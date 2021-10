Vakio: Huuhkajien kotietu tasoittaa lähtökohdat Ukrainaa vastaan

Ruotsi, Sveitsi ja Serbia lähtevät selkeinä suosikkeina MM-karsintaotteluihinsa.

1 Suomi–Ukraina (1X)

MM-karsinta: Huuhkajien syyskuun voitto Kazakstanista ja tappio Ranskaa vastaan olivat tarkasti linjassa odotusten kanssa. Ukraina on aiheuttanut itselleen ylimääräistä päänvaivaa tasaamalla pisteet kahdesti lohkon heikoimmaksi rankattua Kazakstania vastaan. Toisaalta se on vienyt tasapeleillä pisteet ykkössuosikki Ranskalta. Ukraina on kiistatta Huuhkajia laadukkaampi, mutta kotiyleisön tuki kaventaa eroa. Olympiastadionille saapuva Ukraina on vain niukka suosikki.

2 Skotlanti–Israel (1)

MM-karsinta: Skotlannin syyskuun karsintaottelut sujuivat kelvollisesti, kun kolme ottelua kerrytti pistetiliä kuuden pisteen edestä. Etenkin 1–0-vierasvoitto Itävallasta oli merkittävä. Myös Israel yllätti Itävallan kotona peräti 5–2 ja on kymmenellä pisteellä sekin tavoittelemassa lohkon kakkossijaa. Viime vuosina useita kertoja kohdanneet joukkueet tuntevat toisensa hyvin. Skotlanti on kotikentällä kerran kahdesta voittava suosikki.

3 Ruotsi–Kosovo (1)

MM-karsinta: Ruotsin syyskuun karsinnat sujuivat kaksijakoisesti. Kotikentällä kaatui ykkössuosikki Espanja 2–1, mutta Kreikan vieraana tuli tappio vastaavin lukemin. Kosovo on tehnyt karsinnoissa voitavansa ja kerännyt kolme pistettä Kreikan ja Georgian kustannuksella. Ero perustasossa puhuu selvästi laadukkaamman Ruotsin puolesta. Ruotsi on kotona noin 75 prosentin suosikki.

4 Georgia–Kreikka (12)

MM-karsinta: Georgian otteet ovat olleet odotetun vaisuja, vaikka juuri Kreikkaa vastaan pisteet onnistuttiin tasaamaan syyskuussa 1–1. Kreikan karsinnat ovat alkaneet kelvollisesti ja se on neljän ottelun jälkeen yhä tappioitta. Joukkueiden kohdattua syyskuussa jäi ennakkosuosikin peliesitys odotuksista, eikä pistejakoa voinut pitää vääränä. Ero perustasossa nostaa revanssia hakevan Kreikan noin 45 prosentin suosikiksi.

5 Azerbaidzan–Irlanti (X2)

MM-karsinta: Azerbaidzanin urakka on ollut odotetun vaikea. Ainoa piste tuli juuri Irlannin vieraana 1–1-päättyneessä ottelussa. Irlannin syyskuun karsintarupeama sujui pelillisesti hyvin. Kahden pisteen saldo olisi voinut suotuisalla onnella olla parempikin. Ero perustasossa puhuu Irlannin puolesta. Syyskuussa 1–1-lukemiin päättyneestä ottelusta Irlanti olisi ansainnut enemmän. Irlanti on vieraissakin niukka suosikki.

6 Sveitsi–P-Irlanti (1)

MM-karsinta: Sveitsin otteet syyskuussa jäivät hieman odotuksista, kun niin Italiaa kuin Pohjois-Irlantia pisteet jaettiin maalittomina päättyneissä otteluissa. Viime vuosina kovaa tulosta pragmaattisella lähestymisellään tehnyt Pohjois-Irlanti on aloittanut MM-karsinnat odotusten mukaan. Syyskuussa Sveitsin hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden se olisi ansainnut niukan voiton. Kotikentällään revanssia hakeva Sveitsi on selkeä 75 prosentin suosikki.

7 Luxemburg–Serbia (2)

MM-karsinta: Luxemburg on nostanut viime vuosina tasoaan. Kuluvissa MM-karsinnoissa on tilillä jo kaksi voittoa, viimeisin kotona Azerbaidzania vastaan 3-1. Serbia on esiintynyt ennakkoon kevyessä karsintalohkossaan odotetun vahvasti ja välttänyt tappion viidessä pelissä. Ero perustasossa on Luxemburgin kohentuneista otteista huolimatta selkeä, mistä syyskuussa Serbialle 4–1 mennyt ottelukin kertoo. Serbia on selkeä suosikki.

8 Unkari–Albania (1)

MM-karsinta: Unkarin syyskuussa pelatut MM-karsinnat sujuivat hieman alle odotusten, kun kolmesta pelatusta ottelusta vain kotitottelu Andorraa kartutti pistetiliä 2–1-voiton myötä. Albania on esiintynyt haastavassa lohkossa hyvin. Syyskuun 1–0-voitto kotikentällä juuri Unkaria vastaan oli elintärkeä. Unkari on laadukkaampi, mutta myös Albanialta löytyy etenkin puolustuslinjasta laatupelaajia. Unkari on ennakkoon vähämaalisessa kohtaamisessa maltillinen 50 prosentin suosikki.

9 Färsaaret–Itävalta (2)

MM-karsinta: Färsaarten urakka MM-karsinoissa on sujunut tarkasti odotusten mukaan. Kertyneet neljä pistettä on napattu lohkossa ainoana Färsaarten taakse rankatulta Moldovalta. Vahvasti kesän EM-kisoissa esiintyneen Itävallan otteet MM-karsinoissa ovat jääneet toistaiseksi odotuksista. Syyskuussa Skotlantia vastaan tullut 0–1-tappio ja vielä räikeämpi 2–5-tappio Israelin vieraana asettavat Itävallan takamatkalle lohkon toisen sijan tavoittelussa. Tasoero on Itävallan hyväksi merkittävä ja suosikkiasema nousee vieraskentälläkin 75 prosentin tuntumaan.

10 Ipswich T–Shewsbury (1)

Ykkösliiga: Ipswichin vaatimattomat otteet saivat jatkoa sen hävittyä Accringtonin vieraana ansaitusti 1–2. Shewsbury ei sekään ole esityksillään häikäissyt. Alla on kaksi tappioita, joista viimeisin Boltonin vieraana ansaitusti 1–2. Kumpikin on alkukaudesta alisuorittanut. Ipswich on perustasoltaan lähes kahta luokkaa laadukkaampi ja kotikentällään noin 55 prosentin suosikki.

11 Sheffield W–Bolton (12)

Ykkösliiga: Sheffieldin alkukausi Ykkösliigassa olisi voinut sujua paremminkin. Viimeksi tuli kauden kolmas tappio, kun kotiottelu heikompaa Oxfordia vastaan hävittiin 1–2. Ykkösliigaan palannut Bolton on esiintynyt odotuksiin nähden hyvin. Alla on kaksi perättäistä voittoa, viimeisin kotona Shrewsburya vastaan kelvollisella esityksellä 2–1. Tasoeroa ei ole nimeksikään ja isännät ovat kotiedun turvin 45 prosentin suosikkeja.

12 Wycombe–Gillingham FC (1)

Ykkösliiga: Wycomben kausi sarjaporrasta alempana on alkanut kelvollisesti. Alla on kaksi voittoa, joista viimeisimmässä Morecambe kaatui kotikentällä 4–3. Gillinghamin alkukausi on ollut odotettua haasteellisempi. Viimeksi tuli kauden neljäs tappio, kun kotiottelu Wigania vastaan hävittiin odotetusti 0–2. Ero perustasossa puhuu Wycomben puolesta ja se on hieman yli 60 prosentin suosikki.

13 Plymouth A–Burton Albion (12)

Ykkösliiga: Plymouth on pelannut tappioitta sitten avauskierroksen. Vieraissa Lincolnia vastaan pisteet tasattiin 2–2. Burton jakoi pisteet Wimbledonin vieraana 1–1. Viime kaudella putoamista vastaan taistellut Plymouth on nostanut tasoaan. Myös Burtonin alkukausi on sujunut hieman odotettua vahvemmin. Tasoero on kuitenkin sarjataulukon osoittamaa eroa maltillisempi ja isännät ovat hieman alle 50 prosentin suosikkeja.