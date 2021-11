Emil Pálsson ei arvannut minkään olevan vialla, ennen kuin lysähti kentän pintaan – kertoi nyt järkyttävästä illasta

Emil Pálssonille asennettiin sydänkohtauksen jälkeen sydämentahdistin.

Norjan toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Sogndalin islantilaispelaaja Emil Pálsson, 28, sai viime viikolla sydänkohtauksen kesken Sogndalin ja Stjördals-Blinkin välisen ottelun.

Nyt 28-vuotias keskikenttähyökkääjä astui ensimmäistä kertaa median eteen Norjaa järkyttäneen tapauksen jälkeen.

Tilanteeseen nähden hyvin toipunut Pálsson kertoi, että hänelle on asennettu sydämentahdistin. Syy sydänkohtaukselle on yhä täysi mysteeri.

– Minulle on tehty monia testejä ja tutkimuksia, ja löytynyt on vain rytmihäiriö, jollaisia on monella. Lääkärin mukaan emme voi päätellä, että sydänkohtaus johtui siitä, Pálsson sanoi VG:n mukaan.

Stadionilla ollut lääkintähenkilökunta onnistui elvyttämään Pálssonin kentällä, minkä jälkeen hänet kiidätettiin ambulanssihelikopterin kyydissä sairaalaan hoidettavaksi.

– Olin ilman pulssia melkein neljä minuuttia. Olin käytännössä kuollut sen ajan, Pálsson päivittelee nyt.

Järkyttävä tapaus on vaatinut veronsa.

– Aion hakea ammattiapua. Tämä on todella rankkaa. Minun olisi helppo ajatella ”miksi minä”, mutta samalla koen, että minun on parasta keskittyä siihen, että olen hengissä, Pálsson totesi.

Islantilainen lysähti kentän pintaan ottelun 12. minuutilla. Tapahtumahetkeä Pálsson ei muista, mutta aiemmin mikään ei ollut antanut vihjettä, että jokin olisi vialla.

– Muistan tapahtumat 1–0-maaliin saakka. Siihen mennessä ei ollut mitään merkkejä. Kun muistelen sitä, mikään ei ollut normaalista poikkeavaa. Kaikki tuntui hyvältä. Sen maalin jälkeen muistini pimenee, Palsson totesi.

28-VUOTIAS Pálsson siirtyi Sogndaliin kesällä lainasopimuksella toisesta norjalaisseurasta Sarpsborg 08:sta. Hän on pelannut urallaan myös Islannin A-maajoukkueessa.