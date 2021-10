Kotitappio Irlannille tarkoittaa sitä, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen reitti MM-kisoihin mutkistui huomattavasti.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen paluuottelua Helsingin Olympiastadionille katsomaan saapuneet yli sata juniorijoukkuetta ja 5 271 katsojaa eivät saaneet tiistai-illasta sellaista muistijälkeä kuin olisivat toivoneet. Suomi vei MM-karsintaottelua Irlantia vastaan, mutta taipui 1–2-tappioon.

– Ensinnäkin minun on sanottava, että tunnelma oli loistava. Fanit uskoivat meihin koko ottelun, mutta valitettavasti emme pystyneet saavuttamaan heidän toivomaansa tulosta, Suomen päävalmentaja Anna Signeul harmitteli pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Suomen peli kaatui harmillisiin takaiskuihin, joissa molemmissa maalivahti Tinja-Riikka Korpela sai näppinsä palloon. Irlanti sai avausmaalinsa jo yhdeksännellä peliminuutilla, kun Megan Connollyn laukoma vapaapotku osui ylärimaan ja kimposi siitä Korpelan käsien kautta maaliin.

Toisessa maalissa Heather Paynen hentoinen keskitys oikealta leijaili Suomen maalille, mutta Korpela ei saanut palloa vangittua sormiinsa. Korpelan selän takana odottanut Denise O'Sullivan sai viimeistellä 2–1-johtomaalin liian helposti.

– Mielestäni loimme riittävästi maalipaikkoja voittaaksemme, mutta päästämämme maalit olivat ehkä vähän helppoja. Irlanti teki maalin käsivirheen jälkeen, ja meiltä jäi lopussa käsivirheestä vapaapotku saamatta. Marginaalit eivät olleet meidän puolellamme, summasi Signeul.

Irlanti teki voittomaalinsa maalivahti Tinja-Riikka Korpelan harmittavan epäonnistumisen seurauksena.

Toppari Natalia Kuikka näki Suomen valmistautumisen onnistuneen, vaikka ennen Irlannin 1–0-maalia Suomi oli suurissa vaikeuksissa. Hyökkäyspeli alkoi toimia vasta toisella jaksolla Irlannin vetäytyessä puolustamaan rangaistusaluettaan.

– Ekat kymmenen minuuttia ovat aina vähän sellaista tunnustelua. Olimme valmiita tähän peliin, ja pelasimme myös sitä taktiikkaa ja sillä pelityylillä, mitä olimme harjoitelleet. Semmoista sattuu, peleissä tulee vapareita ja niistä tehdään maaleja, Kuikka tuumi.

Suomi hallitsi palloa käytännössä koko toisen jakson. 1–1-tasoitusmaalin teki Tuija Hyyrysen syötöstä Adelina Engman, jolle maali oli karsintojen toinen. Suomi hyödynsi etsikkoaikansa oivasti, sillä Irlannin tähtipelaaja Katie McCabe oli Suomen tasoitusmaalin aikaan kentän laidalla paikattavana. Maali syntyi laidalta, jolta McCabe hetkellisesti puuttui.

Suomi vei ottelua, ja viimeinen vartti pelattiin yhtä maalia kohden. Yhtätoista irlantilaista vastaan Suomi ei kuitenkaan onnistunut kertaakaan.

Signeul teki ensimmäisen pelaajavaihtonsa vasta 85. minuutilla. Päätöksestään hän oli vähäsanainen.

– Mielestäni meillä sujui hyvin niillä pelaajilla, jotka olivat kentällä, Signeul totesi.

Adelina Engmanin maali toi Suomen tasoihin.

MM-karsinta jatkuu marraskuussa vierasottelulla Ruotsia vastaan. Ruotsi johtaa lohkoa ennen Suomea, mutta Irlanti otti voitolla niskaotteen Suomesta taistelussa lohkon kakkospaikasta. Lohkovoitto ja suora MM-kisapaikka todennäköisesti karkasi jo Suomen käsistä.

– Kuten sanoin pelaajille, niin voittavassa joukkueessa on helppoa olla. Nyt meidän pitää näyttää hieman luonnetta. Karsinta ei ole ohi, nyt se on vain meille hieman vaikeampi. Mielestäni lohkon tilanne on vielä avoin, Signeul sanoi.

MM-karsintaviikon jälkeen Helmari-pelaajat palaavat takaisin seurajoukkueisiinsa, mutta yhteinen jännitys jatkuu jo torstaina. Silloin arvotaan ensi kesänä Englannissa pelattavan EM-lopputurnauksen lohkot. EM-viheriöille palaava Suomi on arvonnassa neloskorissa.