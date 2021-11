Tämä ele nähdään nyt ennätystahtia – näin Mohamed Salah selittää tapaansa juhlia maaleja

Egyptin maaseudulta kotoisin oleva Mohamed Salah on Liverpoolin tuore ennätysmies ja listan kärkinimiä, kun maailman tämän hetken parhaita jalkapalloilijoita ryhdytään listaamaan.

Kuka on maailman paras jalkapalloilija juuri nyt?

Jos Liverpoolin managerilta Jürgen Kloppilta kysytään, vastaus kysymykseen löytyy hänen joukkueestaan: Mohamed Salah.

– Kuka muu muka? Klopp kyseli medialta 16. lokakuuta pelatun Watford-ottelun jälkeen The Guardianin mukaan.

Tuossa kamppailussa Salah oli taikonut upean soolomaalin, jossa aika hänen ympärillään tuntui pysähtyvän kuin The Matrix -elokuvassa ja vastustajat joutuivat tyytymään pujottelukeppien rooleihin.

– Ei puhuta nyt Messin tai Ronaldon saavutuksissa maailman jalkapallossa tai heidän hallintajaksoistaan, sillä tällä hetkellä hän [Salah] on paras, Klopp perusteli.

Esimiehensä ylisanojen jälkeen Salah täräytti kaksi hurjaa työnäytettä lisää: Mestarien liigassa kaksi maalia vieraskentällä 3–2-voitossa Atletico Madridista ja Valioliigassa hattutemppu perivihollisen Manchester Unitedin verkkoon 5–0-vierasvoitossa.

Salahin tilastot tältä syksyltä huimaavat päätä. Kymmenen maalia ja kuusi maalisyöttöä kymmenessä Valioliigan ottelussa ja viisi maalia kolmessa Mestarien liigan ottelussa.

Egyptiläinen Salah on vuonna 1892 perustetun Liverpool FC:n historian ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt maalin kymmenessä perättäisessä ottelussa.

Se on kova saavutus seurassa, jonka paitaa ovat aikaisemmin kantaneet muun muassa Ian Rushin, Michael Owenin ja Luis Suarezin tasoiset keskushyökkääjät.

Tänä syksynä Salahista tuli myös Valioliigan historian kaikkien aikojen kovin afrikkalaistykki. Hän vei tittelin Chelsean legendaariselta Didier Drogbalta.

Mohamed Salah juhli lokakuun lopussa hattutemppua Old Traffordilla.

Viidettä kauttaan Liverpoolissa pelaava Salah, 29, on ollut ennenkin tehokas. Hänen aiemmat kausisaldonsa ovat 44, 27, 23 ja 31 maalia. Tilastojen perusteella hän on kuitenkin ottanut tänä syksynä uuden askeleen eteenpäin sekä viimeistelijänä että paikkojen luojana.

Salahin hurjan vireen salaisuus vaikuttaa olevan yksinkertainen: äärimmäisen kova työ. Daily Telegraphin mukaan Liverpoolissa vitsaillaan, että Salahin auto on aina parkissa seuran harjoituskeskuksessa.

– Mo on äärimmäisen ammattimainen. Hän todella on ensimmäinen pelaaja, joka saapuu aamulla harjoituksiin ja hyvin usein myös viimeinen, joka lähtee kotiin, Klopp sanoi The Independentin mukaan.

Mohamed Salah on tehnyt paljon työtä keskivartalonsa lihasten vahvistamiseksi.

Salahin työmoraali on peräisin hänen nuoruudestaan. Niilin suistossa sijaitsevassa Nagrigin kylästä kotoisin oleva pelaaja sai 14-vuotiaana sopimuksen kairolaiseen pääsarjaseuraan Al Mokawlooniin. Hänen hinkunsa ammattilaiseksi oli niin kova, että hän oli valmis istumaan joka päivä kymmenen tuntia bussissa käydäkseen seuransa harjoituksissa.

– Tein tämän matkan viisi päivää viikossa kolmen tai neljän vuoden ajan. Lähdin kotoa yhdeksältä aamulla ja saavuin perille harjoituskeskukseen kahdelta tai puoli kolmelta. Treenit alkoivat puoli neljältä tai neljältä.

– Suurin piirtein kuudelta illalta harjoitukset olivat ohi ja lähdin kotiin, jonne saavuin kymmeneltä tai puoli yhdeltätoista. Sitten söin, nukuin ja seuraavana päivänä toistin saman homman uudestaan, Salah muisteli Mirrorin mukaan.

Koulua Salah ehti käydä vain tunnin, pari varhaisaamuisin.

– Nyt elämä olisi vaikeaa, jos minusta ei olisi tullut pelaajaa!

Mohamed Salah (toinen oik.) keskusteli prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kanssa palkintogaalassa Lontoossa lokakuussa.

Vaikka Salahin koulunkäynti jäi vähiin, häntä kuvaillaan erittäin älykkääksi ja opinhaluiseksi ihmiseksi. Yhden keskeisen asian Salah oppi vasta melko myöhään urallaan, AS Roman pelaajana kausien 2015–2017 aikana.

– En ollut synnynnäinen maalintekijä, vaan jouduin tekemään paljon töitä taidon eteen, Salah kertoi Marcan haastattelussa maaliskuussa.

– Tein Roomassa paljon töitä valmentaja [Luciano] Spalettin kanssa. Melkein joka päivä harjoitusten jälkeen jäimme treenaamaan kahden ja keskityimme vain viimeistelyyn, viimeistelyyn ja viimeistelyyn.

Jokaisen maalinsa jälkeen Salah tekee muslimien rukouskumarruksen sujudin.

– Silloin rukoilen ja kiitän Jumalaa kaikesta saamastani. Rukoilen myös voittoa, Salah kertoi Goal.comin mukaan.

Kuva: Mohamed Salah julkaisi viime jouluna harvinaisen kuvan perheidyllistään Instagramissa.

Kaikki Valioliigan tähtipelaajat elävät brittilehdistön tarkan luupin alla, mutta Salahin yksityiselämästä ei ole kuulunut skandaaleja.

Hän on jo pitkään ollut naimisissa kouluajan rakkautensa Magi Sadeqin kanssa. Pariskunnan esikoistytär syntyi vuonna 2014 ja sai nimensä Makka muslimien pyhän kaupungin Mekan mukaan. Viime vuonna Makalle syntyi pikkusisko Kayan.

Salahista tihkuu jatkuvasti tarinoita, jotka todistavat anteliaasta luonteesta. BBC:n mukaan Salah maksaa kuukausittaista avustusta 450 perheelle kotikylässään. Hän on myös rakennuttanut kylään uuden koulun ja sairaalan sekä rahoittanut ambulanssin toiminnan.

– Tätä tarinaa harva tietää. Kun Salah oli kymmenvuotias ja pelasi kotikylänsä seurassa, kentän katsomon alla asui emokoira, joka oli juuri saanut pentuja. Joka päivä Salah toi kotoaan ruokaa pennuille. Hänellä on aina ollut suuri sydän, Salahin vanha valmentaja Hamdi Nooh kertoi.

