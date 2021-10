Vakio: Kääntyykö ManUn kurssi Tottenhamia vastaan?

Chelsean, Liverpoolin ja Manchester Cityn vakuuttava meno Valioliigan kärjessä jatkuu.

1 Manchester C–Crystal P (1)

Valioliiga: Manchester City jatkoi vakuuttavia otteitaan, kun vierasottelu Brightonia vastaan hoidettiin vahvan peliesityksen siivittämänä 4–1. Crystal Palacen hyvät otteet saivat nekin jatkoa, vaikka joukkue joutuikin tyytymään kotona 2–2-tasapeliin Newcastlea vastaan. Palacen voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden ansaittu. Ero perustasossa on Cityn hyväksi selvä ja vieraiden hyvistä esityksistä huolimatta tasoero perustelee isäntien 85 prosentin tuntumaan kipuavan suosikkiaseman.

2 Burnley–Brentford (12)

Valioliiga: Burnley tasasi pisteet Southamptonin vieraana 2–2. Pelillisesti Burnley jäi kotijoukkueesta jälkeen, eikä tappiota olisi voinut pitää ansaitsemattomana. Brentford taipui kotikentällä tasaisista pelitapahtumista huolimatta 1–2-tappioon Leicesteriä vastaan, mutta olisi ansainnut pisteen. Brentford on noussut alkukauden esityksillään rankingissa Burnleyn edelle, mutta kotietu pitää isännät marginaalisena suosikkina.

3 Newcastle U–Chelsea (2)

Valioliiga: Newcastle onnistui tasaamaan pisteet Crystal Palacen vieraana 1–1. Väliaikainen valmennustiimi sai pisteen myötä työrauhan, mutta pelillisesti esitys oli odotettua heikompi ja joukkue olisi ansainnut tappion. Chelsea murskasi kotikentällä Norwichin 7–0 ja tasoero oli murskavoiton oikeuttamalla tasolla. Ero perustasossa on Chelsean hyväksi selkeä, eivätkä kotijoukkueen organisaatiomuutokset helpota tilannetta kentällä. Chelsea on vieraissakin selkeä 70 prosentin suosikki.

4 Watford–Southampton (X2)

Valioliiga: Watford esiintyi uuden valmennustiimin avausottelun pettymyksen jälkeen selvästi yli odotusten voitettuaan vieraissa Evertonin aikaisesta tappioasemasta huolimatta 5–2. Southampton joutui tyytymään 2–2-tasapeliin kotona Burnleyta vastaan, vaikka olisi ansainnut niukan voiton. Watfordin itseluottamus parani varmasti voiton myötä. Ero perustasossa puhuu kuitenkin Southamptonin puolesta, eikä vieraiden marginaalinen suosikkiasema ole perusteeton.

5 Liverpool–Brighton (1)

Valioliiga: Liverpoolin väkevät otteet saivat jatkoa, kun United kaatui Old Traffordilla dominoivalla peliesityksellä 5–0. Brighton joutui taipumaan kotona Cityä vastaan 1–4-tappioon ja myös peliesitys oikeutti selkeään tappioon. Liverpoolin nousujohteiset otteet ovat nostaneet sen pelivoiman tasolle, jota siltä totuttiin näkemään ennen viime kauden suvantovaihetta. Isäntien suosikkiasema kipuaa 80 prosenttiin, vaikka Brighton on keskimääräistä laadukkaampi vastustaja.

6 Tottenham–Manchester U (X2)

Valioliiga: Tottenhamin esitys jäi selvästi odotuksista, kun paikallisottelu West Hamia vastaan hävittiin ansaitusti 0–1. Vähintään yhtä rajusti alle odotusten sujui ManUn kotiottelu Liverpoolia vastaan, jonka se hävisi peräti 0–5. Kummankaan viimeaikaiset otteet eivät ole vakuuttaneet. Ero perustasossa puhuu vaikeuksista huolimatta Unitedin puolesta, ja ManU on vieraskentälläkin hieman yli 40 prosentin suosikki.

7 Stoke–Cardiff (1)

Championship: Stoke menetti aikaisen johtoasemansa Millwallin vieraana ja hävisi lopulta 1–2. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaisia pelitapahtumia tarkemmin. Cardiffin peliesitys jäi rajusti odotuksista sen hävittyä kotikentällä Middlesbrough’lle 0–2. Stoke on joukkueista laadukkaampi ja Cardiffin alkukauden heikot otteet ovat kasvattaneet eroa entisestään. Stoke on kotikentällä noin 53 prosentin suosikki.

8 Hull–Coventry (2)

Championship: Hull taipui Lutonin vieraana 0–1-tappioon. Peliesitys oli melko tarkasti odotetulla tasolla ja tappio ansaittu. Coventry joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta 1–1-tasapeliin kotikentällä Derbya vastaan. Vahvaa kautta pelaava Coventry on kaksi luokkaa laadukkaampi ja vieraissakin niukka 40 prosentin suosikki.

9 Derby–Blackburn (2)

Championship: Derby ylsi 1–1-tasapeliin Coventryn vieraana, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut niukan tappion. Blackburn teki kotikentällä selvää jälkeä Readingista ja 2–0-voitto olisi voinut olla selvempikin. Miinuspistetuomio pitää Derbyn sarjan hännillä, vaikka rankingissa paikka löytyy muutaman sijan korkeammalta. Ero perustasossa puhuu tasaisesti suorittavan Blackburnin puolesta, ja vierasjoukkue on marginaalinen 37 prosentin suosikki.

10 Middlesbrough–Birmingham (12)

Championship: Boro jatkoi vahvoja otteitaan, ja 2–0-voitto Cardiffista oli jo kolmas perättäinen. Birmingham sai yli kuukauden voitottoman jaksonsa päätökseen, kun kotiottelu Swanseaa vastaan voitettiin 2–1. Boro on päässyt viime viikkoina hyvään iskuun, mutta myös Birminghamin otteet ovat olleet tuloksellisesti vaikeasta jaksosta huolimatta kelvollisia. Tasoero on pienempi kuin sarjataulukko osoittaa, ja Boron suosikkiasema jää kotiedusta huolimatta hieman harvemmin kuin kerran kahdesta toteutuvaksi.

11 Sheffield U–Blackpool (1)

Championship: Sheffield palasi voittokantaan kaadettuaan Barnsleyn vieraissa 3–2. Blackpool nappasi jälleen kotikentällään täyden pistesaaliin, kun Preston kaatui ansaitusti 2–0. Sheffield on laadukkaampi kuin sarjasijoitus osoittaa, vaikka esityksiin on mahtunut runsaasti hajontaa. Blackpoolin suoritustaso on sekin vaihdellut rajusti, mutta isossa kuvassa pisteitä on kertynyt ansaittua enemmän. Ero perustasossa puhuu Sheffieldin puolesta ja suosikkiasema kipuaa yli 60 prosentin.

12 Huddersfield–Millwall (12)

Championship: Huddersfield jäi pahoin Bournemouthin jalkoihin vierasottelun päätyttyä selvään 0–3-tappioon. Millwall jatkoi vahvoja otteitaan, kun kotiottelu Stokea vastaan käännettiin toisella puoliajalla 2–1-voittoon. Hudds on esiintynyt kelvollisesti, mutta ero perustasossa menee Millwallin eduksi. Kotietu pitää Huddsin niukkana 40 prosentin suosikkina.

13 Preston–Luton (X2)

Championship: Preston esiintyi selvästi odotettua heikommin, kun vierasottelu Blackpoolia vastaan hävittiin ansaitusti 0–2. Luton venytti tappiotonta sarjaansa viiteen otteluun, kun Hull kaatui kotona ansaitusti 1–0. Preston on jäänyt kauden edetessä rankingissa vahvasti esiintyneen Lutonin taakse. Kotietu pitää Prestonin silti niukkana 40 prosentin suosikkina.