Tähtivalmentajaa syytetään seksuaalisesta häirinnästä – Megan Rapinoe latasi paljonpuhuvan kommentin

Useat huippujalkapalloilijat ovat kertoneet Paul Rileyn häirinneen heitä seksuaalisesti.

Paul Riley on vakavien syytösten kohteena.

Yhdysvaltain naisten jalkapallosarjassa NWSL:ssä valmentanutta brittivalmentajaa Paul Rileytä tutkitaan useista seksuaalisen häirinnän tapauksista. Rileyn nykyinen seura North Carolina Courage erotti päävalmentajansa torstaina, kun Athletic-sivusto julkisti usean pelaajan kertomukset Rileyn toimintatavoista.

Valmentajan epäillään muun muassa harrastaneen seksiä joidenkin pelaajiensa kanssa, lähetelleen itsestään paljastavia kuvia ja kosketelleen pelaajia epäsopivasti.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa se vakuuttaa liiton tutkivan asiaa.

– Useiden pelaajien kertomat väärinkäytökset ovat niin vakavia, että olemme avanneet alustavan tutkinnan, Fifa kertoi tiedotteessaan ja toivoi NWSL:n ja Yhdysvaltain jalkapalloliiton apua tutkinnassa.

Riley on valittu kahdesti NWSL:n vuoden valmentajaksi, ja Athleticin mukaan yksi pelaaja kuvasi vuosina 2017 ja 2018 palkittua valmentajaa "kuin jumalaksi". Valmentajalla oli pelaajiin vahva ote, sillä hän pystyi päättämään heidän urheilullisesta tulevaisuudestaan. Riley saattoi muun muassa kieltää pelaajiaan suostumasta maajoukkuekutsuihin.

ESPN:n mukaan NWSL ei ole puuttunut aiempiin ilmiantoihin, joissa on kyseenalaistettu Rileyn toiminta. Katseen kääntäminen pois ongelmista on saattanut pelaajia vaaratilanteisiin, sillä he ovat päävalmentajaan nähden haavoittuvassa asemassa.

Laajalti kohuttaneeseen tilanteeseen ottivat kantaa myös muun muassa naisjalkapallon supertähdet Megan Rapinoe ja Alex Morgan, jotka kritisoivat tiukoin sanankääntein liigan toimintaa.

– Liigan täytyy hyväksyä vastuunsa prosessista, joka epäonnistui suojelemasta pelaajia tältä hyväksikäytöltä, Morgan kirjoitti Twitterissä.

– Miehet suojelevat miehiä, jotka hyväksikäyttävät naisia, tiivisti Rapinoe yhdessä omista twiiteistään.

Tapaus johti perjantaina NWSL-liigan komissaarin Lisa Bairdin eroon. Liiga kertoi Twitterissä julkaistussa lyhyessä tiedotteessa, että se on hyväksynyt Bairdin eronpyynnön.

Perjantaina komissaari Baird päätti perua kohun takia viikonlopun ottelukierroksen, mutta myöhemmin samana päivänä hän erosi.

Väärinkäytökset kiistänyt Riley on valmentanut useassa naisten joukkueessa Pohjois-Amerikassa. Hän luotsasi vuosina 2014–2015 myös Portland Thornsia, jonka joukkueessa pelaa nykyään Helmarien runkopelaaja Natalia Kuikka. Ruotsista Yhdysvaltoihin siirtynyt Kuikka teki Thornsin kanssa kahden vuoden sopimuksen viime lokakuussa.