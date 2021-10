Jose Mourinho koki uransa pahimman nöyryytyksen Norjassa – ensimmäinen kerta 1 008 otteluun

Jose Mourinhon luotsaama AS Roma hävisi 1–6 norjalaiselle Bodö/Glimtille.

Portugalilainen valmentajatähti Jose Mourinho koki uransa karmeimman tappion torstai-iltana, kun hänen luotsaamansa AS Roma hävisi Norjan viime kauden mestarille Bodö/Glimtille Konferenssiliigassa 1–6.

Tilastopalvelu Optan mukaan Mourinhon, 58, valmentama joukkue ei ole koskaan aikaisemmin päästänyt kuutta maalia yhdessä ottelussa. Torstai-illan kamppailu Aspmyra-stadionilla oli Mourinhon uran 1 008:s ottelu päävalmentajana.

Italialaislehti Gazzetta dello Sport kuvaili tulosta ”historialliseksi möhläykseksi ja loputtomaksi häpeäksi”.

AS Roma lähti kamppailuun hieman varamiehisenä, mutta edes tähtipelaajien Bryan Cristanten, Henrikh Mkhitaryanin, Tammy Abrahamin ja Lorenzo Pellegrinin vaihdot kentälle eivät kääntäneet pelin kulkua italialaisille.

Ottelua tauolla 2–1 johtanut Bodö/Glimt ratkaisi kamppailun lopullisesti hurjalla kymmenen minuutin tehotuokiolla. Se iski kolme osumaa peliminuuttien 71–80 välissä ja sai kotiyleisön ekstaasiin.

– En edes tiedä tarkkaan, missä olen nyt, riemusta sekaisin ollut Erik Botheim sanoi VG:n mukaan tv-haastattelussa pelin jälkeen.

Norjalainen hyökkääjä Botheim, 21, iski ottelussa hattutempun.

– Se oli ihan epätodellista. Pelin viimeiset kymmenen minuuttia kävelin ympäriinsä ja ajattelin, että näen unta. Tämä on ihan sairasta, Botheim sanoi.

Mourinho suhtautui tappioon rauhallisesti. Pipoon sonnustautunut mestariluotsi kävi reilusti onnittelemassa Bodö/Glimtin valmentajaa Kjetil Knutsenia heti pelin jälkeen.

Bodö/Glimt meni voiton ansiosta C-lohkon kärkeen. Seura on kerännyt seitsemän pistettä kolmesta ottelusta. Lohkokakkosella AS Romalla on piste vähemmän.