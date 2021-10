Kaksi varasta iski ketterästi luksushotelliin Pariisissa – Lionel Messi majoittui kerrosta alempana

Lionel Messiä ei raporttien mukaan ryöstetty.

Pariisin keskustassa sijaitsevassa Le Royal Monceau -hotellissa tapahtui näyttävä ryöstö viime viikon keskiviikkona, kertovat brittitabloidit kuten The Sun ja Daily Mail. PSG:n jalkapallotähti Lionel Messi yöpyy perheineen kyseisessä hotellissa.

The Sunin mukaan valvontakamerakuva paljastaa, mitä hotellissa tapahtui. Kaksi naamioitunutta ryöstäjää laskeutui katolta seinää pitkin ja tunkeutui sisään kuudenteen kerrokseen avoimeksi jääneen parvekkeen oven kautta. Messin sviitti sijaitsee vain yhtä kerrosta alempana.

Ryöstäjät veivät asukkailta tuhansien eurojen arvosta käteistä ja koruja. The Sun oli haastatellut naista, joka oli joutunut ryöstön uhriksi.

– On hyvin häiritsevää, että joku vain kävelee sisään, kun on maksanut omaisuuden tyylikkäästä ja turvallisesta huoneesta. Poliisi sanoi meille, että he olivat nähneet turvakameroiden kuvassa kaksi miestä, jotka olivat laukun kanssa katolla. Miehiä ei voitu tunnistaa kuvasta, nainen kommentoi.

Hän ei ollut ryöstön hetkellä huoneessaan, joka maksaa vajaat 1200 euroa yöltä. Naiselta vietiin kaulakoru ja korvarenkaat sekä rahaa. Yhteensä menetysten arvo oli noin 4500 euroa.

Poliisista kommentoitiin The Sunille seuraavasti:

– Hotellin turvatoimet ovat pettäneet vakavasti. Todisteiden perusteella tekijänä oli kokenut rikollisryhmä.

Hotellin mukaan tapausta tutkitaan.

Raporttien perusteella Messin perhettä ei ryöstetty. PSG oli rikoksen aikaan vieraspelimatkalla Metzissä, mutta Messi ei ollut loukkaantumisen vuoksi mukana.

Raporttien mukaan yksi yö Messin sviitissä maksaa noin 20 000 euroa. Argentiinalainen on kuitenkin muuttamassa lähiaikoina vaimonsa Antonelan sekä lastensa Thiagon, Mateon ja Ciron kanssa pois hotellista Pariisin esikaupunkiin. Ranskalaismedia RMC Sportin tietojen mukaan vuokra on jatkossa 20 000 euroa kuussa eli asumiskustannukset Messin taloudessa laskevat tuntuvasti.

Messin läsnäolo on aiheuttanut ison yleisöryntäyksen luksushotellin ulkopuolelle. PSG:n ja Messin faneja on pitänyt eristää mellakka-aidoilla hotellin edustalta. Esimerkiksi hyökkääjän tiistainen maali Mestarien liigassa Manchester Cityn verkkoon villitsi pariisilaisten kannattajia.