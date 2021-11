Vakio: MM-karsintaotteluissa selkeät ennakkosuosikit

Englannin Ykkös- ja Kakkosliigan kohteista löytyy mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Bosnia-Herts.-Suomi (1)

MM-karsinta: Panokset Huuhkajien karsintalohkossa kovenevat. Bosnia on kakkossijaa halussaan pitävää Ukrainaa pisteen jäljessä pelin vähemmän pelanneena. Bosnian pelaa kummatkin jäljellä olevat ottelunsa kotikentällä ja voitto Suomea vastaan antaisi sille erinomaiset asetelmat tiistaina pelattavaan päätösotteluun Ukrainaa vastaan. Bosnian ykköshyökkääjä Edin Dzekon pelikunto on kysymysmerkki, mutta Miralem Pjanicin odotetaan palaavan avauskokoonpanoon. Vaikka Pjanicin ura seurajoukkueessa etenee laskusuhdanteessa, on kyseessä todella laadukas pelaaja.

Huuhkajien 1–2-tappio Ukrainalle kuukausi sitten Olympiastadionilla oli lohkosta jatkoon etenemisen kannalta kriittinen. Pelillisesti tappio oli kuitenkin ansaittu. 2–0-vierasvoitto Kazakstanista tuli vahvalla peliesityksellä, mutta vastustajan tasoon nähden tulos sekä peliesitys olivat melko odotetut. Huuhkajat tarvitsee Zenicasta mukaansa tasapelin pitääkseen jatkomahdollisuutensa elossa, mutta voitto parantaisi todennäköisyyksiä merkittävästi. Huuhkajat saa vahvuuteensa edelliseltä maajoukkuerupeamalta puuttuneet Jere Urosen ja Daniel O’Shaugnessyn.

Bosnian epävakaa poliittinen tilanne luo ottelun ylle oman varjonsa. Bosnia on kiistatta laadukkaampi ja pistesaalis vaatii täydellistä onnistumista Suomelta. Isännät ovat kotikentällään hieman yli 50 prosentin suosikkeja. Vakiossa selvästi edullisin vaihtoehto on alipelattu kotivoitto.

2 Ranska-Kazakstan (1)

MM-karsinta: Ranska esiintyi kuukausi sitten vahvasti Kansojen liigan pudotuspeleissä, joissa se kaatoi sekä Belgian että Espanjan. Myös viimeisin karsintaottelu on hyvin muistissa, kun Ranska kaatoi huuhkajat Pariisissa 2–0. Kuukauden takaiset hyvät otteet Kansojen liigassa tulevat tarpeeseen, sillä tuloksellisesti odotetusti sujuneista karsinnoista huolimatta Ranskan peliesitykset eivät ole olleet aina lähelläkään odotettua tasoa.

Kazakstan on napannut karsinnoissa onnekkaita tasapelipisteitä niin Bosniaa kuin Ukrainaa vastaan, mutta isossa kuvassa esitykset eivät ole odotuksia ylittäneet. Todellisesta suoritustasosta saatiin hyvä esimerkkinä viimeisimmässä Huuhkajia vastaan kärsityssä 0–2-kotitappiossa.

Tasoero on Ranskan hyväksi kiistaton ja sen niukasti yli 90 prosentin suursuosikkiasema perusteltu. Vakiossa voitolla kisapaikkansa varmistavan Ranskan kannatus on jäänyt alle 90 pinnan, joten edullinen suursuosikki on ehdoton varmavalinta.

3 Norja-Latvia (1)

MM-karsinta: Norja kamppailee edelleen jopa lohkon voitosta, sillä eroa lohkokärjessä olevaan Hollantiin on vain kaksi pistettä. Voitto kotikentällä Latviasta on lohkovoiton kannalta kriittinen, sillä Hollanti on omassa pelissään Montenegron vieraana saman suuruusluokan ennakkosuosikki. Lohkovoiton ratkaisu jäänee siis hyvin todennäköisesti tiistaina Hollannissa pelattavaan otteluun. Norjan epäonneksi ykköskärki Erling Haaland on sivussa loukkaantumisen takia.

Latvian suoritus karsinnoissa jäi odotetun vaatimattomaksi, vaikka yksittäisissä peleissä siltä nähtiin myös kelvollisia otteita. Tuotanto hyökkäyspäässä varsinkin sitä itseään laadukkaampia vastustajia vastaan on ollut heikkoa. Maaliodottama jää lauantaina Norjankin vieraana niukasti alle 0.50 maalin.

Tasoero on Norjan hyväksi merkittävä, eikä Haalandin poissaolo tee näin suuren tasoeron ottelussa suurta lovea Norjan menestymismahdollisuuksiin. Norja ansaitsee kotikentällään hieman yli 80 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa suursuosikki on jäänyt tässäkin kohteessa vaille riittävää kannatusta ja ykkönen kuuluu pienissä järjestelmissä ehdottomiin runkovarmoihin.

4 Montenegro-Hollanti (2)

MM-karsinta: Montenegron mahdollisuudet lohkon toiseen sijaan kuivuivat kasaan edellisellä karsintakierroksella Norjan vieraana kärsityn 0–2-tappion myötä. Todennäköiseltä näyttävää lohkon neljättä sijaa ei kuitenkaan voi pitää huonona suorituksena, ja Montenegro on kapteeni Stevan Joveticin johdolla esittänyt ajoittain laadukkaitakin otteita.

Hollanti on ansaitusti lohkon piikkipaikalla, mutta varaa löysäilyyn ei ole, sillä Norja hengittää niskaan kahden pisteen erolla ja jäljellä on myös keskinäinen ottelu. Louis van Gaalin saapuminen Hollannin peräsimeen toi edellisellä MM-karsintakierroksella nähdyn perusteella tekemiseen ryhtiä ja myös pelillistä selkeyttä.

Montenegro ei ole lohkon heikoimpien ryhmien tasolla, mutta ero perustasossa sekä motivaatiossa nostaa Hollannin vieraskentälläkin 75 prosentin suosikiksi. Vakiossa Hollanti on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten tässäkään kohteessa suursuosikin varmistus vaihtomerkein ei inspiroi.

5 Belgia-Viro (1)

MM-karsinta: Belgia on ollut karsintalohkossaan odotetun suvereeni. Kauneusvirheenä muutoin puhtaassa voittosarakkeessa on keväällä ennen EM-kisoja pelattu 1–1-tasapeli Tshekkiä vastaan. Osalla Belgian supertähdistä kuten, Kevin De Bryunella ja Romelu Lukakulla, kuluva kausi on ollut seurajoukkueissa odotettua haastavampi osaksi loukkaantumisten takia. Lukaku onkin kokonaan sivussa marraskuun maajoukkuepeleistä.

Viro on tehnyt karsintalohkossa voitavansa ja onnistunut pitämään pelit muun muassa Walesia vastaan hieman vedonlyöntimarkkinan odotuksia tasaväkisempinä. Sinällään odotuksiin nähden positiivisista esityksistä huolimatta lohkon toiseksi heikoimman joukkueen asema on kiistaton.

Belgialla on mahdollisuus varmistaa voitolla paikkansa tulevissa MM-kisoissa. Tasoero on ilman ykköshyökkääjä Lukakun panostakin Belgian hyväksi merkittävä, ja kaikki muu kuin kotijoukkueen useamman maalin voitto olisi yllätys. Kotivoitto toteutuu noin 90 prosentin todennäköisyydellä ja vakiossa muutaman prosenttiyksikön vajaaksi jäänyt kannatus antaa viimeistään sinetin merkitä ykkönen kierroksen runkomerkiksi.

6 Wales-Valko-Venäjä (1)

MM-karsinta: Wales kamppailee vielä tiukasti paikasta lohkon toiselle sijalla. Viime karsintakierroksella se nappasi tärkeän pisteen Tshekin vieraana 2–2-tasapelillä ja myös Viro kaatui vieraissa 1–0. Kävi varsinaisessa MM-karsintalohkossa kuinka tahansa on Walesilla mahdollisuus edetä MM-kisoihin Kansojen liigan lohkovoiton mahdollistamien jatkokarsintojen kautta.

Valko-Venäjän rooli on jäänyt lohkossa odotetunlaiseksi, eikä se ole pystynyt kiusaamaan keväällä Viroa vastaan napatun 4–2-kotivoiton lisäksi muita joukkueita. Myös valmennusta päädyttiin vaihtamaan Belgiaa vastaan käristyn 0–8-murskatappion jälkeen, mutta merkittävää muutosta pelilliseen tuotantoon ei Georgi Kondratjevinkaan alaisuudessa ole nähty.

Tasoero on merkittävä ja Walesin 80 prosentin suursuosikkiasema kotikentällä perusteltu. Walesin kannatus on jäänyt vakiossa yllättäen melko selvästi alle todennäköisyytensä, ja lähes viisi prosenttiyksikköä alipelattu suursuosikki kuuluu kierroksen edullisimpiin merkkeihin.

7 Ipswich T-Oxford U (1X)

Ykkösliiga: Ipswich uhkaa jäädä jälleen nousukarsintojen ulkopuolelle, vaikka peliesitykset ovat olleet odotuksiin nähden kelvollisia. Viimeisin 4–1-vierasvoitto Wycombesta oli myrskyvaroitus heikkojen tulosten takana piilevästä potentiaalista.

Viime kaudellakin noususta kamppailleen Oxfordin kausi on sujunut toistaiseksi kelvollisesti. Alla on kolme perättäistä voittoa, joista viimeisimmässä heikompi Morecambe kaatui kotikentällä odotetusti 3–1.

Joukkueet ovat pelivoimaltaan lähellä toisiaan. Kotietu pitää Ipswichin noin 45 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus on tasaväkisessä kohtaamisessa paikallaan.

8 Sheffield W-Gillingham FC (12)

Ykkösliiga: Viime kaudella osin taloussotkujen takia Ykkösliigaan pudonnut Sheffield on suoriutunut sarjaporrasta alempana kelvollisesti. Viimeisin 3–0-kotivoitto Sunderlandista oli vahva esitys.

Ykkösliigan vakiokalustoon kuuluvan Gillinghamin kausi on ollut odotetusti hieman edellistä haasteellisempi. Viimeksi joukkue tasasi pisteet kotona Accringtonia vastaan pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–0.

Sheffield on kiistatta laadukkaampi ja kotikentällään noin 60 prosentin suosikki. Selkeän ennakkosuosikin kannatus on karannut vakiossa viitisen prosenttiyksikköä todennäköisyyttään korkeammaksi, mutta selkeää suosikkia ei sovi jättää ulos riveistä. Vaihtomerkki on silti syytä asettaa alipelatun vierasjoukkueen mahdolliselle yllätykselle.

9 Burton Albion-Charlton (12)

Ykkösliiga: Burton on jatkanut siihen, mihin se viime kaudella jäi kamppaillessaan keskikastin sijoituksista. Nyt sijoitus sijalla 11 on lievästi yläkanttiin todelliseen suoritustasoon nähden. Alla on kaksi perättäistä tappiota, joista viimeisin sarjakärki Wiganin vieraana 0–2.

Charltonin kausi on sujunut alle odotusten, kun nousutavoittein kauteen lähtenyt ryhmä kyntää pisteen erolla putoamisviivaan. Viime viikot ovat olleet positiivisempia, kun tappio on vältetty kolmessa ottelussa peräkkäin.

Burtonia on vaikea nostaa paremmista tuloksistaan huolimatta vieraita laadukkaammaksi, mutta kotietu pitää sen niukkana 40 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus enemmän kuin paikallaan.

10 Wycombe-Portsmouth (12)

Ykkösliiga: Takaisin Ykkösliigaan pudonneen Wycomben kausi on ollut hieman odotettua haasteellisempi, vaikkakin sijoitus on välitöntä nousua ajatellen hyvä. Viimeksi kotikentällä tullut 1–4-tappio Ipswichiä vastaan oli kuitenkin luokaton esitys.

Portsmouthin kausi on vastannut toistaiseksi melko tarkasti suoritustasoa, jota siltä totuttiin myös kahdeksanteen sijaan päättyneellä edelliskaudella näkemään. Potentiaalia löytyy tämänhetkistä parempaan sarjasijoitukseen. Edelliset kolme kierrosta ovat sujuneet tappiota.

Wycombe on joukkueista hieman laadukkaampi, mutta suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 50 prosenttiin. Vakiossa suosikkina otteluun lähtevä kotijoukkue on niukasti ylipelattu, joten vähintään vaihtomerkki kerran kahdesta toteutuvan Wycomben kylkeen on asetettava.

11 MK Dons-Cambridge United (1)

Ykkösliiga: MK Donsin kausi on toistaiseksi sujunut yli odotusten ja potentiaali näyttäisi riittävän jopa nousukarsintoihin oikeuttavaan sijoitukseen. Dons on löytänyt tehoja eritoten hyökkäyspäähän, nistä viimeisin 4–1-voitto Crewen vieraana antaa osviittaa.

Täksi kaudeksi Ykkösliigaan nousseen Cambridgen otteet ovat nekin olleet odotettua positiivisempia, vaikka suoritustaso ei täysin vastaa sijoitusta kymmenentenä. Hieman keskimääräistä joukkuetta heikompi suoritus olisi nousijalle kelvollinen.

Ero perustasossa on Donsin hyväksi sarjataulukon osoittamaa eroa suurempi ja se ansaitsee kotiedun myötä noin kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä todennäköisyyttään maltillisemmaksi, joten kotivoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan kupongin alkupäästä löytyvien suursuosikkien rinnalle.

12 Accrington S-Plymouth A (X2)

Ykkösliiga: Accrington on pystynyt jatkamaan viime kaudella keskikastin sijoitukseen riittänyttä suoritustasoaan myös kuluvalla kaudella. Alla on kolme peräkkäistä tappiotonta ottelua, joista viimeisimmässä pisteet tasattiin Gillinghamin vieraana 0–0.

Plymouthin vahva meno ei ota laantuakseen. Viime kaudella niukasti putoamisen välttänyt ryhmä porskuttaa sarjataulukossa ansaitusti toisena ja edellinen tappio on kuukauden takaa. Nousu Championshipiin yli kymmenen vuoden tauon jälkeen näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä.

Ero perustasossa nostaa Plymouthin vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikiksi. Plymouth on vakiossa muutaman prosenttiyksikön alipelattu, joten laadukkaamman vierasjoukkueen varaan rakennettu pelivalinta on looginen.

13 Bristol R-Northampton T (12)

Kakkosliiga: Roversin sijoitus alemmassa keskikastissa on rajusti alle odotusten, joilla täksi kaudeksi Kakkosliigaan pudonnut joukkue kauteen lähti. Viimeisimmässä sarjapelissä Harrogate onnistuttiin kuitenkin yllättämään 1–0-vierasvoitossa. Viikolla pelatussa FA-cupin ottelussa tuli ruma 3–5-tappio Exeterin vieraana, mutta kokoonpanoa kierrätettiin runsaasti. Bristolia edustavaa Anssi Jaakkolaa ei syksyn akillesjännevamman jälkeen ole tositoimissa nähty.

Northampton putosi sekin täksi kaudeksi sarjaporrasta alaspäin, mutta kamppailee tiukasti suorasta noususta. Alla on sarjassa neljä perättäistä voittoa, joissa kaikissa myös oma maali on säilynyt koskemattomana.

Vieraat ovat kauden esityksillä mitattuna kiistatta laadukkaampi ryhmä, mutta kotietu tasoittaa puntteja siinä määrin, että Roversin niukka suosikkiasema on perusteltu. Kohde on vakiossa merkattu alustavasti tasabookiksi, joten kotijoukkueen menestys tarjoaa näillä näkymin niukkaa etua.