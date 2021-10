KuPS voitti Suomen mestaruuden!

KuPS on jalkapallon naisten Suomen mestari.

Kuopion Palloseura on voittanut naisten jalkapallon Suomen mestaruuden. Kuopiolaiset kaatoivat lauantaina HJK:n vieraissa lukemin 1–0 ja varmistivat mestaruuden toiseksi viimeisellä kierroksella.

KuPSin ainoan maalin iski albanialaisvahvistus Lavdije Begolli 66. peliminuutilla.

Savolaisten kausi on ollut murskaava: KuPS on napannut 22 ottelusta peräti 19 voittoa. Tasapelejä on kertynyt kaksi ja tappioita vain yksi.

Mestaruus on kolmatta kautta pääsarjassa pelaavalle KuPSille ensimmäinen.

