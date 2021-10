Norjan maajoukkue kielsi 1-vuotiaan pojan äitiä tapaamasta lastaan

Euroopan jalkapalloliiton Uefan koronasäännöt eivät jousta edes pienten lapsien äitien kohdalla.

Norjalaisen jalkapalloilijan Maria Olsvikin unelma toteutui hiljattain, kun hän sai 27-vuotiaana ensimmäisen kutsunsa A-maajoukkueeseen.

Rosenborgia seuratasolla edustava puolustaja valittiin mukaan MM-karsintaryhmään peleihin vieraissa Puolaa ja kotona Belgiaa vastaan.

Kutsulla oli kuitenkin myös kova hinta. Olsvik ei saa maajoukkuevelvollisuuksien vuoksi tavata yksivuotiasta Mikkel-poikaansa kymmeneen päivään.

– Noudatamme tiukkaa Uefan protokollaa. Emme saa tavata ketään muita kuin toisia pelaajia ja meidän täytyy pysytellä hotellissa, Olsvik kertoi Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle.

Olsvikin on vaikea ymmärtää, että sääntö ei jousta edes urheilijoiden omien lasten ollessa kysymyksessä eikä silloin, jolloin pelaajat ovat kotimaassaan.

– Mielestäni tämä on vähän erikoista, koska me asumme ja elämme yhdessä koko muun ajan. Kyse on pojastani, eikä esimerkiksi jostain ystävästäni. Sääntö on aika kireä. Meillä Norjassa melkein kaikki ovat jo saaneet rokotteen, joten poikani näkemisen pitäisi olla ok, Olsvik sanoi.

Pelaaja kertoi ikävöivänsä lastaan kovasti, mutta sanoi tämän pärjäävän hyvin kotona isänsä hoidossa.

Olsvik synnytti Mikkel-poikansa viime vuoden elokuussa. Hän halusi tuolloin olla esimerkkinä muille.

– Monet lopettavat uransa, koska haluavat pelastaa perheen. Minä halusin näyttää, että naispelaaja voi vielä jatkaa [lapsen saamisen jälkeen], Olsvik sanoi Norske Fotballkvinnerin mukaan.