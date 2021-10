Vakio: ManU niukasti ylipelattu vierasottelussa Leicesteriä vastaan

Championshipin kohteista löytyy useita mahdollisuuksia rivin arvoa nostaviin ohipeleihin.

1 Leicester-Manchester U (X2)

Valioliiga: Leicesteriltä alkukauden kyseenalaiset peliesitykset saivat jatkoa, kun joukkue tasasi pisteet Crystal Palacen vieraana 2–2. Osasyy Leicesterin heikkoihin esityksiin löytyy loukkaantumisista. Lauantain kotiottelua ajatellen on syytä pitää silmällä epävarman osallistujan statuksella olevan Wilfred Ndidin tilannetta. Varmana poissaolijana Jonny Evans on edelleen sivussa.

Myöskään Manchester Unitedin peliesitys 1–1-tasapelissä kotona Evertonia vastaan ei ollut odotetulla tasolla, ja pistejakoa voi pitää pelitapahtumiin nähden oikeana. United on kerännyt alkukaudesta melko hyvin pisteitä niin Valioliigassa kuin Mestarien liigassa, vaikka peliesitykset ovat usein jääneet odotuksista. Vahvuudesta lauantaina puuttuu Raphael Varane ja mahdollisesti myös Harry Maguire, joten Unitedin puolustuslinjan koostumusta on syytä tarkkailla vielä pelipäivänä.

Leicester ei ole toistaiseksi yltänyt viime kauden tasolleen. Unitedinkaan peliesitykset eivät ole viime viikkoina silmiä hivelleet. Kummallakin on omat huolensa poissaolojen kanssa, mutta ero perustasossa pitää vieraat noin 48 prosentin suosikkina. United on vakion alustavassa pelijakaumassa niukasti ylipelattu ja suosikki kaipaa rinnalleen vaihtomerkkiä.

2 Manchester C-Burnley (1)

Valioliiga: City tasasi viimeksi pisteet Liverpoolin vieraana 2–2. Pistejako voin pitää melko tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Myös edellinen 1–0-voittoon päättynyt vierasottelu Chelseaa vastaan oli taivaansinisiltä laadukas peliesitys. Cityllä on maajoukkuetauon mukanaan tuomia poissaoloja, jotka varmistunevat vasta lähempänä ottelun alkua. Epävarmoja osallistujia ovat Ferran Torres, Ilkay Gundogan jan Gabriel Jesus.

Burnleyn esitys kotikentällä Norwichia vastaan jäi selvästi odotettua heppoisemmaksi, eikä 0–0-tulosta voinut pitää vääränä. Isossa kuvassa Burnley on kuitenkin esiintynyt varsin kelvollisesti ja olisi ansainnut runsaamman pistesaaliin. Burnleyn vahvuudesta puuttuu puolustuksen tukipilareihin lukeutuva Ben Mee sekä mahdollisesti myös Matej Vydra.

Tasoero on Cityn hyväksi merkittävä ja kaikki muu kuin useamman maalin voitto kotijoukkueen hyväksi on yllätys. Kotijoukkue lähtee otteluun hieman alle 90 prosentin ennakkosuosikkina ja vakiossa oikein pelattu suursuosikki kuuluu luonnollisesti kierroksen runkomerkkeihin.

3 Norwich C-Brighton (2)

Valioliiga: Norwich sai pistetilinsä viimein auki, kun taukoa edeltäneessä vieraspelissä Burnleyta vastaan pisteet tasattiin maalittomana. Myös peliesitys oli aikaisemmista otteluista poiketen kelvollinen. Norwichin kokoonpanotilanne on muutamia pitkäaikaispotilasta lukuun ottamatta kelvollinen.

Brighton tasasi pisteet kotikentällä Arsenalia vastaan 0–0. Brighton oli vastoin odotettua vieraita runsaammin maalipaikoilla, eikä sen niukka voittokaan olisi ollut vääryys. Myös Brighton kärsii edelleen muutaman pitkäaikaispotilaan poissaolosta. Maajoukkuetauon aikana poliisin kanssa tekemiseen joutunut Yves Bissouma on saanut peliluvan lauantain otteluun, mutta osallistuminen lienee silti epävarmaa.

Brighton on joukkueista reilut kaksi luokkaa laadukkaampi. Bissouman mahdollinen poissaolo heikentää vieraita, mutta suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin noin 47 prosentin tuntumaan. Brightonin kannatus on säilynyt vakiossa maltillisena ja vain pari pinnaa ylipelattu vierasvoitto kelpuutetaan varmaksi.

4 Southampton-Leeds U (12)

Valioliiga: Southampton jäi odotetun aseettomaksi hävittyään Chelsean vieraana ansaitusti 1–3. Sotonin ehdottomiin avainpelaajiin lukeutuva James Ward-Prowse onnistui Chelseaa vastaan maalinteossa, mutta kärsi myös ulosajon, joka pitää keskikenttäpelaajan pelikiellossa Leedsiä vastaan. Myös kärkimies Che Adamsin pelikunto on maajoukkuetauon jäljiltä kysymysmerkki.

Leeds nappasi tärkeän 1–0-kotivoitoin Watfordista ja ansaitsi voittonsa myös joukkueen selvässä komennossa edenneiden pelitapahtumien valossa. Leedsillä on omat poissaolohuolensa, kun sivussa jatkaa Patrick Bamford, epävarmoja tapauksia ovat Kalvin Phillips ja Ralphinha.

Leedsiä on pidettävä perustasonsa puolesta laadukkaampana joukkueena. Kummallakin on omat huolensa poissaolojen suhteen. Kotietu pitää Sotonin niukkana 40 prosentin suosikkina. Vakiossa kohde on tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus suositeltavaa.

5 Aston Villa-Wolverhampton (2)

Valioliiga: Aston Villa esiintyi viimeksi odotetulla tasolla, vaikka joutuikin taipumaan Tottenhamin vieraana 1–2-tappioon. Koko alkukautta tarkastellessa Villa on esiintynyt hieman odotuksia vaatimattomammin, mutta alkukauden loukkaantumiset sekä pelaajasiirrot ovat vaikuttaneet asiaan.

Wolves jatkoi voitokkaana toisessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Newcastlea vastaan voitettiin 2–1. Peliesitys ei kuitenkaan ollut läheskään selkeän ennakkosuosikkiaseman mukaisella tasolla. Isossa kuvassa Wolves on ollut toteutuneita tuloksiaan parempi, mutta mukaan on mahtunut hyvien otteiden lisäksi pelejä, joissa suoritustaso on jäänyt rajustikin odotuksista.

Kummankin lkukauden esityksissä on riittänyt hajontaa. Kyseessä on ympäripyöreä ottelu, jota tasoittaa entisestään Midlandsin paikallisotteluasetelma. Villa on kotikentällään hieman yli 40 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa Villa on kymmenisen pinnaa ylipelattu, joten paras etu löytyy Wolvesin menestyksestä.

6 Brentford-Chelsea (2)

Valioliiga: Brentfordin avauskierrokselta asti jatkunut huima meno ei ota loppuakseen. Viimeksi tuli 2–1-vierasvoitto paikallisvastustaja West Hamista. Pelitapahtumiin nähden pistejako olisi ollut kuitenkin oikeampi tulos.

Chelsean kone yskähteli muutamassa ottelussa, mutta kotikentällä Sotonia vastaan palattiin ruotuun 3–1-voitolla. Myös peliesitys oli odotetun vahva selkeä voitto ansaittu.

Kyseessä on Lontoon paikallisottelu. Paikallisotteluasetelma suosii tyypillisesti altavastaajaa ja tasapelin todennäköisyyteen voi olla tarpeellista tehdä maltillinen korjaus ylöspäin. Tasoero on Brentfordin hyvistä otteista huolimatta Chelsean hyväksi merkittävä ja vieraat ansaitsevat hieman yli 60 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Chelsea on kerännyt todennäköisyyttään runsaammin peliä ja ennakkosuosikin rinnalle voi isommissa porukoissa harkita yllätysristiäkin.

7 Bristol C -Bournemouth (2)

Championship: Bristol nappasi jo kauden neljännen voittonsa kaadettuaan Peterborough’n vieraissa ansaitusti 3–2. Bristolin sarjasijoituksessa yhdeksäntenä on reilusti ilmaa, sillä rankingista Bristol löytyy selvästi lähempänä putoamisviivaa kuin pudotuspelipaikkaa.

Bournemouth paransi viimeksi pelin edetessä ja nappasi lopulta ansaitun 2–1-voiton kotikentällä samoista sijoista taistelevasta Sheffieldistä. Cherries on edelleen tappioitta ja voitto Sheffieldistänosti sen sarjakärkeen kolmen pisteen erolla seuraavaan.

Bristol kuuluu sinällään kelvollisista tuloksista huolimatta sarjan häntäpään joukkueisiin. Bournemouthin tappiottomaan alkukauteen on sisältänyt Bristolin otteiden tavoin hyvää onnea, mutta tasoero on Bournemouthin hyväksi selkeä. Bournemouth ansaitsee vieraissa hieman yli 50 prosentin suosikkiaseman. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja ennakkosuosikki Bournemouth merkitään varmaksi.

8 Nottingham-Blackpool FC (1)

Championship: Forest on petrannut viime aikoina otteitaan, vaikka viimeisin 3–1-vierasvoitto Birminghamista kustannuksella tulikin onnekkaasti. Kauden ensimmäiset kierrokset näyttivät vetävän Forestin viime kaudelta totutun heikkoihin esityksiin, mutta pelivoimansa puolesta Forest kuuluu tällä hetkellä keskikastiin.

Myös Blackpoolin otteet ovat piristyneet, mutta pääasiassa tulosten valossa. Viimeisin 2–1-kotivoitto Blackburnista kustannuksella tuli jälleen pelitapahtumiin nähden onnekkaasti.

Tasoero on Forestin hyväksi selkeä, vaikka vieraaksi saapuva Blackpool on sarjataulukossa edellä. Vieraiden itseluottamus on positiivisten tulosten myötä kohentunut, mutta pelilliset otteet ovat edelleen isossa kuvassa sarjan vaatimattomimpia. Isännät ansaitsevat hieman useammin kuin kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa tarkasti oikein pelatussa kohteessa luotetaan kotijoukkueen iskukykyyn ja merkitään Forest varmaksi.

9 Blackburn-Coventry (12)

Championship: Blackburn kärsi viimeksi 1–2-tappion itseään heikomman Blackpoolin vieraana. Blackburn loi kuitenkin ottelussa isäntiä runsaammin maalipaikkoja, eikä olisi ansainnut hävitä. Blackburn on esiintynyt melko tarkasti odotetulla tasolla ja sarjasijoitusta kahdeksantena voikin pitää melko tarkkana kuvauksena suoritustasosta.

Coventry jatkoi erinomaisesti alkanutta kauttaan noustuaan kotikentällä maalin tappioasemasta 4–1-voittoon kärkijoukkue Fulhamin kustannuksella. Viime kaudella Championshipiin noussut Coventry vahvisti rivejään kesän aikana ja on yksi potentiaalisimmista joukkueista yltämään kuuden joukkoon terävimmän kärjen takaa.

Blackburn on esiintynyt odotetulla tasolla, kun taas Coventryn nousujohteiset otteet näkyvät niin peliesitysten laadussa kuin sarjasijoituksessakin. Todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Vakiossa Blackburn on niukasti ylipelattu, mutta runsas rastitus on tasaisessa ottelussa tarpeen.

10 Reading FC-Barnsley (X2)

Championship: Readingin viime viikkojen kova tuloskunto jatkui, kun Cardiff kaatui vieraissa 1–0. Reading onnistui maalinteossa käytännössä ainoasta tilanteestaan isäntien luodessa lukuisia laatupaikkoja. Viimeisestä viidestä ottelustaan neljä voittanut Reading on kohonnut sarjataulukossa aina seitsemänneksi, mutta todellisuudessa suoritustaso on ollut jopa keskimääräistä heikompaa.

Barnsley taipui kolmanteen perättäiseen tappioon, kun kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin 0–1. Viime kaudella aina kuuden sakkiin asti yltäneen Barnsleyn suoritustaso on romahtanut kuluvalla kaudella, mitä selittänee eniten muutokset valmennuksessa. Alkukauden heikot tulokset ovat linjassa peliesitysten kanssa.

Reading ratsastaa viimeaikaisten voittojensa kanssa varianssin paremmalla puolella ja ero perustasossa on Barnsleyn verrattuna niukka. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä. Vakion alustavassa pelijakaumassa Reading nauttii 70 prosentin kannatusta. Viime aikoina onnekkaasti pisteitä kerännyt sekä rajusti ylipelattu kotijoukkue on asetettava ohituskaistalle.

11 Sheffield U-Stoke (1)

Championship: Sheffield joutui taipumaan toiseen perättäiseen tappioon, kun taukoa edeltänyt vierasottelu Bournemouthia vastaan hävittiin 1–2. Tappio oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Viime kauden päätteeksi Valioliigasta pudonneen Sheffieldin alkukausi on ollut kaksijakoinen ja peliesityksissä on nähty runsaasti hajontaa.

Stoken vahvat otteet saivat jatkoa sen napattua ansaitun 1–0-voiton kotikentällä sarjan parhaisiin kuuluvasta WBA:sta. Stoken kausi näyttää pitkästä aikaa lupaavalta, sillä alkukauden peliesitykset ovat ylittäneet odotukset useassa ottelussa ja pisteitä voisi olla runsaamminkin.

Sheffield on hyvien otteiden jälkeen taantunut kahden ottelun mittaiseen suvantovaiheeseen. Stoke hätyyttelee esityksillään jo kärkijoukkueita, mutta ero perustasossa menee edelleen Sheffieldin eduksi. Sheffield on kotikentällään noin 45 prosentin suosikki. Vakiossa kohde on alustavasti merkitty tasabookiksi, joten niukan suosikin kotivoitto tarjoaa edullisen varmavalinnan.

12 Huddersfield-Hull (X2)

Championship: Huddersfield tasasi pisteet Lutonin vieraana 0–0, mutta niukka tappio olisi ollut maalipaikkojen valossa oikeampi lopputulos. Hudds on esiintynyt hieman viime kauden keskimääräistä suoritustasoaan laadukkaammin, mutta ollut alkukaudesta onnekas.

Hull palasi voittokantaan sitten avauskierroksen, kun kotiottelu Boroa vastaan voitettiin 2–0. Pelitapahtumien valossa voitto oli kuitenkin ansaitsematon, sillä vierasjoukkue loi melko selvästi runsaammin maaliodottamaa.

Hudds on joukkueista laadukkaampi. Hullin otteissa on nähty pientä kohenemista vaikeiden alkukierrosten jälkeen. Ero perustasossa yhdistettynä kotietuun tekee Huddersfieldista hieman harvemmin kuin kerran kahdesta voittavan suosikin. Vakiossa isäntien kannatus on karannut poskettomiin 70 prosentin lukemiin ja ohipeli kotijoukkueesta on tällä jakaumalla ainoa looginen pelivalinta.

13 Millwall-Luton (X2)

Championship: Millwall jatkoi voitokkaana ja piti oman maalinsa puhtaana toisessa pelissä perätysten, kun vierasottelu Barnsleyta vastaan hoitui 1–0. Niukka voitto oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu ja samalla seitsemäs perättäinen tappioton ottelu. Millwallin alkukauden otteet ovat vastanneet melko tarkasti odotettua suoritustasoa.

Luton joutui viimeksi tyytymään hallinnastaan huolimatta maalittomaan tasapeliin kotikentällä Huddersfieldia vastaan. Luton on esiintynyt alkukaudesta edukseen ja peliesitykset ovat olleet odotettua laadukkaampia. Pelityyli on tuottanut suoraviivaisuudestaan huolimatta runsaasti laadukkaita maalipaikkoja.

Joukkueiden välisen tasoeron on syytä olettaa edelleen menevän Millwallin eduksi. Niukka ero perustasossa yhdistettynä kotietuun pitää Millwallin noin 45 prosentin suosikkina. Vakion alustavassa pelijakaumassa Millwallin kannatus on viitisen pinnaa yli todennäköisyytensä, joten peli-idea on syytä rakentaa nousujohteisesti esiintyneen Lutonin menestymisen varaan.