Eurofutistuomio: Tämä mies paranee kuin viini vanhetessaan – Neymar lähetti koskettavan viestin pelipaitansa alta

Ilta-Sanomien Eurofutistuomio niputtaa yhteen jalkapallon suurten sarjojen puheenaiheet – kulttiseuroja unohtamatta.

Eurofutistuomiossa pannaan tällä kertaa järjestykseen kiihkeän jalkapalloviikonlopun suuret puheenaiheet, kuten FC Barcelonan karmeat vammauutiset, Karim Benzeman maalitahti ja Daniel Farken potkut.

Raadissa ovat tällä kertaa IS:n toimittajat Mikko Knuuttila, Joonas Kuisma ja Janne Oivio.

Mikko Knuuttila

Tähti

Karim Benzema paranee kuin viini vanhetessaan. Benzema, 33, iski voittomaalin lauantaina, kun Madrid löi Rayo Vallecanon 2–1 ja nousi La Ligan kärkeen. Benzema on kauden 12 ensimmäisessä ottelussa tehnyt 10 maalia ja antanut 7 maalisyöttöä. Vastaavia lukemia on 2000-luvulla lyönyt tiskiin vain Lionel Messi.

Puheenaihe

Teemu Pukin edustama Norwich City otti lauantaina vihdoin kauden avausvoittonsa Valioliigassa – ja samana iltana seura antoi potkut valmentaja Daniel Farkelle. Tylyssä tempussa oli julma logiikkansa: nyt edessä on maaottelutauko ja Norwichilla on kaksi viikkoa aikaa etsiä uusi luotsi ja totuttaa joukkue tähän.

Lue lisää: Pomojen tuska tallentui kiusallisesti tv-kuviin – ilmeiden syy selvisi pian Teemu Pukin ja kumppanien voitonjuhlien jälkeen

Tyyli

Neymar lähetti viestin taivaisiin tehtyään avausmaalin PSG:n lauantaisessa 3–2-vierasvoitossa Bordeaux’sta. Hän paljasti pelipaitansa alla olevan t-paidan, jossa oli teksti: ”Tulen olemaan fanisi ikuisesti, lepää rauhassa MM.” Viesti oli osoitettu laulajatähti Marilia Mendoncalle, joka menehtyi perjantaina lentoturmassa.

Neymar kunnioitti vain 26-vuotiaana kuolleen Marilia Mendoncan muistoa.

Moka

Sunderland ’Til I Die -dokumenttisarjan katsojat tietävät, että Sunderlandin kannattajana ei ole helppoa. Entisen valioliigaseuran tuskien taival saavutti lauantaina jälleen uuden etapin, kun pikkuseura Mansfield Town pudotti Mustat kissat Englannin cupista 1–0-voitolla.

Yllätys

Celta Vigo nousi 0–3-tappioasemasta 3–3-tasapeliin FC Barcelonaa vastaan lauantaina. Iago Aspas viimeisteli tasoitusosuman ajassa 90+6. Barcelonalle pistemenetystä kovempi isku oli superlupaus Ansu Fatin reisivamma. Fati, 19, oli vasta hiljattain palannut kentille lähes vuoden vieneen polvivamman jälkeen.

Joonas Kuisma

Tähti

Manchester Cityn manageri Pep Guardiola vei Manchester Unitedin kollegaansa Ole-Gunnar Solskjäriä kuin jäähtynyttä piirasta paikalliskamppailussa lauantaina. City voitti 2–0 täydellisen pelillisen dominoinnin jälkeen. Lukemat mairittelevat Unitedia. Viaplayn selostaja Ville Kuusinen sanoi ottelun jälkeen, että joukkueiden välinen ero oli ”tähtitieteellinen”. On pakko yhtyä selostajaan.

Puheenaihe

Onko Solskjärin aika ohi ManUn peräsimessä? On. Norjalainen on tehnyt hyviäkin asioita, mutta ManU hävisi yhteismaalein 0–7 Liverpoolille ja Citylle. Lisäksi joukkue näyttää haluttomalta eikä mikään viittaa siihen, että Solskjär saisi pelaamisen ydinrakenteet kuntoon. Unitedin johdossa on aika vetää yksikätisen rosvon vipua ja käynnistää managerihedelmäpeli uudelleen.

Tyyli

RB Leipzigin päävalmentajat ovat varsinaisia kekkeruuseja. Bayern Müncheniin lähtenyt Julian Nagelsmann tuli tunnetuksi todellisena muotipepenä. Korvaaja, yhdysvaltalainen Jesse Marsch, ei kalpene sivurajan tyylitaiturina. Marschin, 47, tyyliä voisi kuvata sanoilla: eronnut keski-ikäinen faija, joka päättää vielä kerran yrittää. Leipzig pelasi lauantaina parhaan ottelunsa Marschin alaisuudessa. Dortmund kaatui 1–2.

Jesse Marsch, alati nuorekas.

Moka

Portugalilaisvalmentaja Jose Mourinho näkee kenties painajaisia norjalaisista lopun ikäänsä. Lokakuussa Bodö/Glimt otti Mourinhon AS Romasta suorastaan törkeän 6–1-kotivoiton Konferenssiliigassa. Torstaina B/G oli toistaa tempun Roomassa, mutta Roma kairasi viime hetkellä tasurin. ”Special Onen” viikko huipentui sunnuntain matineaottelussa vierastappioon Serie A:n sarjanousijaa Veneziaa vastaan.

Yllätys

Tiedätkö, mikä joukkue on kolmantena Saksan Bundesliigassa? SC Freiburg. Tiedätkö, kuka top 5 -sarjojen tämän hetkisistä valmentajista on johtanut samaa joukkuetta yhtäjaksoisesti pisimpään? Freiburgin Christian Streich, joka on valmentanut laadukkaasti johdettua altavastaajaa jo 10 vuotta. Seurassa hän on työskennellyt vuodesta 1995. Lauantaina Freiburg kärsi vasta kauden ensimmäisen tappionsa, kun Bayern voitti 2–1.

Janne Oivio

Tähti

21-vuotiaan Hugo Duron urapolku on ollut erikoinen. Getafen kasvatti kävi viime kaudella lainalla Real Madridissa. Nyt hän meni lainalle Valenciaan. Ollaan läpimurron kynnyksellä. Kotiottelu Atletico Madridia vastaan oli jo menetetty tapaus, Atletico johti 3–1 ja oltiin lisäajalla. Duro iski kahdesti, peli tasan. Huikea suoritus, Valencialle tärkeä piste.

Puheenaihe

Ei kannata itkeä Daniel Farken kohtaloa. Kyllä, on tylyä saada potkut voittopelin jälkeen. Mutta saksalaisella on ollut kosolti aikaa kääntää Norwichin kurssi aikaisemmin. Yksi voitto merkitsee vielä kovin vähän. Maajoukkuetauko on oikea aika tehdä vaihdos. Ja oikeastaan sen olisi voinut tehdä jo edellisellä maajoukkuepaussilla.

Tyyli

Bundesliigan Greuther Fürth on hävinnyt yhdeksän kymmenestä liigapelistään tällä kaudella ja on kahdeksan ottelun tappioputkessa. Viiden viime ottelun aikana omissa on kolissut 14 kertaa. Greuther Fürthin tekemiä maaleja on syntynyt neljä. Ehkä on ihan hyvä, että seurassa pelaava 18-vuotias suomalaismaalivahti Lasse Schulz ei ole vielä käynyt ykkösjoukkueen maalilla vaan torjuu kakkosjoukkueen ykkösmiehenä.

Tottenhamin kannattajat iloitsivat Antonio Conten nimityksestä.

Moka

Yllättyikö kukaan siitä, että United sai selkäsaunan Manchesterin derbyssä? Solskjär saa Unitedissa valtavasti siimaa joka kerta, kun joukkue sattuu voittamaan. Samalla seurajohto mokasi raskaasti, koska se antoi Antonio Conten mennä Tottenhamiin. Spurs tiesi iskeneensä kirveensä kiveen Nuno Santon kanssa ja reagoi nopeasti. United uppoaa legendansa mukana.

Yllätys

Saudiarabialaisissa rahoissa kylpevän Newcastlen odotettiin metsästävän isoa kalaa uudeksi managerikseen. Pestiin on tulossa Bournemouthissa kelpo työtä pitkään tehnyt Eddie Howe – eittämättä hyvä luotsi, muttei millään mittarilla glamourhankinta. Tämäkin värväys saattaa vielä mennä puihin, koska sisäpiiriläisten mukaan seurajohto kitsastelee Howen apuvalmentajanimitysten suhteen. Erikoista.