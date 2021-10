AC Milanin hyökkääjä lisäsi uuden Ferrarin kokoelmaansa.

Jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovic on tunnetusti automiehiä. Hänen kokoelmassaan on jo entuudestaan superautoja kuten Ferrari Enzo, Porsche 918 Spyder, Maserati Granturismo ja puolitoista vuotta sitten paljon kohua herättänyt Ferrari Monza SP2.

Nyt ruotsalainen futisikoni on lisännyt kokoelmaansa taas uuden ökymenopelin. Ibrahimovic julkaisi Instragramissa kuvan, jossa on uunituore Ferrari SF90 Spider -avoauto.

– Paljon onnea Zlatanille, 40 vuotta täyttänyt Ibrahimovic onnitteli itseään.

SF90 on Ferrarin ensimmäinen ladattava hybridiauto, ja menopeli hyödyntääkin kahta voimanlähdettään erittäin tehokkaasti. Hevosvoimia on 986 ja Car and Driver -lehden testissä se kiihtyi nollasta sataan tasan kahdessa sekunnissa. Ferrarin virallinen lukema on 2,5 sekuntia.

SF90 Spiderin myyntihinta on noin 540 000 euroa ilman lisäherkkuja. Tyyris menopeli, mutta ei samassa kategoriassa kuin esimerkiksi futaajan omistama Monza SP2, jonka hinnaksi arvioitiin noin 1,6 miljoonaa euroa.

Ibrahimovicin ura jatkuu yhä AC Milanissa. Hän on pelannut loukkaantumisen vuoksi vain yhdessä liigapelissä, jossa teki myös maalin.