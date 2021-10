Barcelona hävisi taas, Koeman vakuutti asemansa olevan vakaa

Mediatietojen mukaan Barcelona olisi jo kartoittanut Koemanille korvaajaa.

Madrid

Jalkapallon suurseura FC Barcelona hävisi lauantai-iltana Espanjan liigan ottelussa Atletico Madridille vieraskentällä 0–2. Paine katalonialaisseuran valmentajan Ronald Koemanin ympärillä käy kovemmaksi, sillä Barcelona on voittanut viimeisestä kuudesta ottelustaan vain yhden.

Seuran puheenjohtaja Joan Laporta kertoi aiemmin lauantaina, että Koeman jatkaa valmentajana Atletico-ottelun tuloksesta riippumatta. Ottelun jälkeen Koeman vahvisti keskustelleensa Laportan kanssa ja kertoi kaiken olevan täydellisesti. Koeman uskoo, että luottamuslause seurajohdolta auttaa koko joukkuetta parantamaan peliään.

– Se keskustelu meni hyvin, koska ennen sitä ei ollut selvyyttä tilanteesta. Puhuimme perjantai-iltana ja uudelleen lauantaiaamuna. Keskustelimme seurasta, joukkueesta ja minusta, Koeman sanoi.

– Valmentajalle seurajohdon luottamus on erittäin tärkeää, kuten myös pelaajille. Me olemme Barcelona ja meidän pitää voittaa pelejä. Se on normaali painetilanne.

– Paineet ovat aina läsnä jokaisella valmentajalla ja jopa enemmän Barcelonassa. Puheenjohtaja on nyt tehnyt ratkaisunsa.

Koeman lisäsi, ettei seurajohdon tuki tullut liian myöhään. Hän ei osannut sanoa miksi Laporta ei ollut ilmaissut tukeaan aiemmin.

– Sitä pitää kysyä häneltä.

Koemanin korvaajalla on spekuloitu mediassa ja ehdokkaina on mainittu seuran entinen huippupelaaja Xavi, Belgian maajoukkuetta luotsaava Roberto Martinez ja italialainen entinen tähtipelaaja Andrea Pirlo.

Barcelona on Espanjan liigassa yhdeksäntenä seitsemän ottelun jälkeen.