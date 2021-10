Helmareilla karu arpaonni – joutui kivikovaan EM-lohkoon

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueelle koittaa kova haaste, kun ensi kesänä pelataan naisten Euroopan mestaruudesta Englannissa.

Manchesterissa järjestetty EM-lohkoarvonta toi Helmareille vastaan Saksan, Espanjan ja Tanskan. Suomen lohko eli lohko B pelataan Milton Keynesissä sekä Brentfordissa, ja pelipäivät lohkossa ovat 8. heinäkuuta, 12. heinäkuuta ja 16. heinäkuuta.

Saksa on kahdeksankertainen Euroopan mestari ja Tanska edellisen eli vuoden 2017 turnauksen hopeamitalisti.

Espanja puolestaan on viime vuosina noussut vauhdilla naisjalkapallon huippua kohti, ja se on voittanut 14 viimeisintä peliään. Maajoukkueiden maailmanlistalla Saksa on kolmantena, Espanja kymmenentenä ja Tanska sijalla 15.

Suomi on maailmanlistalla sijalla 25.

Suomen päävalmentaja Anna Signeul tiesi jo arvonnan aattona, ettei turnauksessa helppoja vastuksia olekaan. Eikä varsinkaan ykköskorissa eli kärkirankatuissa, joista vastaan tuli Saksa.

Kakkoskorista Signeul toivoi Ruotsin ja Espanjan välttämistä, mutta niin vain Espanja on kesällä kohdattava.

– Haluaisimme välttää myös Espanjan, joka on erittäin hyvä joukkue. Barcelona on tällä hetkellä niin hyvä seurajoukkue, että uskon Espanjan olevan mestaruuskandidaatti, Signeul ennakoi keskiviikkona Palloliiton tiedotteessa.

Kun ruotsalainen hyökkääjäsuuruus Lotta Schelin nosti arvontamaljasta pallon, jonka sisällä olleessa lapussa luki Finland, ei Signeul voinut kuin nyökytellä hienoisen epäuskoinen ilme kasvoillaan: tällaisessako lohkossa sitä nyt sitten ollaan?

Päävalmentajan vierellä istunut Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti ei hänkään voinut kuin hymyillä varsin, varsin karua arpaonnea.