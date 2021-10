”Hän on peto” – naispelaaja esitti tv:ssä kovia väitteitä seksuaalisesta ahdistelusta epäillyn tähtivalmentajan teoista

Arvostetun brittivalmentajan naisjalkapalloilijoihin kohdistama seksuaalinen häirintä kuohuttaa Yhdysvalloissa.

Brittiläinen Paul Riley on valmentanut useassa naisten joukkueessa Pohjois-Amerikassa. Hänet valittiin kahdesti NWSL:n vuoden valmentajaksi.

Brittivalmentaja Paul Riley sai potkut viime viikolla Yhdysvaltojen naisten jalkapalloliigassa NWSL:ssä pelaavasta The North Carolina Couragesta, kun syytökset valmentajan seksuaalisesta häirinnästä levisi julkisuuteen.

Lisäksi maan jalkapalloliitto hyllytti hänen valmentajalisenssinsä.

The Athletic-sivusto julkisti torstaina usean pelaajan kertomukset Rileyn toimintatavoista.

Valmentajan epäillään muun muassa harrastaneen seksiä joidenkin pelaajiensa kanssa, lähetelleen itsestään paljastavia kuvia ja kosketelleen pelaajia epäsopivasti.

Tapaus johti myös NWSL:n komisaarin Lisa Bairdin eroon. Bairdin eropyyntö hyväksyttiin perjantaina.

THE Athleticin jutussa kaksi pelaajaa, Sinead Farrelly ja Mana Shim kertovat omalla nimellään Rileyn teoista. Farrelyn mukaan Riley muun muassa pakotti hänet useaan kertaan harrastamaan seksiä kanssaan.

– Hän on peto. Hän ahdisteli minua seksuaalisesti, pakotti minua seksuaalisesti ja mitätöi uramme, Shim avautui NBC:n haastattelussa.

Riley on kiistänyt kaikki väitteet.

Tapaus on kohauttanut jalkapalloväkeä.

Palkitulla valmentajalle väitetään olleen suuri vaikutusvalta pelaajien tulevaisuuteen ja maajoukkuekutsuihin. USA:n naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Vlatko Andonovski kertoo olevansa surullinen tapauksesta.

– Minulla on kovat pelaajat, ja kunnioitan heidän rohkeuttaan tulla esille. Meidän on parannettava ja varmistettava, että heillä on turvallinen ympäristö, jossa pelata.

The Athleticin paljastusartikkelissa kerrotaan, että komissaari Baird ei ole puuttunut aiempiin ilmiantoihin, joissa on kyseenalaistettu Rileyn toiminta.

Naisjalkapallon supertähti Alex Morgan kritisoi Twitterissä tiukasti sarjan toimintaa.

– Liiga sai näistä väitteistä tiedon moneen kertaan, ja kieltäytyi useaan kertaan tutkimasta niitä. Liigan on otettava vastuu prosessista, joka ei onnistunut suojelemaan omia pelaajiaan tältä hyväksikäytöltä.

Eronnut komissaari Baird antoi uuden lausunnon tiistaina.

– Naisjalkapalloilijat ansaitsevat tulla suojeluksi, ja olen ylpeä siitä, mitä tein tehdäkseni liigasta paremman.

Baird perui NWSL:n viikonlopun ottelukierroksen perjantaina ennen eroamistaan.

Sunnuntaina sarja ilmoitti uuden väliaikaisen johdon ja palkanneensa asianajotoimiston selvittämään väitettyjä hyväksikäyttöjä.