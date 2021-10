Mauro Icardin suhdesoppa pysyy otsikoissa: Ensin suunsa avasi transsukupuolinen nainen – sitten vaimon julkaisusta selvisi uusi käänne

Mauro Icardi pystyy otsikoissa jalkapallokentän ulkopuolisista toimistaan.

Mauro Icardi on yksi PSG:n tähtipelaajista.

PSG:n tähtipelaaja Mauro Icardi saattaa ajatella, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella.

Näin voi ainakin päätellä julkisuudessa velloneiden tarinoiden perusteella, jotka koskevat 28-vuotiaan argentiinalaisen suhde-elämää.

Icardin ja hänen vaimonsa Wanda Naran suhde on ollut kriisissä lokakuussa sen jälkeen, kun Nara löysi miehensä ja argentiinalaismalli China Suarezin välisiä intiimejä viestejä.

34-vuotias Nara – joka on myös miehensä pelaaja-agentti – palkkasi miehensä perään yksityisetsivän ja sai viestit tietoonsa. Sen jälkeen hän julisti Instagramin tarinaosiossa, että Icardi ”pilasi taas yhden perheen nartun takia”. Naran kerrottiin tuolloin halunneen avioeron miehestään.

Mauro Icardi ja Wanda Nara vuonna 2019.

Icardilla ja Naralla on kaksi lasta. He ovat olleet yhdessä vuodesta 2013 lähtien. Nara jätti tuolloin argentiinalaisen maajoukkuetoverin Maxi Lopezin, jonka kanssa hänellä on kolme lasta. Kolmiodraama aiheutti tuoreeltaan ongelmia myös Argentiinan maajoukkueelle.

Lisää mausteita suhdesoppaan saatiin viime perjantaina.

Silloin Guendalina Rodríguez kertoi omista kokemuksistaan Icardin kanssa argentiinalaisen radiokanavan El Show del spectacle -ohjelmassa.

Rodriguez on argentiinalainen transsukupuolinen näyttelijä.

– Icardi pitää hulluttelusta. Hän otti minuun yhteyttä seuralaispalvelun kautta ja kysyi, että lähtisimmekö yhdessä syömään. Hän valitsi minut katalogista. En tiennyt, kuka hän on, koska en olle futisfani, Rodriguez kertoi ohjelmaa siteeranneelle Metropoles-lehdelle.

Rodriquezin mukaan Icardi luuli häntä ainakin katalogin perusteella naiseksi vuonna 2019 ennen kuin he tekivät toisiinsa lähempää tuttavuutta.

– Hän piti perversseistä jutuista ja rakasti sitä puoltani. Icardi pitää transnaisista. Olihan hänellä jo vuonna 2014 tai 2015 skandaaliin toisen argentiinalaisen transsukupuolen edustajan kanssa. Siksi hän on Wandansa kanssa, koska on peloissaan, Rodrizuen väitti.

Rodriquez myös kehui Icardin seksuaalista aktiivisuutta ja taitoja vällyjen välissä.

Nara kirjoitti Instagramin tarinaosiossa Rodriquezille tulikivenkatkuisen viestin pian radioshow’n jälkeen. Päivityksessä hän myös arvosteli Rodriquezia alatyylisillä kommenteilla.

– Haluat omistaa mieheni, mutta se ei tule koskaan tapahtumaan. Mene etsimään julkisuutta muualta. Mauro ei edes tiedä olemassaolostasi. Inhotat minua, Nara kirjoitti.

Sitten tapahtui uusi käänne.

Nara julkaisi maanantaina Instagramissa kuvan, jossa hän ja Icardi näyttävät umpirakastuneilta.

Hän kertoi kuvan yhteyteen kirjoittamassaan tekstissä, että pari oli jo mennyt juristin luokse ja allekirjoittanut eropaperit, koska se oli ainoa keino päästä ulos heidän suhteensa umpikujasta.

Nara kirjoitti Instagramissa, että Icardi tuli seuraavana päivänä toisiin ajatuksiin. Naran mukaan Icardi kirjoitti hänelle kirjeen, jonka kaltaista hän ei ollut koskaan aikaisemmin saanut keneltäkään.

– Annoin sinulle kaikkeni ja sinulla on kaikkea. Toivon, että olet onnellinen, koska se tekisi minut iloiseksi, Nara ilmoitti Icardin kirjoittaneen.

Nara julisti tajunneensa jotain suurta luettuaan nuo kauniit sanat.

– Ymmärsin, että minulla ei ole mitään, jos en ole hänen kanssaan. Olen varma, että läpikäymämme asiat vahvistavat meitä parina ja perheenä. Meillä molemmilla oli aito mahdollisuus lyödä piste kahdeksan vuoden yhteiselle historiallemme, mutta sielumme itkivät sen hetkellä. Valitsimme taas toisemme. Rakastan sinua, Nara kirjoitti.