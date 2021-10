Huippu-urheilijan järkytys: kärysi dopingista – totuus vieläkin pahempi

Marco Russ pystyi palaamaan kivessyövän jälkeen Saksan cupin mestariksi.

Saksalainen jalkapalloilija Marco Russ sai 18.5.2016 pysäyttävän tiedon valmentajaltaan harjoitusten jälkeen.

Russ, Eintracht Frankfurtin 30-vuotias keskuspuolustaja ja kapteeni, oli jäänyt kiinni dopingtestissä.

Russ oli kuin puulla päähän lyöty. Hän ei ollut tietoisesti doupannut.

Oliko hän maistanut vahingossa lastensa yskänlääkettä, jossa oli kiellettyä ainetta? Oliko ruoassa ollut jotain outoa?

Pian hän sai tietää lisää.

Dopingtestissä oli havaittu, että hänen verensä beta-hCG-hormoniarvo oli koholla. Naisilla se voi viitata raskauteen, miehillä kivessyöpään.

– Herranjumala, mitä nyt tapahtuu? Russ mietti.

Hän kertoo tarinansa uutuuskirjassa Kämpfen. Siegen. Lieben. Saksalainen 11Freunde julkaisi kirjasta otteen lehdessään.

Russ vietiin erikoisen veriarvon paljastumisen jälkeen kiireen vilkkaa urologin vastaanotolle. Lääkäri koetteli jalkapalloilijan kivespusseja ja totesi, että hän oli todella sairastunut kivessyöpään.

– Syöpä? Minulla? Miten se oli mahdollista? Tunsin olevani huippukunnossa. Elin ja söin terveellisesti. Lisäksi minua tutkittiin säännöllisesti eikä minulla ollut diagnoosin aikaan mitään vaivoja. Siitä huolimatta olin saanut mahdollisesti kuolettavan sairauden kuin salama kirkkaalta taivaalta, Russ kertoo kirjassaan.

Eintrachtin kausi 2015–16 oli sujunut heikosti ja joukkueella oli edessään kaksiosainen putoamiskarsinta FC Nürnbergiä vastaan.

Russ halusi johdattaa joukkueensa ensimmäiseen osaotteluun, joka pelattiin kotikentällä Frankfurtissa. Fanit olivat kuulleet syövästä ja levittivät katsomoon lakanan, jossa luki ”Kämpfen und Siegen Marco” eli ”Voita ja taistele”.

Ottelu päättyi 1–1. Russ teki oman maalin.

Neljä päivää myöhemmin pelatussa toisessa osaottelussa toppari ei pelannut. Hän makasi pelipäivänä leikkauspöydällä. Russilta poistettiin oikea kives ja siemennuora. Kiveksen tilalle asetettiin silikoniproteesi.

Lue lisää: Huippujalkapalloilijan järkytys: antoi positiivisen dopingnäytteen – totuus vielä pahempi

Frankfurt voitti kapteeninsa poissa ollessa 1–0 ja säilyi Bundesliigassa. Eintrachtin maalivahtina pelasi Suomen jalkapallomaajoukkueen Lukas Hradecky.

– Täytyy sanoa, että oli ihailtavaa, miten Russ itse ja koko joukkue tämän sokin käsitteli. Perhe ja terveys ovat kuitenkin tärkeimpiä asioita elämässä. Leikkaus meni kuulemma hyvin, joten nyt täytyy pitää hänelle peukkuja pystyssä, että paraneminen sujuu hyvin, Hradecky kertoi Ilta-Sanomille, kun Eintrachtin sarjapaikka Bundesliigassa oli varmistunut.

Leikkaus ei kuitenkaan riittänyt. Syöpäsolut olivat ehtineet etenemään Russin siemenjohdinta pitkin muualle kehoon. Tarvittiin kemoterapiaa. Hiukset lähtivät ja olo huononi hoitokerta toisensa jälkeen.

– Niin surkea ei oloni vielä koskaan ollut ollut. Myrkky tuhosi ruumissani viimeisiä syöpäsoluja. Se oli kuluttavaa taistelua, joka tuntui 90 minuutin jalkapallo-ottelulta, joka menee jatkoajalle, ja kentällä on varjossakin 40 astetta lämmintä. Paitsi että se tuntui vielä pahemmalta, Russ kertoo kirjassaan.

Russ pystyi palaamaan huipputason jalkapalloilijaksi.

Hoito alkoi kuitenkin tehota. Vähän ennen 31. syntymäpäiväänsä elokuussa 2016 Russ kuuli lääkäriltä, että hän oli selvinnyt syövästä.

– Käsittääkseni Russilla on viimeinen tarkastus joskus lokakuussa. Hiukset kasvavat jo, alkaa näyttää hyvältä. Kyllä hän koko ajan mielessä on. Olihan se vähän vertauskuvallista. Eintrachtkin oli melkein kuollut, mutta sieltä noustiin, ja kyllä Russkin nousee, hän on taistelija. Hän tulee takaisin entistä vahvempana, Hradecky kommentoi Urheilusanomille syksyllä 2016.

Lukas Hradecky ja Marco Russ voittivat Eintracht Frankfurtin kanssa der Pokalin.

Russ halusi palata kentille. Hän onnistui siinä.

Puolustaja osallistui Frankfurtin harjoitusleirille Abu Dhabissa jo tammikuussa 2017. Saman vuoden keväänä hän pelasi kuudessa ottelussa. Hänestä tuli ensimmäinen Bundesliiga-pelaaja, joka on palannut Saksan pääsarjaan syöpään sairastumisen jälkeen.

Seuraavana vuonna Russin jalkapalloura huipentui. Hän voitti yhdessä Frankfurtin ja Hradeckyn kanssa Saksan cupin. Finaalissa kaatui Bayern München. Russ lopetti peliuransa kauteen 2019–20.