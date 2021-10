David Beckham saamassa jättisumman – Unicef-lähettiläästä tulossa Qatarin MM-kisojen mainoskasvo

Huippujalkapalloilija solmii 15 miljoonaa puntaa vuodessa tuovan sopimuksen lähiaikoina, kertoo The Sun.

David Beckham on myös MLS-seura CF Miamin osaomistaja.

Entisestä huippujalkapalloilijasta David Beckhamista on tulossa uusi Qatarin mainoskasvo. The Sunin mukaan Beckham solmii pian sopimuksen, joka tuo hänelle huimat 15 miljoonaa puntaa (noin 17,7 miljoonaa euroa) vuodessa seuraavan 10 vuoden ajan.

Beckham joutunee kotimaassaan kovan kritiikin kohteeksi, sillä Qatarin ihmisoikeustilanne on ollut vuosien ajan kovan kritiikin kohteena. Esimerkiksi ensi kesän MM-kisojen rakentamisen ympärillä on kuollut suuri määrä siirtotyöläisiä.

Maassa on toista miljoonaa siirtotyöläistä, ja suuren osan työskentely- ja elinoloja sekä ihmisoikeustilannetta pidetään heikkona.

The Sunin mukaan Beckham on erityisen huolissaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja kohtelusta maassa. Homoseksuaalisuus on yhä lailla kiellettyä.

Tiettävästi Beckhamin mieltä tyynnyttävät hänelle kerrotut tiedot maassa tapahtuvista muutoksista.

– David uskoo Qatarin olevan sitoutunut kehitykseen ja että MM-kisat voivat vaikuttaa positiivisesti. Hän uskoo vahvasti jalkapallon voimaan rakentaa siltoja ja yhdistää eroja, mutta on myös jo nähnyt kehitystä tärkeissä asioissa, Sunin lähde kertoo lehdelle.

Unicefin lähettilään Beckhamin värvääminen on voitto Qatarin johdolle, sillä se eittämättä haluaa valjastaa futistähden muistuttamaan ihmisiä itse MM-kisoista ja unohtamaan kisojen ja maan ympärillä vellovan kritiikin.

– He toivovat, että sopimus Davidin kanssa houkuttelee enemmän länsimaalaisia tutustumaan upeisiin hiekkarantoihin, valtaviin hiekkadyyneihin ja uskomattomiin pilvenpiirtäjiin, lähde sanoi.