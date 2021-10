Erling Braut Haalandilla on mykistävä maalitahti – murskasi ennätykset

Norjalainen maaliseppo ei osoita minkäänlaisia hyytymisen merkkejä.

Jalkapallon norjalainen maalisinko Erling Braut Haaland viimeisteli lauantaina kaksi maalia Saksan Bundesliigan ottelussa ja kirjasi samalla jälleen ennätystä nimiinsä.

Dortmundin 21-vuotiaalla hyökkääjällä on nyt koossa 49 maalia Bundesliigassa, ja hän on nuorin tuohon lukuun yltänyt pelaaja sarjan historiassa. Ja samalla myös nopein: 49 maalia on syntynyt 49 ottelussa.

Aiemmin 49 maaliin nopeimpana oli ehtinyt saksalaislegenda Uwe Seeler, jolla lukuun pääsy vei 59 ottelua.

Haaland on Bundesliigan maalintekijäkärki yhdeksällä osumallaan. Haaland on maalannut viidessä liigakauden kuudesta pelistään. Hänen saldonsa Dortmundissa on kertakaikkisen huima, sillä seurassa pelaamissaan 68 ottelussa hän on tehnyt 70 maalia.