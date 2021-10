Eurofutistuomio: Cristiano Ronaldon sikailu oli ala-arvoista – Teemu Pukin valmentajan tilanne käy todella tukalaksi

Eurofutistuomiossa perataan viikonlopun tärkeimmät tapahtumat Euroopan jalkapallokentillä.

MISTÄ Euroopan suurissa jalkapallosarjoissa tällä hetkellä puhutaan? Lukemalla Eurofutistuomion pääset nopeasti ja viihdyttävästi kartalle. Raadissa olivat tällä kertaa toimittajat Janne Oivio, Maisa Soininen ja Rami Tuisku.

Janne Oivio

Tähti

David Alaba saa kunnian tällä viikolla, vaikka huippuonnistujia riittää ympäri Euroopan. Real Madridin puolustaja iski upean maalin Barcelonan verkkoon elintärkeässä El Clasicossa. Millintarkka laukaus muistutti Alaban vaarallisuudesta hyökkäyspäässä. Madridin ei ole tarvinnut katua itävaltalaisen hankintaa Bayernista.

Lue lisää: Hurjaa draamaa viime hetkillä! Barcelonalle taas kylmä suihku kotiyleisön edessä, Real Madrid vei El Clasicon

Alaba tuuletti maaliaan villisti.

Puheenaihe

AC Milan on täällä taas. Pitkään alamaissa virunut italojätti väläytteli jo viime kaudella ja varmisti paluun Mestarien liigaan. Tällä kaudella liigassa menee lennokkaasti: yhdeksän ottelua, joista yhtä tasapeliä vaille täydellinen tulossarja. Bolognan vieraana tuli tuomarilta kahden punaisen kortin verran apuja, mutta ihmemies MacGyverkin jo sanoi: ”Olen mieluummin onnekas kuin hyvä”.

Tyyli

Pasteeraus. Brighton on ollut Valioliigan kauden iloinen yllättäjä toistaiseksi, mutta Manchester Citylle ei nokkaa koputeta. Pikku-Gazza Phil Fodenin kaksi maalia ja Riyad Mahrezin osuman alustus muistuttivat nuoren britin taidoista. City on kovassa kunnossa ja näytti, mikä ero on hyvän ja todellisen huippujoukkueen välillä.

Moka

Patrick Vieiran aikakausi Crystal Palacen managerina on alkanut hyvin, sillä vaikea sopeutuminen Roy Hodgsonin jarrufutiksesta moderniin pelaamiseen on mennyt odotettua paremmin. Vaan Palace se tärvää johtoja: neljä tasuria putkeen, joista kahdesti voitto on kadonnut lisäajalla. Nyt Newcastle tasoitti jo reilun tunnin jälkeen, mutta taas oli Palacen tyytyminen pinnaan, kun voitto oli otettavissa.

Yllätys

Miten Daniel Farke ei ole vielä saanut potkuja? Kärsivällisyys on useimmiten hyve urheilussa, mutta Norwich oli saksalaisvalmentajan johdolla onneton jo edellisellä liigavisiitillä edelliskaudella. Kaksi tehtyä maalia yhdeksässä pelissä, seitsemän omiin viikonloppuna, ja Farke porskuttaa. Vaikka kuinka mentäisiin prosessi edellä niin kyllä tuloksillakin pitää olla merkitystä.

Daniel Farken asema Norwichissa ei voi olla pitkään vakaa.

Maisa Soininen

Tähti

Alkaa mennä jo toiston puolelle, mutta kun tekee hattutempun Manchester Unitedin verkkoon on oikeutettu ykköstähti – taas. Onhan Liverpoolin Mohamed Salah nyt huikea pelaaja! Ja jotenkin niin sympaattiselta vaikuttava tyyppikin. Salahista tuli muuten kaikkien aikojen eniten valioliigamaaleja tehnyt afrikkalaispelaaja, ohi Didier Drogban.

Puheenaihe

Voi Barcelonaa! El Clásico -tappio syvensi katalonialaisjätin alakuloa. Kun läpi alkukauden on puhuttu, että milloin se Ronald Koeman oikein saa kenkää, niin kotitappio arkkiviholliselle Real Madridille ei ainakaan hiljentänyt managerinvaihdosta vaativia. Tulosta pitäisi tulla – kaikki ei selity enää Lionel Messin lähdöllä.

Cristiano Ronaldo sikaili tappio-ottelussa.

Tyyli

Tai tässä tapauksessa tyylittömyys. Cristiano Ronaldo on tunnetusti huono häviäjä, joten otti varmasti koville olla kentällä Liverpoolin murskatessa Manchester Unitedia mielin määrin. Päänpyörittelyt ja kiukuttelut ovat asia erikseen, mutta 0–3-tilanteessa Ronaldo sortui potkimaan maassa ollutta Curtis Jonesia. Ala-arvoista hölmöilyä, josta olisi voinut ansaitusti katsella punaistakin.

Moka

Kello käy, Daniel Farke. Nousijajoukkue Norwichilla on ollut tuskainen alkukausi, mutta lauantainen 0–7-tappio Chelsealle oli vielä seitsemän kertaa kamalampi esitys kuin aiemmat. Toki, vastassa oli huippujoukkue ja tasoero oli valtava, mutta Farken miehistö oli silti luvattoman heikko. Hentoista manageripotkujen tuoksua ilmassa...

Yllätys

La Ligan sarjataulukon kärki näyttää mukavan tasaiselta – eikä kyseessä ole tässä vaiheessa vain se totuttu kolmen kauppa Real Madridin, Barcelonan ja Atlético Madridin välillä. Kärkipaikalla on Real Sociedad ja kolmen pisteen päässä kärjestä on Betistä ja Osasunaakin, kaikki toki ottelun enemmän pelanneina. Huojuva mahti Barcelona on jäänyt Real Sociedadista kuusi pistettä ja on yhdeksäntenä.

Real Sociedad on La Ligan kärjessä. Se on pelannut ottelun enemmän kuin pisteen päässä olevat Real Madrid ja Sevilla. Sunnuntai-iltana Real Sociedad pelasi 2–2-tasapelin Atlético Madridin vieraana.

Rami Tuisku

Tähti

Mohamed Salah hämmentää. Liverpoolin egyptiläinen tähtihyökkääjää osuu Valioliigassa ja Mestarien liigassa kuin liukuhihnalta – hän on iskenyt maalin nyt kymmenessä ottelussa peräkkäin. Sunnuntaina hän osui kolmesti Manchester Unitedia vastaan. Salahin toisen osuman jälkeen tv-kuviin päätyneen ManU-manageri Ole Gunnar Solskjärin ilmettä voisi kuvata "yönsynkeäksi".

Lue lisää: Liverpool tuhosi Manchester Unitedin – faneja marssi ulos stadionilta kesken pelin

Puheenaihe

Sarjataulukko ei valehtele. Teemu Pukin edustama Norwich pelaa tällä hetkellä väärässä sarjassa. Valioliigan tyveen valahtanut joukkue on pelannut 9 ottelua, joista tilillä on 7 tappiota ja kaksi tasuria. Maaliero on 21 pykälää pakkasen puolella. Lauantaina sarjakärki Chelsea riepotteli Norwichia 7–0.

Zlatan johdatti Milanin voittoon.

Tyyli

Zlatan Ibrahimovic oli monessa mukana päästyään ensi kertaa tällä kaudella avauskokoonpanoon Serie A:ssa. AC Milanin ruotsalaistykki puski ensin Bolognan kulmapotkun omaan maaliin. Ottelun lopussa Zlatan osui siihen oikeaankin maaliin. 4–2-osuman laukonut ruotsalainen on vasta neljäs yli 40-vuotias maalintekijä Serie A:n historiassa.

Moka

FC Barcelonan Memphis Depay menetti sunnuntain Real Madrid -ottelussa pallon David Alaballe madridilaisten rangaistusalueen kulmalla. Sen jälkeen Alaba syöksyi kohti hyökkäyspäätä, mutta Depaylle pitkä spurtti puolustussuuntaan ei maistunut. Olisi kannattanut. Vajaata kymmentä sekuntia myöhemmin Alaba iski pelin avausmaalin. Real Madrid voitti El Clasicon lopulta 2–1.

Yllätys

Joshua King ei tehnyt yhtäkään maalia Evertonille viime kevätkauden aikana. Viikonloppuna King vieraili Watfordin riveissä Evertonin kotikentällä ja takoi isäntien verkkoon hattutempun. Kingin maalien myötä Watford voitti ottelun 5–2. Voitto oli Watfordin ensimmäinen valmentaja Claudio Ranierin alaisuudessa.

