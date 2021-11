Vakio: Chelsea jyrää sarjakärjessä – kumpi vie suomalaishyökkääjien kohtaamisen?

Valioliigassa suomalaishyökkääjien joukkueet kohtaavat toisensa, kun Norwich matkustaa Brentfordiin. Sarjakärki Chelsea jatkaa vahvaa menoaa.

1 Chelsea–Burnley (1)

Valioliiga: Chelsea kaatoi viimeksi Newcastlen vieraissa 3–0, ja kolmen maalin marginaalia voi pitää melko tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Viikolla Chelsea haki Mestarien liigassa 1–0-vierasvoiton Malmöstä. Voitto irtosi rutiininomaisella suorituksella.

Burnley sai vihdoin ja viimein voittotilinsä auki, kun kotiottelu Brentfordia vastaan hoitui pelitapahtumin nähden ansaitusti 3–1. Kauden avausvoitto vapauttaa tunnelmaa joukkueessa, joka ei heikoista tuloksistaan huolimatta ole esiintynyt missään vaiheessa kautta erityisen heikosti odotuksiin nähden.

Chelsean haitaksi lasketaan pieni rasitus viikolla pelatusta Mestarien liigan ottelusta, mutta ero perustasossa sekä kotietu pitävät laajalla materiaalilla operoivan joukkueen hieman alle 80 prosentin suursuosikkiasemassa. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja suursuosikki Chelsea kuuluu kierroksen ehdottomiin runkomerkkeihin.

2 Brentford–Norwich (12)

Valioliiga: Brentford jäi viimeksi Burnleyn vieraana pahasti vastaantulijan rooliin, eikä 1–3-tappiota voinut pitää pelitapahtumiin nähden perusteettomana. Ottelu oli tällä kaudella toistaiseksi harvoja kertoja, kun Brentford on yllätetty taktisesti. Osaltaan Brentfordin tekemistä vaikeuttaa jatkossa luottomaalivahti David Rayan loukkaantuminen.

Norwich joutui taipumaan kotikentällään Leedsiä vastaan 1–2-tappioon ja niukkaa tappiota voi pitää myös kokonaisuutena pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Norwichin tämänhetkisestä tilanteesta on vaikea löytää mitään positiivista, ja se on alkanut erottua niin sarjataulukossa kuin voimaluvuissa selvästi muista häntäpään joukkueista.

Ero perustasossa puhuu Brentfordin puolesta ja isännät ansaitsevat sarjanousijoiden välisessä kohtaamisessa hieman alle kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selkeän ennakkosuosikin rinnalle voi harkita vieraiden yllätystä mahdollista rivin arvoa nostamaan.

3 Crystal P–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Palacen hurja vire sai jatkoa, kun se yllätti vieraskentällä Manchester Cityn 2–0. Cityn aikainen ulosajo helpotti tehtävää, eikä täysi pistesaalis ollut myöskään maalipaikkoihin nähden selviö, mutta odotuksiin nähden Palacen esitystä voi pitää erinomaisena.

Wolves esiintyi maanantaina kotiottelussaan Evertonia vastaan laadukkaasti ja ansaitsi kaikin puolin 2–0-voittonsa. Wolves on ollut yksi haastavampia arvioitavia joukkueita tämän kauden Valioliigassa otteiden epätasaisuuden vuoksi. Wolvesin kohdalla toteutuneet tulokset näyttävät selvästi positiivisemmalta kuin sen peliesitykset odotuksiin nähden.

Selvästi odotettua paremmin alkukaudesta esiintynyt Palace on noussut otteillaan jopa lauantaina vieraaksi saapuvan Wolvesin edelle. Suoritustason muutos on viime kauteen verrattuna merkittävä. Palace ansaitsee kotikentällään noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kotijoukkueen kannatus on jäänyt vakiossa todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja Palace merkitään kohteessa aina varmaksi asti.

4 Brighton–Newcastle (1X)

Valioliiga: Brighton onnistui taistelemaan pisteen Liverpoolilta 2–2 päättyneestä vierasottelusta. Myös peliesitys oli selvästi odotettua laadukkaampi ja piste maalipaikkoihin nähden ansaittu. Brightonin otteet eivät ole toistaiseksi yltäneet aivan melko korkeallekin asetettuihin odotuksiin. Se on kerännyt hieman ansaitsemaansa runsaammin pisteitä.

Newcastle teki voitavansa kotiottelussa Chelseaa vastaan, mutta hävisi lopulta varsin ansaitusti 0–3. Viimeisimpien tietojen mukaan viimeksi Bournemouthia Valioliigassa käskyttänyt Eddie Howe olisi nimitetty Newcastlen päävalmentajaksi ja 43-vuotias manageri olisi Newcastlen peräsimessä jo lauantain vierasottelussa.

Ero perustasossa puhuu laadukkaamman Brightonin puolesta. Newcastlen peliesitykset eivät Steve Brucen potkujen jälkeen kohentuneet ja myös Howella tiimeineen on vaikea tehtävä pitää joukkue myös ensi kaudella Valioliigassa. Brighton ansaitsee kotikentällään noin 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on lievästi yläkanttiin, joten kotisuosikin rinnalle asetetaan vaihtomerkki vieraiden mahdollisen venymisen varalle.

5 Bournemouth–Swansea (X2)

championship: Bournemouth joutui viimein taipumaan kauden ensimmäiseen tappionsa, kun kotiottelu Prestonia vastaan päättyi 1–2-tappioon. Pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin, mutta peliesitys jäi kuitenkin jälkeen odotuksista, joissa Bournemouth lähti otteluun isona ennakkosuosikkina.

Swansea nappasi toisen perättäisen voittonsa kaatamalla viikolla Coventryn vieraskentällä 2–1. Voitto ei kuitenkaan tullut tasaisina edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti. Edelliskierroksen 3–0-kotivoittoa Peterborough’n kustannuksella sen sijaan voi pitää tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta.

Bournemouthin viikolla kärsimää avaustappiota osattiin odottaa, sillä joukkue on suorittanut tuloksellisesti peliesityksiään paremmin. Bournemouth on silti joukkueista selvästi laadukkaampi ja ansaitsee kotikentällään 57 prosentin suosikkiaseman Swanseaa vastaan. Vakiossa Cherriesin kannatus on hieman yläkanttiin, joten rohkea ohipeli kotijoukkueesta tarjoaa etua.

6 Peterborough–Fulham (2)

Championship: Peterborough onnistui tasaamaan viikolla pisteet Huddersfieldia vastaan 1–1 ja myös peliesitys oli odotettua laadukkaampi. Samaa ei voi sanoa edelliskierroksen ottelusta Swansean vieraana, jonka se hävisi pelitapahtumiin nähden reilusti 0–3.

Fulham vankisti käsitystä, jonka mukaan se on sarjan laadukkain joukkue, kun toiseksi rankattu WBA kaatui viime viikonloppuna kotikentällä pelitapahtumiin nähden ansaitusti 3–0. Viikkokierroksella vieraskentällä joukkue teki Blackburnista selvää jälkeä 7–0-voitolla, jota tosin helpotti melko selvästi isäntien ensimmäisellä jaksolla kärsimä ulosajo.

Joukkueiden välinen tasoero on tällä hetkellä sarjan suurin mahdollinen. Fulham ansaitsee vieraskentälläkin noin 65 prosentin suosikkiaseman. Fulhamin kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena. Selkeä ennakkosuosikki on sisällytettävä riveihin lievästi ylipelattunakin.

7 West Bromwich–Middlesbrough (1)

Championship: WBA palasi viikkokierroksella voittojen tielle, kun kotiottelu Hullia vastaan hoitui 1–0. WBA esiintyi ottelussa niukasta voitostaan huolimatta selkeän ennakkosuosikkiasemansa vaatimalla tasolla, ja voitto olisi voinut olla maalipaikkoihin nähden paljon selvempikin.

Boro joutui taipumaan viikolla 1–3-tappioon Lutonin vieraana ja ansaitsi tappionsa myös maalipaikkojen valossa. Edeltävän kierroksen kotiottelu Birminghamia vastaan päättyi 0–2-tappioon, ja myös tuolloin tappio tuli pelitapahtumiin nähden loogisesti.

Tasoero on WBA:n hyväksi selkeä. Vaikka WBA on menettänyt pisteitä lähiaikoina myös itseään heikompiakin ryhmiä vastaan, ansaitsee se kotikentällään noin 58 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu WBA kelpaa lähes kuusi kertaa kymmenestä voittavana ennakkosuosikkina varmavalinnaksi asti.

8 Nottingham–Preston (12)

Championship: Forest tasasi pisteet toisessa ottelussa peräjälkeen, kun viikkokierroksen kotiottelu Sheffieldia vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden loogisesti 1–1. Edeltävällä kierroksella QPR:n vieraana niin ikään 1–1 päättyneessä ottelussa se esiintyi pistesaaliista huolimatta kotijoukkuetta heikommin.

Preston jatkoi voittojen tiellä toisessa ottelussa peräkkäin, sen onnistuttua kaatamaan Bournemouthin vieraissa 2–1. North Endin peliesitys oli ottelussa odotettua laadukkaampi, mutta täysi pistesaalis tuli kuitenkin hieman onnekkaasti maalipaikkoihin nähden. Myös Prestonin edeltävän kierroksen 2–0-voittoon päättynyt kotiottelu Lutonia vastaan oli odotettua laadukkaampi esitys.

Forest on kauden edetessä kohentuneista otteistaan huolimatta rankingissa niukasti Prestonin takana. Prestonin itseluottamus on kahden laadukkaan peliesityksen jäljiltä korkealla. Kotietu nostaa isännät kuitenkin noin 41 prosentin suosikkiasemaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

9 Millwall–Derby (1)

Championship: Millwall palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun kotiottelu Readingia vastaan hoituin 1–0. Peliesitys oli voittoon oikeuttavalla tasolla, ja lukemat olisivat voineet olla Leijonien eduksi selvemmätkin. Sen sijaan edeltävän kierroksen peliesitys Huddersfieldin vieraana jäi jälkeen odotuksista ja kärsitty 0–1-tappio oli pelitapahtumiin nähden ansaittu.

Derby kärsi toisen perättäisen tappion, kun viikolla Barnsleyn vieraana se taipui 1–2-tappioon. Myös edeltävän kierroksen 1–2-tappio kotona Blackburnia vastaan tuli pelitapahtumiin nähden ansaitusti, ja tappio olisi voinut olla maalipaikkojen valossa suurilukuisempi.

Ero perustasossa puhuu selvästi laadukkaamman Millwallin puolesta ja sen suosikkiasema kipuaa kotikentällä noin 55 prosenttiin. Isäntien kannatus on vakiossa kohdallaan ja ennakkosuosikki merkitään kohteessa varmaksi.

10 Blackburn–Sheffield U (X2)

Championship: Blackburnin orastava voittoputki tuli tylysti päätökseen, kun viikolla kotiottelussa Fulhamia vastaan tuli selkään peräti 0–7. Blackburn joutui ottelussa jo varhain tappiolle ja ensimmäisellä jaksolla kärsitty ulosajo vesitti viimeisetkin mahdollisuudet laadukkaamman vierailijan haastamiseksi.

Sheffield tasasi viikolla pisteet Forestin vieraana 1–1. Pistejakoa voi pitää melko tarkkana kuvauksena kentällä nähdyistä tapahtumista. Edellisellä kierroksella Sheffield kärsi epäonnisen pistemenetyksen, kun kotiottelu Blackpoolia vastaan päättyi selkeästä pelitapahtumien hallinnasta huolimatta 0–1-tappioon.

Blackburn on sarjataulukossa kymmenen sijaa sen vieraaksi saapuvaa Sheffieldia edellä, mutta vieraat ovat vaikeuksistaan huolimatta laadukkaampi kokonaisuus. Blackburn nauttii kotiedusta, mutta ero perustasossa nostaa Sheffieldin 39 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa kotijoukkue on merkattu vastaavaan suosikkiasemaan, joten Sheffield nousee jälleen kerran vakiossa edulliseksi pelivalinnaksi.

11 Cardiff C–Huddersfield (1)

Championship: Cardiff sai viime viikonloppuna kahdeksan ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun pisteet tasattiin Stoken vieraana 3–3. Tasapelipisteestä saatu lohtu jäi lyhyeksi, sillä viikolla tuli kauden kymmenes tappio. Kotiottelu laadukkaampaa QPR:ää vastaan päättyi 0–1, vaikka maalipaikkojen valossa Cardiff olisi ansainnut pisteen.

Huddersfield tasasi viikolla pisteet Peterborough’n vieraana 1–1. Niukkana ennakkosuosikkina otteluun lähteneen Huddsin peliesitys jäi kuitenkin jälkeen odotuksista, sillä kotijoukkue onnistui luomaan runsaammin hyökkäysuhkaa. Edelliskierroksen 1–0-voitto kotikentällä Millwallia vastaan oli sen sijaan odotettua laadukkaampi esitys.

Cardiff on ollut toistaiseksi kauden suurimpia pettymyksiä, vaikka aivan toteutuneiden tulosten tasolle sen peliesitykset eivät olekaan vajonneet. Joukkueet ovat pelivoimaaltaan hyvin lähellä toisiaan. Kotietu pitää Cardiffin kiinni noin 43 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa heikommin toistaiseksi suorittanut Cardiff on jäämässä selvästi alipelatuksi, joten pelivalinnassa luotetaan runsaammin isäntien menestysmahdollisuuksiin vastoin viimeaikaisten tulosten trendiä.

12 Coventry–Bristol C (1)

Championship: Coventry joutui viikolla taipumaan kotona 1–2-tappioon Swanseaa vastaan. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia vierasvoittoa tarkemmin. Edellisessä kotiottelussa Coventryn peliesitys jäi jälkeen odotuksista Hullin kustannuksella napatusta 1–0-voitosta huolimatta.

Viikkokierros oli Bristolille paluu arkeen, kun Birminghamin vieraana tuloksena oli pelitapahtumiin nähden ansaittu 0–3-tappio. Edeltävän kierroksen 2–1-voitto Barnsleysta tuli sekin melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua. Bristolin vaikeuksien voi odottaa jatkuvan, sillä etenkin joukkueen puolustuspelaamisesta kertovat tunnusluvut jakavat sarjan heikomman joukkueen tittelin.

Coventryn suoritustaso on ollut viime viikkoina lievässä suvantovaiheessa vahvan alkukauden tasoon nähden, mutta dramaattista suoritustason laskua ei ole nähty. Bristolin tekeminen on ollut tasaisen heikkoa läpi kauden ja sen puolustus luovuttaa laadukkaita maalipaikkoja vastustajasta riippumatta. Laadukkaampi Coventry ansaitsee kotikentällään 62 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotisuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

13 Luton–Stoke (X2)

Championship: Luton palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun kotiottelu Boroa vastaan hoitui 3–1. Voitto oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, vaikkakaan aivan kahden maalin edestä etevämmin Luton ei esiintynyt. Edelliskierroksella Lutonin peliesitys jäi puolestaan selvästi odotettua heikommaksi, kun vierasottelu Prestonia vastaan päättyi pelitapahtumiin nähden loogisesti 0–2.tappioon.

Stoke nappasi yli kuukauden tauon jälkeen täyden pistesaaliin, kun Blackpool kaatui vieraskentällä 1–0. Myös peliesitys oli voittoon oikeuttavalla tasolla, ja lukemat olisivat voineet olla Stoken hyväksi selvemmätkin.

Luton on joukkueista hieman heikompi kokonaisuus, mutta kotietu sekä päivää pidempi palautumisaika pitävät sen niukassa 38 prosentin suosikkiasemassa. Kotijoukkueen kannatus on muutaman prosenttiyksikön yli todennäköisyytensä, joten Stoken menestys tarjoaa kohteessa niukkaa etua.