Vakio: Veikkaajilla luja usko Huuhkajiin Ukrainaa vastaan

Ruotsi, Sveitsi, Serbia ja Itävalta viikon runkovarmat. Yllätysvalmiin Albanian menestys nostaisi rivin arvoa.

1 Suomi-Ukraina (X2)

MM-karsinta: Huuhkajien syyskuun voitto Kazakstanista ja tappio Ranskaa vastaan olivat tarkasti linjassa odotusten kanssa. Suomen tilanne lohkossa on odotuksiin nähden erinomainen, kun ennen alkavaa kierrosta toista sijaa hallussaan pitävän Ukrainan kanssa ollaan tasapisteissä peli vähemmän pelattuna. Suomelta sivussa lauantaisesta ottelusta ovat pelikiellossa oleva Rasmus Schuller sekä loukkaantumisista kärsivät Jere Uronen sekä Tim Sparv.

Ukraina on aiheuttanut itselleen ylimääräistä päänvaivaa tasaamalla pisteet kahdesti lohkon heikoimmaksi rankattua Kazakstania vastaan. Toisaalta se on vienyt kahdella tasapelillään pisteet myös ykkössuosikki Ranskalta. Ukrainan avainpelaajista puuttuvat loukkaantunut Oleksandr Zinchenko sekä yllättäen maajoukkueen vahvuudesta sivuun jäänyt Ruslan Malinovsky.

Ukraina on kiistatta Huuhkajia laadukkaampi joukkue, mistä saatiin osviittaa keväällä pelatussa aikaisemmassa kohtaamisessa. Tuolloin 1–1 päättyneessä ottelussa Suomi nappasi tasapelipisteen osin pelitapahtumiin nähden onnekkaasti. Olympiastadionille saapuvan kotiyleisön tuki kaventaa tasoeroa ja Ukraina on vain niukka 40 prosentin ennakkosuosikki. Vakiossa Huuhkajat on merkitty lähes vastaavaan suosikkiasemaan, joten selvästi ylipelattu kotivoitto on asetettava ohituskaistalle.

2 Skotlanti-Israel (1X)

MM-karsinta: Skotlannin syyskuun karsintaottelut sujuivat kelvollisesti, kun kolme ottelua kerrytti pistetiliä kuuden pisteen edestä. Etenkin 1–0-vierasvoitto Itävallasta oli merkittävä.

Myös Israel onnistui yllättämään syyskuussa Itävallan kotikentällä peräti 5–2. Tanskan vieraana tuli puolestaan 0–5-tappio, joka kertoo lohkon otteluissa toistaiseksi nähdystä hajonnasta. Israel on kymmenellä pisteellä sekin tavoittelemassa lohkon kakkossijaa, mutta se on joka tapauksessa sijoitusta tavoittelevista maista heikoin.

Viime vuosina useita kertoja toisistaan eri kilpailussa mittaa ottaneet joukkueet tuntevat toisensa hyvin ja kohtaamiset ovat olleet lähes poikkeuksetta tasaisia kamppailuja. Skotlanti ansaitsee kotikentällään kerran kahdesta toteutuvan suosikkiaseman. Isäntien kannatus on vakiossa karannut hieman todennäköisyyttään korkeammaksi ja vähintään vaihtomerkin käyttö suosikin rinnalla on suotavaa.

3 Ruotsi-Kosovo (1)

MM-karsinta: Ruotsin syyskuun karsinnat sujuivat kaksijakoisesti. Kotikentällä kaatui ykkössuosikki Espanja 2–1, mutta Kreikan vieraana tuli tappio vastaavin lukemin. Mahdollisuudet jatkopaikan suhteen ovat kuitenkin edelleen varsin kelvolliset.

Kosovo on tehnyt karsinnoissa voitavansa ja kerännyt kolme pistettä Kreikan ja Georgian kustannuksella. Lohkon kärkijoukkueita Ruotsia ja Espanjaa vastaan tulleet selkeät tappiot ovat tasoeron olevan merkittävä.

Ero perustasossa puhuu selvästi laadukkaamman Ruotsin puolesta. Ruotsi on parhaimmillaan otteluissa, joissa sen ei itse tarvitse olla pelillisesti aloitteellinen osapuoli, mutta selkeän tasoeron ottelussa myös Ruotsin pallollisen pelin pitäisi tuottaa riittävästi laadukkaita maalipaikkoja. Isännät ovat kotikentällään noin 75 prosentin ennakkosuosikkeja. Selkeän suosikin kannatus on vakiossa todennäköisyyttään korkeampaa, mutta suosikki säilyy riveissä varmana.

4 Georgia-Kreikka (2)

MM-karsinta: Georgian otteet kuluvissa MM-karsinnoissa ovat olleet odotetun vaisuja, vaikka juuri lauantaina vastaan asettuvaa Kreikkaa vastaan pisteet onnistuttiin tasaamaan syyskuussa 1–1. Georgia oli tuolloin pistejaosta huolimatta pelillisesti heikompi, mitä se on toki ollut myös kaikissa muissa karsintaotteluissaan.

Kreikan karsinnat ovat alkaneet kelvollisesti, kun se etenee neljän pelatun ottelun jälkeen edelleen tappioitta. Kevään 1–1-tasapeli Espanjaa vastaan sekä syyskuussa kotikentällä Ruotsista napattu 2–1-voitto ovat pitäneet mahdollisuudet hengissä.

Joukkueiden kohdattua syyskuussa Kreikassa jäi ennakkosuosikin peliesitys odotuksista, eikä pistejakoa voinut pitää tapahtumiin nähden vääränä. Ero perustasossa nostaa revanssia hakevan Kreikan noin 47 prosentin suosikiksi. Vakiossa hiukan ylipelattu Kreikka kelpuutetaan varmaksi, mutta myös vaihtomerkkiä voi isommissa porukoissa olla syytä harkita.

5 Azerbaidzhan-Irlanti (2)

MM-karsinta: Azerbaidzhanin urakka MM-karsinnoissa on ollut odotetun vaikea. Ainoa piste tuli juuri lauantain vastustajan Irlannin vieraana 1–1 päättyneessä ottelussa. Tuolloinkaan piste ei ollut erityisen ansaittu, sillä Irlanti hallitsi pelitapahtumia selvällä otteella.

Irlannin syyskuun karsintarupeama sujui pelillisesti hyvin. Kolmesta pelistä kertynyt kahden pisteen saldo olisi voinut suotuisalla onnella olla parempikin. Kahden selkeän ennakkosuosikin karsintalohkossa ei Irlannille muiden altavastaajien tavoin jää juuri saumoja jatkopaikan tavoitteluun.

Ero perustasossa puhuu Irlannin puolesta. Syyskuussa Irlannissa 1–1-lukemiin päättyneestä ottelusta Irlanti olisi ansainnut enemmän. Irlanti on vieraissakin niukka 45 prosentin suosikki. Vakion peliprosentit ovat tarkasti kohdallaan ja pelivalinta kohdistuu laadukkaamman Irlannin menestykseen.

6 Sveitsi-P-Irlanti (1)

MM-karsinta: Sveitsin otteet syyskuun maaottelurupeamassa jäivät hieman odotuksista, kun sekä Italiaa että Pohjois-Irlantia pisteet jaettiin maalittomina päättyneissä otteluissa. Pisteen vieminen lohkoa johtavalta Italialta oli Sveitsiltä hyvä esitys ja pelin hallinnan Pohjois-Irlantia vastaan olisi pitänyt tuottaa täyden pistesaaliin.

Viime vuosina kovaa tulosta pragmaattisella lähestymisellään tehnyt Pohjois-Irlanti on aloittanut MM-karsinnat melko tarkasti odotusten mukaan. Kasassa on viisi pistettä neljästä pelatusta ottelusta ja ainoa voitto tuli lohkon heikommaksi rankatun Liettuan vieraana 4–1.

Syyskuussa Sveitsin hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden sen niukka voitto olisi ollut pistejakoa perustellumpi. Kotikentällään revanssia hakeva Sveitsi on selkeä 75 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja Sveitsi kuuluu oikein pelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

7 Luxemburg-Serbia (2)

MM-karsinta: Luxemburg on pystynyt nostamaan viime vuosina tasoaan tuntuvasti. Kuluvissa MM-karsinnoissa tilillä on jo kaksi voittoa, kun Irlanti kaatui keväällä vieraissa 1–0 ja syyskuussa kotikentällä napattiin täydet pisteet Azerbaidzhanista 3–1.

Serbia jäi ulos viime kesän EM-kisoista. Tästä sisuuntuneen ryhmän tekeminen on MM-karsinnoissa ollut vahvaa ja Serbia on viiden ottelun jälkeen edelleen tappioitta. Portugalin haastaminen lohkon kärkisijasta on vaikeaa, mutta lohkon vaatimaton taso tekee Serbiasta hyvin todennäköisen lohkokakkosen.

Ero perustasossa on Luxemburgin kohentuneista otteista huolimatta selkeä, mistä syyskuussa Serbian eduksi 4–1 mennyt ottelukin kertoo. Serbia on vieraskentälläkin noin 70 prosentin suosikki. Vakiossa vierasvoitto on kerännyt hieman todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta selkeä ennakkosuosikki säilyy riveissä varmana.

8 Unkari-Albania (X2)

MM-karsinta: Unkarin syyskuun MM-karsintaottelut sujuivat hieman alle odotusten, kun kolmesta pelistä vain kotitottelu Andorraa kartutti pistetiliä 2–1-voiton myötä. Kesän EM-kisoissa Unkari venyi pelillisesti parempiin suorituksiin ja oli etenkin kotikentällään pelaamissaan otteluissa vahva. Peli-identiteetti tuntuu kuitenkin sopivan paremmin otteluihin, joissa Unkari on lähtökohtaisesti altavastaaja.

Albania on esiintynyt haastavassa karsintalohkossa odotuksiin nähden hyvin. Syyskuun 1–0-voitto kotikentällä juuri Unkaria vastaan oli elintärkeä. Albanian menestysmahdollisuudet lepäävät tiiviin puolustuspelaamisen harteilla, johon siltä löytyykin muun muassa Serie-A:n mitat täyttäviä keskuspuolustajia.

Unkari on laadukkaampi joukkue, mutta Albania on osoittanut olevansa näissä karsinnoissa vaikea voitettava. Isännät ansaitsevat ennakkoon vähämaalisessa kohtaamisessa maltillisen 50 prosentin suosikkiaseman. Vakiossa Unkari on kerännyt todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen ja edulliset pelivalinnat löytyvät vieraiden menestyksestä.

9 Färsaaret-Itävalta (2)

MM-karsinta: Färsaarten urakka MM-karsinoissa on sujunut tarkasti odotusten mukaan. Toistaiseksi kertyneet neljä pistettä on napattu lohkossa ainoana Färsaarten taakse rankatun Moldovan kustannuksella. Färsaaret on sekin pystynyt nostamaan suoritustasoaan viime vuosina, mutta ero perustasossa on edelleen merkittävä moniin isompiin maihin nähden.

Vahvasti kesän EM-kisoissa esiintyneen Itävallan otteet MM-karsinoissa ovat jääneet toistaiseksi odotuksista. Syyskuussa Skotlantia vastaan kärsitty 0–1-tappio ja vielä räikeämpi 2–5-tappio Israelin vieraana asettavat Itävallan takamatkalle lohkon toisen sijan tavoittelussa.

Tasoero on Itävallan hyväksi merkittävä ja suosikkiasema nousee vieraskentälläkin 75 prosentin tuntumaan. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selkeä vierassuosikki kuuluu oikein pelattuna kierroksen runkomerkkeihin.

10 Ipswich T-Shewsbury (12)

Ykkösliiga: Ipswichin vaatimattomat otteet saivat jatkoa sen hävittyä Accringtonin vieraana 1–2. Myös selkeän suosikin peliesitys oikeutti tappioon. Isossa kuvassa Ipswich on kärsinyt alkukaudesta epäonnesta ja on selvästi nykyistä sarjasijoitustaan laadukkaampi joukkue.

Shewsbury ei sekään ole alkukauden esityksillään häikäissyt. Alla on kaksi perättäistä tappioita, joista viimeisin Boltonin vieraana ansaitusti 1–2. Shewsbury ei ole tällä hetkellä sarjan vaatimattomin joukkue, mutta ehdottomasti yksi todennäköisimmistä putoajista.

Kumpikin joukkue on alkukaudesta alisuorittanut. Ipswich on perustasoltaan kahta luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki. Vakiossa kotivoitto on kerännyt reilusti todennäköisyyttään runsaamman kannatuksen, mutta epäonnisen ja selvästi laadukkaamman Ipswichin voitto pidetään mukana riveissä.

11 Sheffield W-Bolton (12)

Ykkösliiga: Sheffieldin alkukausi sarjaporrasta alempana olisi voinut sujua paremminkin. Viime kierroksella tuli kauden kolmas tappio, kun kotiottelu heikompaa Oxfordia vastaan hävittiin 1–2. Ennen kauden alkua kärkikastiin rankatun Sheffieldin otteet ovat jääneet odotuksista ja sarjasijoitus peilaa melko hyvin pelillistä suoritustasoa.

Täksi kaudeksi Ykkösliigaan palannut Bolton on esiintynyt odotuksiin nähden hyvin. Alla on kaksi perättäistä voittoa, joista viimeisin tuli kotona Shrewsburya vastaan kelvollisella esityksellä 2–1. Boltonin osattiin odottaa olevan valmis Ykkösliigaan vaatimuksiin ja sarjasijoitus seitsemäntenä on ollut pelillisesti ansaittu.

Joukkueiden välistä tasoeroa ei ole nimeksikään, ja Sheffield on kotiedun turvin hieman yli 40 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja kohde rastitetaan kummankin joukkueen voittojen kautta.

12 Wycombe-Gillingham FC (1)

Ykkösliiga: Wycomben kausi sarjaporrasta alempana on alkanut kelvollisesti. Nyt alla on kaksi perättäistä voittoa, joista viimeisimmässä Morecambe kaatui kotikentällä 4–3. Mahdollisuudet paluuseen takaisin Championshipiin ovat kelvolliset, vaikkei Wycombe ainakaan tällä hetkellä kuulu aivan sarjan terävimpään kärkeen.

Gillinghamin alkukausi on ollut odotettua haasteellisempi. Viimeksi tuli kauden neljäs tappio, kun kotiottelu Wigania vastaan hävittiin odotetusti 0–2. Gillingham kamppailee putoamista vastaan ja tämänhetkistä sarjasijoitusta voi pitää melko tarkkana kuvana joukkueen todellisesta tasosta.

Ero perustasossa puhuu Wycomben puolesta, ja kotijoukkue on hieman yli 60 prosentin suosikki. Vakiossa selkeä ennakkosuosikki on kerännyt hieman liikaa peliä puoleensa, mutta pienissä järjestelmissä on kuusi kertaa kymmenestä voittava suosikki pidettävä riveissä varmana.

13 Plymouth A-Burton Albion (X2)

Ykkösliiga: Plymouth on pelannut tappioitta sitten avauskierroksen. Viimeksi vierasottelussa Lincolnia vastaan pisteet tasattiin 2–2. Viime kaudella putoamista vastaan taistellut Plymouth on nostanut tasoaan merkittävästi, mutta tämänhetkinen sarjasijoitus kolmantena on yläkanttiin todelliseen suoritustasoon nähden.

Burton jakoi pisteet viimeksi Wimbledonin vieraana 1–1. Viikolla tie cupissa nousi pystyyn, kun kotiottelu Aston Villan akatemiajoukkuetta vastaan hävittiin 2–4. Burtonin alkukausi on sujunut tulevan viikonlopun vastustajan tapaan hieman odotettua vahvemmin.

Kumpikin joukkue on pelannut odotuksiin nähden vahvan alkukauden. Joukkueiden välinen tasoero on kuitenkin sarjataulukon osoittamaa eroa maltillisempi ja isännät ansaitsevat noin 45 prosentin suosikkiaseman. Kotivoitto on kerännyt todennäköisyyttä runsaamman kannatuksen, joten paras peli-idea on vieraiden menestykseen nojaava.