Giorgio Chiellini latoi suoria sanoja Cristiano Ronaldon lähdöstä – ”Tämä järkytti meitä”

Giorgio Chiellini ymmärtää, miksi Cristiano Ronaldo jätti Juventuksen. Hän vain toivoo, että siirto olisi varmistunut aiemmin.

Portugalilainen supertähti Cristiano Ronaldo palasi sensaatiomaisesti nuoruusvuosiensa joukkueeseen Manchester Unitediin kesän siirtoikkunan viime hetkillä.

ManU ilmoitti elokuun lopulla päässeensä sopimukseen aiemmin Juventusta edustaneen Ronaldon kanssa.

Ronaldolla olisi ollut italialaisseuran kanssa sopimusta vielä vuosi jäljellä. Hän ehti avata kauden ”Vanhan rouvan” mustavalkoisessa peliasussa ennen kuin siirto realisoitui: Ronaldo pelasi vielä Juventuksen Serie A -kauden avanneessa Udinese-tasapelissä.

Juventuksen kapteeni, kovista otteistaan tuttu Giorgio Chiellini on nyt avannut sanaisen arkkunsa tähtipelaajan lähdöstä.

Chiellinin mukaan Ronaldon siirto aiheutti shokkiaaltoja – lähinnä aikataulunsa vuoksi.

– Cristiano Ronaldo lähti 28. elokuuta. Tämä järkytti meitä ja uskon, että maksoimme siitä pisteiden muodossa alkukaudesta, Chiellini kommentoi ESPN:n mukaan italialaisen DAZN-streemauspalvelun haastattelussa.

Juventuksella olikin haastava startti Serie A:ssa. Udinese-tasapelin lisäksi se hävisi Empolille ja Napolille ja pelasi tasapelin AC Milanin kanssa ennen kuin pääsi voittojen tielle. Tällä hetkellä Juventus on liigassa kuudentena, jo 10 pistettä sarjakärki Napolista jääneenä.

– Olisi ollut parempi, jos hän (Ronaldo) olisi lähtenyt 1. elokuuta. Näin olisimme pystyneet valmistautua siihen ja olisimme olleet valmiita heti kauden alusta, Chiellini totesi.

Vaikka Chiellini oli harmissaan Ronaldon siirron myöhäisestä varmistumisesta, hän tuntui haastattelussa kuitenkin ymmärtävän entisen joukkuetoverinsa päätöstä jättää Juventus.

Chiellini myönsi, että Juventuksessa on käynnissä pidemmän tähtäimen sukupolvenvaihdos ja että nyt Ronaldo on joukkueessa ”joka on keskittyneempi nykyhetkeen tulevaisuuden sijaan”.

Manchester United on tällä hetkellä samalla sijalla Valioliigassa kuin Juventus Serie A:ssa, kuudentena. Sunnuntaina ManU kohtaa Valioliigan huippukamppailussa sarjakakkosen Liverpoolin.