Vakio: Huuhkajat haastajana Bosniaan – viikon varmat maaotteluista

Vaihtomerkkejä kannattaa tällä viikolla säästää Ykkös- ja Kakkosliigan kamppailuihin. Maaottelut vaikuttavat ennakkoon hieman suoraviivaisemmilta.

1 Bosnia ja Hertsegovina–Suomi (1X)

MM-karsinta: Bosnia esiintyi edellisellä karsintakierroksella vahvasti kaataen Kazakstanin vieraissa 2–0 ja tasaten Ukrainan vieraana pisteet 1–1. Huuhkajat joutui taipumaan Olympiastadionilla Ukrainaa vastaan ansaittuun 1–2-tappioon, mutta 2–0-vierasvoitto Kazakstanista oli jopa odotettua laadukkaampi esitys. Bosnia on kiistatta laadukkaampi kokonaisuus ja pistesaalis vaatii täydellistä onnistumista Suomelta. Isännät ansaitsevat kotikentällään noin 53 prosentin suosikkiaseman.

2 Ranska–Kazakstan (1)

MM-karsinta: Ranska esiintyi kuukausi sitten vahvasti Kansojen liigan pudotuspeleissä, jossa se kaatoi sekä Belgian että Espanjan. Edellisessä karsintaottelussaan Ranska kaatoi Huuhkajat Pariisissa 2–0. Kazakstan on napannut karsinnoissa onnekkaita tasapeli pisteitä niin Bosniaa kuin Ukrainaakin vastaan, mutta esitykset eivät ole odotuksia ylittäneet. Tasoero on Ranskan hyväksi kiistaton ja sen yli 90 prosentin suursuosikkiasema perusteltu.

3 Norja–Latvia (1)

MM-karsinta: Norja kamppailee edelleen jopa lohkon voitosta, sillä eroa lohkokärjessä olevana Hollantiin on vain kaksi pistettä. Latvian otteet ovat olleet karsinnoissa odotetun vaatimattomia. Norjan täytyy tulla toimeen viimeisellä karsintakierroksella toimeen ilman ykköshyökkääjä Erling Haalandia, joka kärsii loukkaantumisesta. Ero perustasossa on merkittävä ilman Haalandiakin ja suursuosikkiasema kotikentällä perusteltu.

4 Montenegro–Hollanti (2)

MM-karsinta: Montenegron mahdollisuudet lohkon toiseen sijaan kuivuivat kasaan edellisellä karsintakierroksella Norjan vieraana kärsityn 0–2-tappion myötä. Hollanti on ansaitusti lohkon piikkipaikalla, mutta varaa löysäilyyn ei vielä ole. Montenegro ei ole lohkon heikoimpien ryhmien tasolla, mutta ero perustasossa nostaa Hollannin vieraskentälläkin noin 70 prosentin suosikkiasemaan.

5 Belgia–Viro (1)

MM-karsinta: Belgia on ollut karsintalohkossaan odotetun suvereeni. Kauneusvirheenä muutoin puhtaassa voittosarakkeessa on kevään 1–1-tasapeli Tshekkiä vastaan. Viro on tehnyt karsintalohkossa voitavansa ja onnistunut pitämään pelit mm. Walesia vastaan hieman odotettua tasaväkisempinä. Ero materiaalin laadussa ja leveydessä on Viroon nähden valtava.

6 Wales–Valko-Venäjä (1)

MM-karsinta: Wales kamppailee vielä tiukasti paikasta lohkon toiselle sijalla. Viime karsintakierroksella se nappasi tärkeän pisteen Tshekin vieraana 2–2-tasapelillä ja myös Viro kaatui vieraissa 1–0. Valko-Venäjän rooli on jäänyt lohkossa odotetun laiseksi, eikä se ole pystynyt kiusaamaan kunnolla muita joukkueita. Tasoero on selkeä ja Walesin 80 prosentin suursuosikkiasema kotikentällä perusteltu.

7 Ipswich T–Oxford U (12)

Ykkösliiga: Ipswich uhkaa jäädä jälleen nousukarsintojen ulkopuolelle, vaikka peliesitykset ovat olleet kelvollisia. Viimeisin 4–1-voitto Wycomben kustannuksella vieraskentällä oli myrskyvaroitus potentiaalista. Viime kaudellakin noususta kamppailleen Oxfordin kausi on sujunut kelvollisesti. Alla on kolme perättäistä voittoa. Kotietu pitää Ipswichin kiinni noin 45 prosentin suosikkiasemassa.

8 Sheffield W–Gillingham FC (1)

Ykkösliiga: Viime kaudella Ykkösliigaan pudonnut Sheffield on suoriutunut sarjaporrasta alempana kelvollisesti. Viimeisin 3–0-kotivoitto Sunderlandin kustannuksella oli vahva esitys. Sarjan vakiokalustoon kuuluvan Gillinghamin kausi on ollut edellistä haasteellisempi. Viimeksi pisteet tasattiin kotona Accringtonia vastaan 0–0. Sheffield ansaitsee kotikentällään noin 60 prosentin suosikkiaseman.

9 Burton Albion–Charlton (X2)

Ykkösliiga: Burton on jatkanut siihen mihin viime kaudella jäi, keskikastissa. Nyt alla on kaksi perättäistä tappiota. Charltonin kausi on sujunut alle odotusten, kun nousutavoittein kauteen lähtenyt ryhmä kyntää pisteen erolla putoamisviivaan. Viime viikot ovat kuitenkin olleet positiivisempia. Burtonia on vaikea nostaa paremmista vieraita laadukkaammaksi ryhmäksi, mutta kotietu pitää sen niukassa 40 prosentin suosikkiasemassa.

10 Wycombe–Portsmouth (1X)

Ykkösliiga: Takaisin Ykkösliigaan pudonneen Wycomben kausi on ollut hieman odotettua haasteellisempi, vaikkakin sijoitus hyvä. Viimeksi kotikentällä kärsitty 1–4-tappio Ipswichia vastaan oli luokaton esitys. Portsmouthin kausi on vastannut melko tarkasti suoritustasoa, jota se esitti viime kaudella. Wycomben suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 50 prosentin todennäköisyyteen.

11 MK Dons–Cambridge United (1)

Ykkösliiga: MK Donsin kausi on toistaiseksi sujunut yli odotusten ja potentiaali näyttäisi riittävän jopa nousukarsintasijoituksille. Dons on löytänyt eritoten tehoja hyökkäyspäähänsä. Täksi kaudeksi Ykkösliigaan nousseen Cambridgen otteet ovat nekin olleet odotettua positiivisempia. Ero perustasossa on Donsin hyväksi sarjataulukon osoittamaa eroa suurempi, ja se ansaitsee kotiedun myötä kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman.

12 Accrington S–Plymouth A (X2)

Ykkösliiga: Accrington on pystynyt jatkamaan viime kauden suoritustasoaan kuluvalla kaudella. Alla on kolme tappiotonta ottelua. Plymouthin vahva meno ei ota laantuakseen. Viime kaudella niukasti putoamisen välttänyt ryhmä porskuttaa sarjataulukossa toisena ja edellinen tappio on kuukauden takaa. Ero perustasossa nostaa Plymouthin vieraskentälläkin noin 45 prosentin suosikkiasemaan.

13 Bristol R–Northampton T (12)

Kakkosliiga: Roversin sijoitus alemmassa keskikastissa on rajusti alle odotusten. Viimeisimmässä sarjapelissä Harrogate kuitenkin kaatui vieraissa 1–0. Northampton putosi sekin täksi kaudeksi sarjaporrasta alaspäin, mutta kamppailee suorasta noususta. Alla on sarjassa neljä perättäistä voittoa. Kotietu tasoittaa puntteja siinä määrin, että Roversin niukka suosikkiasema on perusteltu.