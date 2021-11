Aminata Diallo on ollut epäiltynä joukkuetoverinsa pahoinpitelyn tilaamisesta.

PSG:n jalkapalloilija Aminata Diallo on mediatietojen mukaan vapautettu pidätyssellistä. Vapauttamisesta uutisoi muun muassa The New York Times.

NYT:n mukaan Diallo, 26, vapautettiin ilman syytteitä. Hän oli pidätettynä 36 tuntia.

Diallo pidätettiin keskiviikkona. Häntä epäillään PSG:n ja Ranskan maajoukkueen joukkuetoverinsa Kheira Hamraouin viime viikon torstaina tapahtuneen pahoinpitelyn tilaamisesta. Tapaus on noussut otsikoihin laajasti, myös Suomessa.

Hamraoui oli yhden joukkuetoverinsa kanssa matkustajana Diallon ajamassa autossa, kun naamioidut miehet hyökkäsivät hänen kimppuunsa väijytyksessä. Hamraoui revittiin ulos autosta ja häntä hakattiin rautaputkella jalkoihin.

NYT kertoo, että Ranskassa pidätys ei ole epätavallinen metodi poliisitutkinnassa. Useimmissa tapauksissa pidätetty on vapautettava 48 tunnin aikana, jos syytteitä ei nosteta. Dialloa vastaan ei siis tässä vaiheessa ole nostettu syytteitä, eikä poliisi ole julkisuudessa liittänyt häntä Hamraouin pahoinpitelyyn.

Tapauksen tutkinta jatkuu. Dialloa vastaan voidaan vielä nostaa syytteitä, mikäli tutkinta viittaa hänen osallisuuteensa.

Pahoinpitelyyn liittyen Ranskan poliisi on kuulustellut myös 34-vuotiasta miestä, jonka on kerrottu olevan Diallon lapsuudenystävä. Myöskään kyseistä miestä vastaan ei ole toistaiseksi nostettu syytteitä. Mies kärsii parhaillaan vankeustuomiota kiristyksestä, mutta tämä tuomio ei liity Hamraouin pahoinpitelyyn.