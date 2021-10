Saksan sisäministeri Horst Seehofer haluaa Joshua Kimmichin toimivan esimerkin tavoin.

Saksan eturivin jalkapalloilijoihin kuuluva Joshua Kimmich on herättänyt viime päivinä keskustelua toiminnallaan, kun Bayern Münchenin tähti kertoi, ettei hän ole ottanut koronavirusrokotteita. Keskiviikkona Kimmichin päätökseen reagoi jo Saksan sisäministeri Horst Seehofer, joka lähetti sanomalehti Bildin haastattelussa suoran viestin 26-vuotiaalle tähdelle.

– Ajattele uudestaan ja ota rokotteet. Olet esimerkillinen ihminen. Jos rokottaudut, myös muut ihmiset sanovat tekevänsä niin, Seehofer sanoi.

Kimmich on vedonnut rokotepäätöksessään "henkilökohtaisiin huoliin", mutta ei ole sulkenut pois rokotteiden ottamista tulevaisuudessa. Keskikenttämies on Saksan huippusarjoissa selvässä vähemmistössä, sillä Saksan jalkapalloliiga DFL kertoi tiistaina, että miesten 1. ja 2. Bundesliigan pelaajista yli 90 prosenttia on rokotettu.

Koronatartuntojen määrä on kasvanut yli 83 miljoonan asukkaan Saksassa viime aikoina, ja keskiviikkona maassa raportoitiin yli 23 000 uutta tartuntaa. Saksan väestöstä noin 66 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta.