcastle onnistui tasaamaan pisteet Brightonin vieraana 1–1, mutta niukka tappio olisi ollut maalipaikkoihin nähden perustellumpi. Brentford hävisi kotona Norwichille 1–2, mutta loi selvästi runsaammin laadukkaita maalipaikkoja. Newcastlen valmennusvastuun ottanut Eddie Howe on saanut maajoukkuetauon ajan tehdä töitä joukkueen kanssa. Merkittävään tasonnostoon on suhtauduttava silti varauksella. Kotietu pitää Newcastlen niukkana suosikkina.

6 Aston Villa–Brighton (12)

Valioliiga: Viides perättäinen tappio Southamptonin vieraana (0–1) ja vaatimattomat esitykset pakottivat Villan seurajohdon toimimaan. Dean Smith sai väistyä ja valmennusvastuun ottaa Steve Gerrard. Brighton tasasi pisteet kotona Newcastlea vastaan 1–1, mutta olisi ansainnut niukan voiton. Kotijoukkueen valmennusmuutosten vaikutusta on vaikea arvioida, mutta kotietu pitää Villan niukkana suosikkina.

7 Burnley–Crystal P (2)

Valioliiga: Burnley nappasi onnekkaan vieraspisteen Chelseaa vastaan 1–1 päättyneessä ottelussa. Crystal Palacen nousujohteiset otteet saivat jatkoa, kun kotiottelu Wolvesia vastaan voitettiin vakuuttavalla peliesityksellä 2–0. Harva osasi ennustaa Crystal Palacen tämänhetkistä suoritustasoa. Ero perustasossa menee Palacelle siinä määrin, että suosikkiasema on oikeutettu.

8 Huddersfield–West Bromwich (12)

Championship: Huddersfield kärsi 1–2-tappion Cardiffiin vieraana, vaikka oli vähintäänkin tasavertaisesti pelissä mukana. WBA tasasi pisteet kotona Boroa vastaan 1–1, mutta jäi maalipaikkojen valossa vieraita jälkeen. Kummankin viime otteet ovat olleet heikompia kuin joukkueilta on parhaimmillaan nähty. WBA on perustasossa selvästi edellä ja 46 prosentin suosikki.

9 Swansea–Blackpool FC (1)

Championship: Swansea jäi ennen maajoukkuetaukoa pahasti Bournemouthin jyrän alle 0–4-tappioon päättyneessä vierasottelussa. Blackpool esiintyi edukseen, kun kotiottelu laadukkaampaa QPR:ää vastaan päättyi 1–1, jota voi pitää oikeana tuloksena myös pelitapahtumien valossa. Swansea ehti ennen rumaa Bournemouth-tappiota petrata otteitaan useamman kierroksen ajan. Blackpoolin taso on vaihdellut rajusti, mutta kokonaisuutena joukkue on tuloksiaan heikompi. Kotivoitto toteutuu noin 54 prosentin todennäköisyydellä.

10 Middlesbrough–Millwall (1X)

Championship: Boro esiintyi odotettua laadukkaammin 1–1-pistejakoon päättyneessä vierasottelussa WBA:ta vastaan. Niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Millwall tasasi pisteet kotona Derbyn kanssa 1–1. Myös maalipaikat jakautuivat tasaisesti. Boroa on syytä pitää niukasti laadukkaampana, mutta kotikentälläkään suosikkiasema ei kipua kuin 46 prosenttiin.

11 Stoke–Peterborough U (1)

Championship: Stoken 1–0-vierasvoitto Lutonista oli toinen peräkkäinen. Pistejako olisi silti kuvannut tasaista peliä tarkemmin. Peterborough esiintyi kotona odotettua paremmin, mutta joutui taipumaan 0–1-tappioon Fulhamille. Stoken sijoitus viidentenä vastaa melko tarkasti suoritustasoa, kun taas Peterborough’n esityksistä kertovat tunnusluvut ovat putoamisviivan yläpuolen sijoituksesta huolimatta sarjan heikoimpia. Stoke on kotona lähes 70 prosentin suosikki.

12 Bristol C–Blackburn (X2)

Championship: Bristol kärsi 2–3-tappion Coventryn vieraana. Erityisen heikon esityksestä teki koko toisen puoliajan kestänyt miesylivoima ja johtoaseman menetys. Blackburn palasi Fulhamia vastaan kärsityn 0–7-ryöpyytyksen jälkeen voittokantaan, kun Sheffield kaatui kotona ansaitusti 3–1. Blackburn on laadukkaampi ja tasoero riittää tekemään siitä niukan 40 prosentin suosikin myös vieraskentällä.

13 Fulham–Barnsley (1)

Championship: Fulham voitti kuudennen perättäisen ottelun, kun Peterborough kaatui vieraissa 1–0. Kotijoukkue tarjosi kuitenkin Fulhamille selvästi odotettua suuremman haasteen. Barnsleyn heikot otteet jatkuivat sen hävittyä kotona Hullille tasaisista pelitapahtumista huolimatta 0–2. Tasoero on Fulhamin hyväksi sarjan tasaisuus huomioiden poikkeuksellisen suuri ja kotivoitto toteutuu noin 80 prosentin todennäköisyydellä.