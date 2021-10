Nasima Razmyar lataa suorat sanat koronapassista – tähän jättitapahtumaan hän haluaa sen kaikille

Nasima Razmyar herättää keskustelua koronapassien tärkeydestä urheilun jättitapahtumassa ja naulaa, että siihen liittyvä lainsäädäntö on epäselvä.

Nasima Razmyar toivoo, että koronapassi olisi ehto jo jalkapallon Suomi–Ranska MM-karsintaotteluun pääsyyn.

– Tämän hetken tilanteessa on hirveän vaikea käsittää, ettei koronapassi olisi käytössä. Passi olisi pitänyt ottaa jo aiemmin käyttöön. Nyt se on käytössä, mutta tilanne on epämääräinen, Razmyar sanoo.

Razmyar on Helsingin kaupungin apulaispormestari, kaupunginvaltuutettu (sd) ja Stadion-säätiön puheenjohtaja.

Suomi pelaa MM-karsintaottelunsa Olympiastadionilla 16. marraskuuta. Lipunmyynti on jo täydessä vauhdissa. Lehterien odotetaan täyttyvän yli 30 000 ihmisestä.

Suomen kannattajat ovat päässet takaisin kotikatsomoon.

Suomessa on kahden viime viikon aikana raportoitu 7 677 koronatartuntaa, mikä on 886 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Se näkyy aiempaa suurempana kuormituksena sairaaloissa, joihin päätyy yhä useampi rokottamaton.

– Tilanne ei näytä kovin hyvältä. Moni asia on vaikuttanut koronapassin turhan myöhään käyttöönottoon, ja koronarokotekattavuutta ei ole pystytty nostamaan riittävälle tasolle, Razmayar sanoo.

– Iso kysymys on, että mikä on yhteiskunnallinen roolimme ja vastuumme tässä tilanteessa. Olympiastadionin täytyy operoivan tahon eli Stadion-säätiön kanssa pitää kaikin mahdollisin tavoin toimia niin, että tapahtuma järjestetään vastuullisesti ja terveysturvallisesti tapahtumajärjestäjän kanssa.

Tällä hetkellä Suomi–Ranskaan voi siis ostaa lippuja eikä yleisön tarvitse esittää koronapassiaan MM-karsintaotteluun saapuessaan.

Ranskassa koronapassi on ollut käytössä elokuun alusta lähtien. Nyt ollaan tilanteessa, jossa sen maailmantähdet ovat saapumassa Suomeen massatapahtumaan, jonne voi marssia portista sisään ilman koronapassia. Asetelma ei ainakaan kirkasta Suomen imagoa ranskalaisten silmissä.

Antoine Griezmann on Ranskan tähtipelaaja.

Suomalaiset ravintolat ovat lauantaista lähtien saaneet itse päättää, ottavatko ne koronapassin käyttöön. Kun asiakkailta on ne tarkastettu, meno saa jatkua aamuyöhön asti. Mikäli niitä ei tarkasteta, paikka pitää laittaa kiinni.

– Koronapassin käytön tulisi olla mahdollista ilman rajoitettua liiketoimintaakin ihan vapaaehtoisesti omalla päätöksellä eli sitä voitaisiin edellyttää Olympiastadionilla, Razmyar linjaa.

Koronapassi puhuttaa.

Razmyar pitää asiaan liittyvää lainsäädäntöä epäselvänä.

– Koronapassin vapaaehtoinen käyttöönotto on mahdollista, mutta lainsäädäntö on epämääräinen tapahtumien osalta. Se jättää järjestäjille kauhean paljon tulkinnanvaraa. Voi olla, että nytkin tulee eteen joku porsaanreikä, jota on mahdotonta ohittaa.

– Tapahtumanjärjestäjien kannalta olisi todella tärkeää, että lainsäädäntö olisi ajan mukainen eikä siinä olisi epäselvyyksiä. Lakia täytyy tarkentaa.

Razmyar pelkää, että koronaviruksen leviäminen voi aiheuttaa uusia rajoituksia tapahtuma-alalle.

– Minulla on aidosti pelko siitä, että tapahtuma-ala on tässä kärsijänä. Sitä on kuritettu jo pari vuotta.

Hänen mielestään koronapassin käyttäminen on yksinkertaisesti tehokkain keino siinä, ettei yleisömäärän rajoittamista tarvitse alkaa edes miettiä.

– Pahin tilanne on, jos palataan entiseen: alkaa tulla lohkoja katsomoihin tai rajoittamaan yleisömääriä. Se ei ole missään tapauksessa tapahtumajärjestäjän tai yleisön etu.

– Joihinkin rajoituksiin voidaan vielä joutua menemään, jos se on vaatimus, että yhteiskunta pystytään pitämään auki.

– Tähän asti on perusteltu, ettei rajoituksiin palata niin kauan kun sairaalakuormitus ei kasva. Nyt se taas kasvaa. Sairaalahoidon tarve painottuu pääasiassa rokottamattomiin. Jos rokotekattavuutta ei nosteta, olemme vastaavassa tilanteessa vielä vuoden päästäkin.