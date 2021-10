Vakio: Alipelatut Leeds, Blackburn ja Preston nousevat varmoiksi

Manchester City, Everton ja West Bromwich kierroksen todennäköisimmät voittajat.

1 Brighton–Manchester C (2)

Valioliiga: Brightonin peliesitys jäi odotuksista sen tasattua pisteet Norwichin vieraana maalittomana päättyneessä ottelussa. Tasapeliä voi pitää tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta. Brightonin loukkaantumistilanne on muutamaa pitkäaikaispotilasta lukuun ottamatta kelvollinen, mutta poliisin kanssa ongelmissa olleen Yves Bissouman penkitys voi hyvinkin jatkua myös lauantain kotiottelussa Cityä vastaan.

City palasi viimeksi voittokantaan hoidettuaan kotiottelun Burnleyta vastaan 2–0. Vaikkei peliesitys ollut aivan odotetun suvereeni, ansaitsi City voittonsa. Viikolla Mestarien liigassa City pelasi sen sijaan yhden kauden toistaiseksi parhaista otteluistaan, kun Club Brugge kaatui vieraskentällä 5–1. Cityn kokoonpanotilanne on kohentunut, kun potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista ainoastaan Ferran Torres on enää sairastuvalla.

Brightonin peliesitykset ovat jääneet viime kierroksilla odotuksista. City rasittui viikolla Mestarien liigassa, mutta ero perustasossa nostaa sen rasituksesta huolimatta noin 64 prosentin suosikiksi. Cityn kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja oikein pelatusta ennakkosuosikista saadaan heti avauskohteessa laadukas varmavalinta.

2 Everton–Watford (1)

Valioliiga: Everton joutui taipumaan kotikentällään 0–1-tappioon West Hamia vastaan. Tappiota voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Evertonin alkukauden otteissa on riittänyt hajontaa, joka selittyy osin uuden valmennuksen sekä viime viikkoina joukkueen riesaksi kertyneillä loukkaantumishuolilla. Lauantaina Evertonia vastaan sivussa jatkavat Yerry Mina, Dominic Calvert-Lewin sekä mahdollisesti kolhun West Hamia vastaan saanut Abdoulaye Doucoure.

Claudio Ranierin debyytti Watfordin peräsimessä ei sujunut suunnitellusti, kun kotiottelu Liverpoolia vastaan hävittiin 0–5. Tappio laadukasta vastustajaa vastaan ei ollut yllätys, mutta peliesitys jäi selvästi jo valmiiksi matalista odotuksista. Kokenut Ranieri tuntee Valioliigan realiteetit, mutta töitä on edessä paljon, jotta Watfordin suoritustaso nykyisestä tasostaan nousee. Watfordin loukkaantumishuolet koskevat lähinnä useita pitkäaikaispotilaita.

Everton on loukkaantumishuolistaan riippumatta kotikentällä noin 60 prosentin suosikki. Vakiossa kotijoukkueen suosikkiasema on ymmärrettävästi karannut yli todennäköisyytensä, mutta pienissä järjestelmissä on kotivoittoa painotettava ylipelattunakin.

3 Leeds U–Wolverhampton (1)

Valioliiga: Leedsin vaatimattomat otteet saivat jatkoa, kun vierasottelu Southamptonia vastaan hävittiin ansaitusti 0–1. Leeds on toistaiseksi ollut vain varjo viime kaudesta ja viime aikoina myös loukkaantumiset ovat kasautuneet joukkueen riesaksi. Lauantaina sivussa potentiaalisista avauskokoonpanon pelaajista ovat Patrick Bamford ja Junior Firpo. Avainpelaajiin lukeutuvan Kalvin Philipsin pelikunto selviää vasta lähempänä ottelun alkua.

Wolves nousi Aston Villan vieraana viime hetkillä kahden maalin takaa 3–2-voittoon, eikä olisi esityksellään ansainnutkaan hävitä paikallisottelua. Isossa kuvassa Wolvesin esityksiin mahtuu edelleen runsasta hajontaa, eikä viime viikkojen esitykset ole yltäneet enää ensimmäisten kierrosten tasolle.

Leedsin alkukausi on ollut tahmea ja myös poissaolot ovat rasitteena, mutta kotietu pitää sen niukkana 41 prosentin suosikkina. Vakiossa Wolves on merkattu suosikiksi, joten alipelattu Leeds nousee kohteessa varmaksi asti.

4 Crystal P–Newcastle U (1)

Valioliiga: Ensimmäisten kierrosten jälkeen otteitaan petrannut Crystal Palace tasasi kotiottelussaan pisteet Leicesterin kanssa 2–2. Maanantai-iltana Arsenalin vieraana pisteet tasattiin 2–2 ja peliesitys ylitti jälleen odotukset. Yllättäen Arsenalia vastaan sivussa olleen Wilfred Zahan pelikunto on edelleen kysymysmerkki ja asia, joka on syytä varmistaa pelipäivän kokoonpanotiedoista.

Newcastlen omistajanvaihdos jäi laihaksi lohduksi sunnuntain kotiottelussa Tottenhamia vastaan, kun tuloksena oli ansaittu 1–3-tappio. Ensimmäiset muutokset omistajanvaihdoksen myötä nähtiin viikolla, kun Steve Bruce sai väistyä päävalmentajan pestistä. Väliaikaisen valmentajan roolin ottaa Brucen valmennusryhmään kuulunut Graeme Jones.

Palace on joukkueista laadukkaampi ja sen peliesitykset ovat viime viikkoina olleet nousujohteisia. Vieraiden tilanne on kaikin puolin epävakaa ja ottelu tulee hyvävireiselle Crystal Palacelle suotuisaan saumaan. Palace on kotikentällään hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Kotivoitto on kerännyt vakiossa hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta isännät pidetään riveissä varmana.

5 Southampton–Burnley (12)

Valioliiga: Soton nappasi kauden avausvoittonsa, kun kotiottelu Leedsiä vastaan hoidettiin ansaitusti 1–0. Southamptonille osattiin povata edelliskautta haastavampaa urakkaa pelaajamenetysten myötä, mutta peliesitykset ovat olleet odotuksiin nähden kelvollisia ja pistesaalis voisi olla runsaampikin. Avainpelaajiin lukeutuva James Ward-Prowse jatkaa pelikiellossa.

Burnley esiintyi Manchester Cityn vieraana kelvollisesti, vaikka joutuikin taipumaan suursuosikin edessä 0–2-tappioon. Burnleyn pelaajatilanteeseen liittyy useita epävarmoja osallistujia. Näistä merkittävimpinä runkopelaajat Ben Mee ja Matej Vydra, joiden pelikunto selviää vasta lähempänä ottelun alkua.

Kumpikin joukkue on esiintynyt alkukaudesta hieman tuloksiaan paremmin. Southampton on joukkueista pykälän verran laadukkaampi ja kotikentällään hieman alle 50 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus näillä peliprosenteilla enemmän kuin paikallaan.

6 Bournemouth–Huddersfield (1X)

Championship: Bournemouthin kova tuloskunto sai jatkoa, kun vierasottelu Stokea vastaan voitettiin 1–0. Maalipaikkojen valossa Bournemouth jäi kuitenkin isäntiä heikommaksi, eikä voittoa voinut pitää siihen nähden ansaittuna. Myös isossa kuvassa voi todeta Bournemouthin tappiottoman alkukauden sujuneen selvästi yli peliesitysten oikeuttaman tason.

Huddersfield jatkoi tappioitta neljännessä perättäisessä ottelussa, kun viikkokierroksen kotiottelussa Birminghamia vastaan pisteet jaettiin 0–0. Edeltävässä kotiottelussa Hullia vastaan joukkue nappasi ansaitun 2–0-voiton.

Bournemouth on joukkueista lähes kaksi luokkaa laadukkaampi ja nauttii päivää pidempää palautumisaikaa viikkokierroksen jäljiltä. Paremmin palautunut ja laadukkaampi Bournemouth ansaitsee kotikentällään hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa kotijoukkueen kannatus on karannut kymmenisen pinnaa todennäköisyyttään korkeammaksi. Vaihtomerkillä on syytä kokeilla Bournemouthin hyvän onnen päättymistä ja yllätysvalmiin Huddersfieldin venymistä pisteille.

7 West Bromwich–Bristol C (1)

Championship: WBA:n peliesitys jäi viikolla selvästi odotettua vaatimattomammaksi sen hävittyä Swansean vieraana 1–2. Myös edeltävän kierroksen 1–0-kotivoitto Birminghamista oli täydestä pistesaaliista huolimatta hieman odotettua heikompi. Ensimmäisillä kierroksilla tasapäisesti Fulhamin kanssa sarjan ykkösjoukkueen tittelistä taistelleen WBA:n pelivoima on ottanut viime viikkoina takapakkia.

Bristol kärsi toisen perättäisen tappion, kun viikkokierroksen kotiottelu Forestia vastaan hävittiin aikaisesta johtoasemasta huolimatta 1–2. Tappio oli myös pelitapahtumiin nähden ansaittu. Edeltävässä kotiottelussa Bristol joutui taipumaan 0–2-tappioon Bournemouthille ja ansaitsi myös tuolloin tappionsa maalipaikkojen valossa.

Ero perustasossa menee WBA:n eduksi selvällä marginaalilla. Vieraiden menestymismahdollisuuksia parantaa pidempi lepoaika viikkokierroksen jäljiltä. Isäntien suosikkiasema kipuaa lyhyemmästä palautumisajasta huolimatta 68 prosenttiin. WBA on kerännyt vakiossa todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta näin selkeän ennakkosuosikin varmistelu vaihtomerkein ei pienissä järjestelmissä ole paikallaan.

8 Coventry C–Derby (1X)

Championship: Coventryn peliesitys jäi viikkokierroksella odotuksista sen hävittyä Prestonin vieraana ansaitusti 0–1. Edeltävällä kierroksella Blackburnin vieraana Coventry onnistui nousemaan kahden maalin takaa-ajoasemasta 2–2-tasapeliin ja tuolloin pistejakoa pystyi pitämään reiluna tuloksena pelitapahtumiin nähden.

Derby pelasi jo kolmannen perättäisen tasapelinsä, kun viikkokierroksen kotiottelu Lutonia vastaan päättyi 2–2. Derbyn peliesitys oli melko odotettu, eikä niukka tappiokaan olisi ollut vääryys. Samaa voi sanoa edeltävän kierroksen maalittomasta tasapelistä Prestonin vieraana ottelussa, jossa Derby jäi pelillisesti askeleen vierasjoukkueesta jälkeen.

Vahvaa kautta pelaava Coventry on noussut rankingissa hätyyttelemään kuuden parhaan joukkoon oikeuttavia sijoituksia. Derbyn kohdalla on syytä huomioida sille langetettu pistevähennystuomio, mutta peliesitysten tasokaan ei ole vakuuttanut. Päivää lyhyempi palautumisaika kaventaa isäntien suosikkiaseman 57 prosenttiin. Vakiossa Coventry on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeä suosikki säilyy riveissä varmana.

9 Millwall–Stoke (12)

Championship: Millwall palasi viikkokierroksella voittokantaan yllätettyään Sheffieldin vieraissa 2–1. Voitto tuli kuitenkin melko selvästi vastoin kotijoukkueen hallinnassa edenneiden pelitapahtumien kulkua. Isossa kuvassa Millwallin sarjasijoitus sijalla 11 vastaa tarkasti joukkueen pelillistä suoritustasoa.

Stoke kärsi toisen perättäisen tappionsa, kun viikkokierroksen kotiottelu Bournemouthia vastaan hävittiin 0–1. Stoke olisi ansainnut peliesityksellään enemmän, sillä maalipaikkojen laadussa ja määrässä se oli vieraita parempi. Edeltävän kierroksen 1–2-tappio Sheffieldin vieraana sen sijaan oli ansaittu, vaikka Stoke ottelua valtaosan peliajasta johtikin.

Ero perustasossa menee pykälän verran Stoken eduksi, mutta kotietu tasoittaa puntteja. Millwall on kotikentällään marginaalinen 36 prosentin suosikki. Vakion alustava pelijakauma on hyvin lähellä todennäköisyysarviota ja merkkien runsas varaaminen ympäripyöreään kohteeseen on paikallaan.

10 Peterborough U–QPR (X2)

Championship: Peterborough sai neljän ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman jaksonsa päätökseen, kun viikolla täydet pisteet napattiin Hullin vieraana 2–1-voitolla. Täysi pistesaalis oli kuitenkin pelitapahtumiin nähden perusteeton, sillä laadukkaiden joukkue jäi maalipaikkojen määrässä rajusti kotijoukkueen varjoon.

QPR palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun kotiottelu Blackburnia vastaan hoidettiin 1–0. Myös peliesitys oli niukan voiton oikeuttamalla tasolla ja vastasi myös ennakko-odotuksia. Edeltävällä kierroksella kärsitty tyly 1–4-tappio Fulhamin vieraana oli pelitapahtumiin nähden ansaittu, vaikka kolmen maalin marginaali liioitteleekin kentällä nähtyä tasoeroa.

QPR on joukkueista selvästi laadukkaampi ja päivää pidemmän palautumisajan myötä sen suosikkiasema nousee vieraskentällä noin 48 prosenttiin. Vakiossa QPR:n kannatus on todennäköisyyttään korkeammalla, mutta kotijoukkueen viimeaikaiset peliesitykset eivät anna syytä odottaa tasonnostoa laadukkaampaa ja paremmin palautunutta vastustajaa vastaan. Risti on kuitenkin niukasti edullinen ja kelpo valinta hieman ylipelatun suosikin rinnalle.

11 Blackburn–Reading FC (1)

Championship: Blackburnin vaikea jakso sai jatkoa, kun viikolla QPR:n vieraana tuli ansaittu 0–1-tappio. Ottelu oli Roversille neljäs perättäinen ilman voittoa. Edeltävällä kierroksella se tasasi pisteet kotikentällään Coventrya vastaan 2–2. Tuolloin pistejako kuvasi melko tarkasti tasoeroa ja pelitapahtumien kulkua.

Reading menetti viikolla aikaisen kahden maalin johtonsa, kun koitottelu Blackpoolia päättyi lopulta 2–3-tappioon. Kokonaisuutena tappiota voi pitää kuitenkin pelitapahtumiin nähden perusteltuna, vaikka vieraiden voittomaali syntyi rangaistuspotkusta.

Blackburn on joukkueista laadukkaampi. Reading on kerännyt pisteitä rajusti yli peliesitystensä oikeuttaman määrän. Todellinen suoritustaso on selvästi sarjasijoitusta vaatimattomampi, mistä hyvänä osoituksena tappio sarjanousija Blackpoolia vastaan. Laadukkaampi Blackburn palautuu viikkokierroksen jäljiltä päivää pidempää ja ansaitsee kotikentällään noin 57 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa selvästi alipelattu Blackburn kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

12 Blackpool FC–Preston (2)

Championship: Blackpool palasi viikkokierroksella voittokantaan, kun vierasottelu Readingia vastaan voitettiin 3–2. Nousu toisella jaksolla kahden maalin tappioasemasta maalin voittoon oli maalipaikkoihin nähden ansaittu. Edeltävällä kierroksella Forestin vieraana hävittiin 1–2. Loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena pelitapahtumista.

Preston nappasi pitkän kuivan kauden päätteeksi voiton, kun viikkokierroksen kotiottelu Coventrya vastaan voitettiin 2–1. Niukasti laadukkaita maalipaikkoja sisältänyt ottelu eteni Prestonin hallinnassa ja niukkaa voittoa voi pitää ansaittuna.

Ero perustasossa menee Prestonin eduksi, mutta kotietu pitää isännät marginaalisena 37 prosentin suosikkina. Vakiossa kotijoukkue on merkitty selvästi päälle 40 prosentin kannatukseen, joten pelivalinta kohdistuu alipelatun sekä perustasoltaan laadukkaamman Prestonin suuntaan.

13 Luton–Hull (1X)

Championship: Luton jatkoi tappioitta neljännessä perättäisessä ottelussaan tasattuaan viikolla pisteet Derbyn vieraana 2–2. Lutonin peliesitys oli ottelussa odotusten mukainen, eikä niukka voittokaan olisi ollut vääryys. Sen sijaan edeltävän kierroksen 2–0-vierasvoitto Millwallista tuli melko selvästi vastoin pelitapahtumien kulkua.

Hull kärsi kauden kahdeksannen tappionsa, kun tärkeä ottelu toista sarjanousijaa Peterboroughta vastaan hävittiin 1–2. Hull oli ottelussa selvästi hallitsevampi osapuoli ja vastaavalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa päädyttäisiin Hullin vastaavaan voittoon selvästi vierasvoittoa useammin.

Alkukauden positiivisiin yllättäjiin kuuluva Luton on selvästi Hullia laadukkaampi joukkue. Ero perustasossa ja päivää pidempi palautumisaika viikkokierrokselta tekevät kotijoukkueesta noin 57 prosentin ennakkosuosikin. Vakiossa kotivoiton kannatus on alustavasti kymmen pinnaa todennäköisyyttään korkeammalla, mutta näin selkeä ennakkosuosikki on syytä pitää riveissä ylipelattunakin.