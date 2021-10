Vakio: Manchester United palaa voittojen tielle

Tottenham ja ManU yrittävät päättää heikon putkensa keskinäisessä kohtaamisessa.

1 Manchester C–Crystal P (1)

Valioliiga: Manchester City jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun vierasottelu Brightonia vastaan hoitui vahvan peliesityksen siivittämänä 4–1. Viikolla Liigacupissa City joutui pettymään, kun pelitapahtumien hallinta ja laadukkaat maalipaikat eivät riittäneet West Hamin vieraana jatkopaikkaan. Se kärsi lopulta 0–1-tappion rangaistuspotkukilpailun päätteeksi.

Crystal Palacen viimeaikaiset hyvät otteet saivat nekin jatkoa, vaikka se joutuikin tyytymään kotikentällään 2–2-tasapeliin Newcastlea vastaan. Palacen voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden tasapeliä perustellumpi. Ensimmäisten kierrosten vaikeuksien jälkeen Palace on ollut yksi parhaiten odotuksiin nähden suorittaneista joukkueista.

Ero perustasossa on Cityn hyväksi selvä, ja kotijoukkue ottanee vieraiden ison vastahyökkäysuhan riittävän vakavasti. Palacen hyvistä esityksistä huolimatta tasoero perustelee Cityn 85 prosentin tuntumaan kipuavan suosikkiaseman. Cityn kannatus on vakiossa vain muutaman prosenttiyksikön yli todennäköisyytensä, ja suursuosikki kelpaa avauskohteessa varmaksi.

2 Burnley–Brentford (1X)

Valioliiga: Burnley tasasi viimeksi pisteet Southamptonin vieraana 2–2. Pelillisesti Burnley jäi kotijoukkuetta jälkeen, eikä tappiota olisi voinut pitää pelitapahtumiin nähden ansaitsemattomana. Viikolla Liigacupissa joukkue joutui taipumaan kotiedusta huolimatta 0–1-tappioon Tottenhamia vastaan.

Brentford joutui taipumaan kotikentällään tasaisina edenneistä pelitapahtumista huolimatta 1–2-tappioon Leicesteria vastaan, mutta olisi esityksellään ansainnut pisteen. Liigacupissa Brentford jatkoi kohti välieriä, kun Stoke kaatui vieraskentällä pelitapahtumiin nähden reilusti 2–1.

Brentford on noussut alkukauden esityksillään rankingissa selvästi Burnleyn edelle, mutta kotietu pitää isännät kiinni marginaalisessa 36 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa Brentfordin kannatus on hieman todennäköisyyttään korkeammalla, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät kotijoukkueen laidasta.

3 Newcastle U–Chelsea (2)

Valioliiga: Newcastle onnistui tasaamaan pisteet Crystal Palacen vieraana 1–1. Väliaikainen valmennustiimi saa tienatulla pisteellä työrauhaa, mutta pelillisesti esitys oli odotettua heikompi ja tappio olisi ollut maalipaikkoihin nähden tasapeliä ansaitumpi.

Chelsea kaatoi kotikentällään Norwichin 7–0 ja myös tasoero oli murskavoiton oikeuttamalla tasolla. Viikolla Liigacupin neljännesvälierä Southamptonia päättyi rangaistuspotkujen päätteeksi 2–1-voittoon, mutta ottelussa annettiin vastuuta muissa kilpailuissa vähemmälle peliajalle jääneille pelaajille.

Ero perustasossa on Chelsean hyväksi selkeä, eivätkä kotijoukkueen organisaatiomuutokset helpota sen tilannetta kentällä. Chelsea ansaitsee vieraissakin selkeän 70 prosentin suosikkiaseman. Chelsean suosikkiasema on vakiossa odotetusti todennäköisyyttään korkeammalla, mutta suursuosikki säilyy riveissä varmana ylipelattunakin.

4 Watford–Southampton (2)

Valioliiga: Watford esiintyi uuden valmennustiimin avausottelun aiheuttaman pettymyksen jälkeen selvästi yli odotusten, kun vierasottelu Evertonia vastaan päättyi aikaisesta tappioasemasta huolimatta 5–2-voittoon. Kahden täysin päinvastaisen peliesityksen jälkeen on Watfordin suoritustason suuntaa haastavaa arvioida.

Southampton joutui tyytymään 2–2-tasapeliin kotikentällään Burnleyta vastaan, vaikka se olisi pelitapahtumien hallinnallaan ansainnut niukan voiton. Viikolla Southampton urakoi Liigacupissa ja hävisi Chelsean vieraana 1–2 rangaistuspotkujen päätteeksi. Isossa kuvassa Southampton olisi ansainnut peliesityksillään hieman toteutunutta pistemääräänsä enemmän.

Watfordin itseluottamus parani edelliskierroksen voiton myötä, mutta yhden pelin perusteella on vaikea vetää pitkälle kantavia johtopäätöksiä. Ero perustasossa puhuu Southamptonin puolesta, eikä vieraiden niukka 40 prosentin suosikkiasema ole perusteeton. Vakiossa kotijoukkueen edelliskierroksen otteista ja valmentajavaihdoksesta on innostuttu siinä määrin, että Watford on merkitty selvään suosikkiasemaan. Southamptonin menestys tarjoaa kohteessa hyvää etua ja alipelattu suosikki nousee varmaksi asti.

5 Liverpool–Brighton (1)

Valioliiga: Liverpoolin väkevät otteet saivat jatkoa, kun United kaatui Old Traffordilla dominoivan peliesityksen siivittämänä 5–0. Viikolla Liigacupissa lähes kakkosmiehistön voimin haettiin selkeä 2–0-voitto Prestonin vieraana.

Brighton joutui taipumaan kotikentällään Citya vastaan 1–4-tappioon ja myös peliesitys oli selkeän tappion oikeuttamalla tasolla. Usealla aikaisemmalla kaudella peliesityksiinsä nähden epäonninen Brighton on päässyt viimein nauttimaan varianssin suotuisammasta puolesta ja toistaiseksi kerätty pistesaalis on noin viisi pistettä peliesitysten oikeuttamaa määrää enemmän.

Liverpoolin nousujohteiset otteet ovat nostaneet sen pelivoiman tasolle, jota siltä totuttiin näkemään ennen viime kauden suvantovaihetta. Isäntien suosikkiasema kipuaa hieman yli 80 prosentin, vaikka Brighton on keskimääräistä laadukkaampi vastustaja. Suursuosikin kannatus on vakiossa kohdallaan ja kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

6 Tottenham–Manchester U (2)

Valioliiga: Tottenhamin peliesitys jäi selvästi jälkeen odotuksista, kun paikallisottelu West Hamia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 0–1. Viikolla Liigacupissa itseluottamusta haettiin vahvalla kokoonpanolla 1–0-vierasvoitolla Burnleyn kustannuksella. Isossa kuvassa Tottenham on kerännyt peliesityksiään runsaammin pisteitä, eikä suoritustaso ole vastannut ennen kauden alkua asetettuja odotuksia.

Manchester Unitedin viimeaikaiset heikot otteet saivat jatkoa, kun viime kierroksen kotiottelu Liverpoolia vastaan hävittiin peräti 0–5. Peliesitys oli odotuksiin nähden luokaton ja murskatappio pelillisesti ansaittu. Paine Ole Gunnar Solskjaerin valmennustiimin yllä on suuri ja lauantain Tottenham ottelua pidetään pestin jatkumisen kannalta ratkaisevana.

Kummankaan joukkueen viimeaikaiset otteet eivät vakuuta. Ero perustasossa puhuu viimeaikaisista vaikeuksista huolimatta Unitedin puolesta ja Tottenhamin rasitus viikolta antaa niukan ekstraedun vierialle. United ansaitsee vieraskentälläkin noin 40 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa United on niukasti alipelattu ja pelivalinta rakennetaankin pakkovoiton edessä olevan vierasjoukkueen varaan.

7 Stoke–Cardiff (X2)

Championship: Stoke menetti aikaisen johtoasemansa Millwallin vieraana ja hävisi lopulta 1–2. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia kotivoittoa tarkemmin. Viikolla liigacupissa kärsittiin niin ikää 1–2-tappio Brentfordia vastaan, mutta Stoke tyytyi kierrättämään runsaasti normaalia avauskokoonpanoaan.

Cardiffin peliesitys jäi rajusti jälkeen odotuksista sen hävittyä kotikentällään Middlesbroughta vastaan 0–2. Myös peliesitys oli selkeään tappioon oikeuttavalla tasolla. Cardiff on ollut toistaiseksi yksi alkukauden isoimmista pettymyksistä ja heikot esitykset ovat laskeneet joukkueen pelivoimaa tuntuvasti.

Stoke on joukkueista laadukkaampi ja Cardiffin alkukauden heikot otteet ovat kasvattaneet eroa kotijoukkueen eduksi entisestään kauden edetessä. Stoke ansaitsee kotikentällään noin 53 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkue on asetettu yli 70 prosentin suosikkiasemaan. Vieraiden pisteille venyminen on rajusti alipelattu ja vastoin viimeaikaisten otteiden trendiä jätetään ylipelattu kotivoitto ulos riveistä.

8 Hull–Coventry (1X)

Championship: Hull kärsi kolmannen perättäisen tappion, kun edelliskierroksen vierasottelu Lutonin vastaan päättyi 0–1-tappioon. Hullin peliesitys oli ottelussa melko tarkasti odotetulla tasolla ja niukka tappio maalipaikkoihin nähden ansaittu.

Coventry joutui tyytymään pelitapahtumien hallinnastaan huolimatta 1–1-tappioon kotikentällä Derbya vastaan. Kokonaisuutena vahvaa kautta pelaava Coventry on jäänyt voitoitta kolmessa perättäisessä ottelussa ja myös peliesitykset ovat olleet hieman alkukauden parhaimmistoa vaatimattomampia.

Viimeaikaisista vaisuista otteistaan huolimatta Coventry on noin kaksi luokkaa isäntiä laadukkaampi kokonaisuus. Ero perustasossa nostaa Coventryn vieraissakin niukkaan 40 prosentin suosikkiasemaan. Vakiossa Coventryn kannatus on kivunnut kymmenen pinnaa yli todennäköisyytensä, joten isäntien menestykseen nojaava pelivalinta tarjoaa kohteessa parhaan edun.

9 Derby–Blackburn (X2)

Championship: Derby ylsi viimeksi 1–1-tasapeliin Coventryn vieraana, vaikka maalipaikkojen valossa sen niukka tappio olisikin ollut tasapeliä perustellumpi. Miinuspistetuomio pitää Derbyn sarjan hännillä, vaikka rankingissa paikka löytyykin muutaman sijan korkeammalta. Putoamisen välttäminen näyttää epätodennäköiseltä.

Blackburn teki viimeksi kotikentällään selvää jälkeä Readingista ja sen 2–0-voitto olisi voinut olla selvempikin. Blackburnin otteet ovat toistaiseksi vastanneet melko tarkasti odotuksia ja myös sarjasijoitusta voi pitää peliesityksiin nähden perusteltuna.

Ero perustasossa puhuu tasaisesti suorittavan Blackburnin puolesta, joka ansaitsee vieraissakin marginaalisen 40 prosentin suosikkiaseman. Kohde on Vakiossa melko tarkasti oikein pelattu ja pelivalinta kohdistuu laadukkaamman Blackburnin menestykseen.

10 Middlesbrough–Birmingham (X2)

Championship: Boro jatkoi vahvoja otteitaan, kun 2–0-voitto Cardiffista oli jo kolmas perättäinen laatuaan. Myös peliesitys oli selkeät loppulukemat oikeuttava ja lukemat olisivat voineet olla Boron hyväksi kahden maalin marginaalia suurempikin.

Birmingham sai yli kuukauden mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa päätökseen, kun kotiottelu Swanseaa vastaan voitettiin 2–1. Niukkaa voittoa voi pitää myös maalipaikkoihin nähden perusteltuna. Birmingham on esiintynyt selvästi toteutuneita tuloksiaan laadukkaammin ja edelliskierroksen voitto Swanseasta tekee hyvää itseluottamukselle.

Boro on päässyt viime viikkoina hyvään iskuun, mutta myös Birminghamin otteet ovat olleet kelvollisia tuloksellisesti vaikeasta jaksosta huolimatta. Tasoero pienempi mitä sarjataulukko osoittaa. Boron suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta maltilliseen 45 prosenttiin. Vakiossa pelaajat ovat antaneet viimeaikaisille tuloksille turhan suuren painon ja kotivoitto on kerännyt yli 60 prosentin kannatuksen. Selkeästi ylipelattu kotivoitto asetetaan ohituskaistalle.

11 Sheffield U–Blackpool (1)

Championship: Sheffield palasi voittokantaan kaadettuaan Barnsleyn vieraissa 3–2. Niukalta vaikuttavasta maalin voitosta huolimatta Sheffield esiintyi jopa odotettua vahvemmin. Sheffieldin alkukausi jäi rajusti jälkeen odotuksista, mutta viimeisten noin kahden kuukauden aikana peliesitykset ovat olleet kokonaisuutena nousujohteisia.

Blackpool nappasi jälleen kotikentällään täyden pistesaaliin, kun Preston kaadettiin pelitapahtumiin nähden ansaitusti 2–0. Sarjanousija Blackpool on esiintynyt ennakkoluulottomasti, mutta saalistanut pisteitä selvästi peliesityksiään oikeuttamaa määrää runsaammin. Yksittäisiä hyviä esityksiä mahtuu joukkoon kuten viime kierroksen kotiottelu Prestonia vastaan.

Sheffield on laadukkaampi mitä sen sarjasijoitus osoittaa, vaikkakin peliesityksiin on alkukaudesta mahtunut hajontaa. Blackpoolin suoritustaso on sekin vaihdellut rajusti, mutta isossa kuvassa pisteitä on kertynyt ansaittua enemmän. Ero perustasossa puhuu Sheffieldin puolesta ja suosikkiasema kipuaa kotikentällä 65 prosenttiin. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on jäämässä selvästi todennäköisyyttään maltillisemmaksi ja alipelattu kotivoitto kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

12 Huddersfield–Millwall (X2)

Championship: Huddersfield jäi viimeksi pahoin Bournemouthin jalkoihin vierasottelun päätyttyä myös pelitapahtumiin nähden selvään 0–3-tappioon. Tappiota edelsi vahva neljän perättäisen ottelun tappioton jakso, jonka aikana myös peliesitykset olivat odotuksiin nähden laadukkaita.

Millwall jatkoi vahvoja otteitaan, kun kotiottelu Stokea vastaan käännettiin toisella puoliajalla tappioasemasta 2–1-voittoon. Tasapeli olisi kuitenkin ollut tasaisiin pelitapahtumiin nähden Millwallin voittoa perustellumpi lopputulema.

Hudds on esiintynyt odotuksiin nähden kelvollisesti, mutta ero perustasossa menee Millwallin eduksi. Kotietu pitää Huddersfieldin kiinni niukassa 38 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa isäntien kannatus on muutaman prosenttiyksikön todennäköisyyttään korkeammalla, joten edullisimmat pelivalinnat löytyvät Millwallin menestyksestä.

13 Preston–Luton (1)

Championship: Preston esiintyi viimeksi selvästi odotettua heikommin, kun vierasottelu Blackpoolia vastaan hävittiin pelitapahtumiin nähden reilusti 0–2. Viikolla seinä nousi pystyyn Liigacupissa, kun kotikentällä Liverpoolia vastaan kärsittiin odotettu 0–2-tappio. Preston tyytyi kuitenkin ottelussa kierrättämään runsaasti normaalia avauskokoonpanoaan.

Luton venytti tappiotonta sarjaansa viiteen perättäiseen otteluun, kun Hull kaatui kotikentällä 1–0. Niukka voitto oli myös pelitapahtumiin nähden perustelu. Luton on sarjataulukossa sijalla viisi ja myös peliesitykset ovat vastanneet odotuksiin nähden erinomaisia tuloksia.

Prestonin peliesitykset ovat vastanneet hyvin tarkasti ennen kauden alkua asetettuja odotuksia. Kauteen lähdettäessä Prestonia selvästi alemmas rankattu Luton on noussut vahvojen esitystensä myötä rankingissa tulevan kierroksen vastustajaansa korkeammalle. Kotietu pitää kuitenkin Prestonin kiinni niukassa 38 prosentin suosikkiasemassa. Vakiossa Luton on merkattu vastaavaan suosikkiasemaan, joten alipelattu kotivoitto on jäämässä merkeistä edullisimmaksi.