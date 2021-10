Vakio: Manchester City ja Chelsea kierroksen runkovarmat

Manchester United ei ole vakuuttanut, mutta lähtee silti suosikkina vierasotteluun Leicesteriä vastaan

1 Leicester–Manchester U (2)

Valioliiga: Leicesteriltä alkukaudesta nähdyt kyseenalaiset peliesitykset saivat jatkoa, kun joukkue tasasi pisteet Crystal Palacen vieraana 2–2. Myöskään Manchester Unitedin peliesitys 1–1-tasapelissä kotona Evertonia vastaan ei ollut odotetulla tasolla ja pistejakoa voi pitää oikean lopputuloksena. Leicester ei ole toistaiseksi yltänyt lähellekään viime kauden tasoaan. Unitedinkaan peliesitykset eivät ole viime viikkoina silmiä hivelleet, mutta ero perustasossa pitää vierasjoukkueen noin 48 prosentin suosikkina.

2 Manchester C–Burnley (1)

Valioliiga: City tasasi pisteet Liverpoolin vieraana 2–2, ja pistejakoa voi pitää melko tarkkana kuvauksena ottelusta. Burnleyn peliesitys kotikentällä Norwichia jäi selvästi odotettua heppoisemmaksi, eikä 0–0-tulosta voinut pitää perusteettomana. Tasoero on luonnollisesti Cityn hyväksi merkittävä ja kaikki muu kuin useamman maalin voitto kotijoukkueen hyväksi olisi yllätys.

3 Norwich C–Brighton (2)

Valioliiga: Norwich sai pistetilinsä viimein auki, kun taukoa edeltäneessä vieraspelissä Burnleyta vastaan pisteet tasattiin maalittomassa ottelussa. Norwichin peliesityskin oli kelvollinen. Brighton tasasi pisteet kotikentällä Arsenalia vastaan 0–0 ja oli vastoin odotuksia vieraita enemmän maalipaikoilla. Niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Brighton on joukkueista reilut kaksi luokkaa laadukkaampi. Bissouman mahdollinen poissaolo heikentää vieraita, mutta suosikkiasema kipuaa vieraskentälläkin 47 prosentin tuntumaan.

4 Southampton–Leeds U (12)

Valioliiga: Southampton jäi odotetun aseettomaksi hävittyään Chelsean vieraana 1–3. Leeds nappasi tärkeän 1–0-kotivoitoin Watfordista ja ansaitsi voittonsa myös sen selvässä komennossa edenneiden pelitapahtumien valossa. Leeds on laadukkaampi, vaikka esitykset ovat alkukaudesta jääneet usein odotuksista. Kotietu pitää Sotonin niukkana 40 prosentin suosikkina.

5 Aston Villa–Wolverhampton (12)

Valioliiga: Aston Villa esiintyi viimeksi odotetulla tasolla, vaikka joutuikin taipumaan Tottenhamin vieraana 1–2-tappioon. Wolves jatkoi voitokkaana toisessa perättäisessä ottelussaan, kun kotiottelu Newcastlea vastaan voitettiin 2–1. Peliesitys ei kuitenkaan ollut läheskään selkeän suosikkiaseman mukaisella tasolla. Kummankin alkukauden esityksissä on riittänyt hajontaa. Ympäripyöreä ottelu, jossa Villa on kotiedun turvin 45 prosentin suosikki.

6 Brentford–Chelsea (2)

Valioliiga: Brentfordin avauskierrokselta jatkunut huima juoksu ei ota loppuakseen. Viimeksi joukkue nappasi 2–1-vierasvoiton paikallisvastustaja West Hamista, vaikka toki pistejako olisi kuvannut pelitapahtumia tarkemmin. Chelsean kone yskähteli muutamassa ottelussa, mutta kotikentällä Sotonia vastaan palattiin ruotuun 3–1-voitolla. Kotijoukkue Bees on osoittanut kilpailukykynsä Valioliigassa, mutta selkeä ero perustasossa tekee Chelseasta 60 prosentin suosikin.

7 Bristol C–Bournemouth (X2)

Championship: Bristol nappasi jo kauden neljännen voittonsa kaadettuaan Peterborough’n vieraissa ansaitusti 3–2. Bournemouth paransi pelin edetessä ja nappasi lopulta ansaitun 2–1-voiton kotikentällä ennakkoon samoista sijoista taistelevasta Sheffieldistä. Bristol kuuluu sinällään kelvollisista tuloksista huolimatta sarjan häntäpään joukkueisiin ja tasoero on Bournemouthin hyväksi selkeä. Bournemouth on vieraissa hieman yli 40 prosentin suosikki.

8 Nottingham–Blackpool FC (1)

Championship: Forest on petrannut viime aikoina otteitaan, vaikka 3–1-vierasvoitto Birminghamista tulikin onnekkaasti. Myös Blackpoolin otteet ovat parantuneet – ainakin tulosten valossa. Viimeisin 2–1-kotivoitto Blackburnistä tuli jälleen onnekkaasti. Tasoero on Forestin hyväksi selkeä, ja positiivisten tulosten lisäksi myös Nottinghamin otteet ovat parantuneet. Samaa ei voi sanoa Blackpoolista, jonka itseluottamus on toki kohentunut tuloksellisesti hyvästä jaksosta. Isännät ansaitsevat kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman.

9 Blackburn–Coventry (2)

Championship: Blackburn kärsi 1–2-tappion itseään heikomman Blackpoolin vieraana. Blackburn loi kuitenkin runsaammin maalipaikkoja, eikä olisi ansainnut hävitä. Coventry jatkoi erinomaista kauttaan noustuaan kotikentällä maalin tappioasemasta aina 4–1-voittoon kärkijoukkue Fulhamista. Blackburn on esiintynyt odotetulla tasolla, kun taas Coventryn nousujohteiset otteet ovat nostaneet sen rankingissa korkealle. Todennäköisyyskenttä jakautuu tasan, eikä vieraiden marginaalinen suosikkiasemakaan ole perusteeton.

10 Reading FC–Barnsley (12)

Championship: Readingin viime viikkojen kova tuloskunto jatkui, kun Cardiff kaatui vieraissa 1–0. Reading onnistui maalinteossa käytännössä ainoasta tilanteestaan, kun taas isännät loivat lukuisia laatupaikkoja. Barnsley taipui kolmanteen perättäiseen tappioon, kun kotiottelu Millwallia vastaan hävittiin 0–1. Reading ratsastaa viimeaikaisten voittojensa kanssa varianssin paremmalla puolella, mutta pelillinen tasoero on Barnsleyn verrattuna niukka. Kotivoitto toteutuu noin 45 prosentin todennäköisyydellä.

11 Sheffield U–Stoke (12)

Championship: Sheffield joutui taipumaan toiseen perättäiseen tappioon, kun taukoa edeltänyt vierasottelu Bournemouthia vastaan hävittiin 1–2. Tappio oli myös maalipaikkoihin nähden ansaittu. Stoken vahvat otteet saivat jatkoa sen napattua ansaitun 1–0-voiton kotikentällä sarjan parhaisiin kuuluvasta WBA:sta. Sheffield on hyvien otteiden jälkeen taantunut kahden ottelun suvantovaiheeseen. Stoke hätyyttelee esityksillään kärkijoukkueita, mutta ero perustasossa menee edelleen Sheffieldin eduksi. Kotijoukkue on niukka 45 prosentin suosikki.

12 Huddersfield–Hull (1)

Championship: Huddersfield tasasi pisteet Lutonin vieraana 0–0, mutta niukka tappio olisi ollut maalipaikkojen valossa perustellumpi. Hull palasi voittokantaan sitten avauskierroksen, kun kotiottelu Boroa vastaan voitettiin 2–0. Pelitapahtumien valossa voitto oli kuitenkin ansaitsematon. Hudds on joukkueista laadukkaampi. Hullin otteissa on nähty pientä kohenemista, mutta ero perustasossa tekee kotijoukkueesta kerran kahdesta voittavan suosikin.

13 Millwall–Luton (12)

Championship: Millwall jatkoi voitokkaana ja piti maalinsa puhtaana toisessa peräkkäisessä pelissä, kun voitettuaan Barnsleyn vieraissa ansaitusti 1–0. Luton joutui tyytymään hallinnastaan huolimatta maalittomaan tasapeliin kotikentällä Huddersfieldia vastaan. Millwall on rankingissa niukasti edellä ja kotikentällä noin 46 prosentin suosikki.