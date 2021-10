Vakio: Alipelatun Leedsin kotivoitto viikon runkovarma

Teemu Pukki ja Norwich matkustavat selkeänä altavastaajana jumbofinaaliin Burnleyn vieraaksi.

1 Burnley-Norwich C (1)

Valioliiga: Burnley onnistui viimeksi tasaamaan pisteet Leicesterin vieraana 2–2, vaikka oli pelillisesti isäntiä useamman askeleen jäljessä. Isossa kuvassa Burnleyn alkukausi on kuitenkin vastannut melko tarkasti odotuksia. Toistaiseksi pistetilille kertyneet kaksi pistettä ovat hieman alakanttiin peliesityksiin nähden.

Norwichin vaatimattomat otteet saivat jatkoa, ja Evertonin vieraana kärsitty 0–2-tappio oli järjestyksessään kuudes. Norwichin peliesityksellä ei pisteille olisi ansaittu, kuten ei muissakaan alkukauden tappioon päättyneissä otteluissa.

Burnley on noin luokan verran vieraaksi saapuvaa Norwichia edellä ja hieman useammin kuin kerran kahdesta voittava suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja selvästi laadukkaammin alkukaudesta esiintyneen kotijoukkueen voitto on kelpo pelivalinta kierroksen avauskohteeseen.

2 Chelsea-Southampton (1)

Valioliiga: Chelsean peliesitys jäi viikonloppuna melko selvästi odotettua vaatimattomammaksi sen hävittyä kotikentällä Manchester Citylle ansaitusti 0–1. Viikolla Mestarien liigassa Juventuksen vieraana Torinossa tuli niin ikään 0–1-tappio, vaikka pelitapahtumat etenivätkin melko tasaväkisissä merkeissä.

Southampton kärsi viime kierroksella 0–1-tappion kotikentällä Wolvesia vastaan, vaikka olisi ansainnut esityksellään pisteen. Viime kauteen nähden heikentynyt Soton on pystynyt hallitsemaan muutokset odotuksiin nähden hyvin, eikä pelillinen taso ole pudonnut niin rajusti mitä voitoton alkukausi antaa ymmärtää.

Ero perustasossa on Chelsean hyväksi merkittävä, mutta isäntien suosikkiasemaa kaventaa viikon Mestarien liigan ottelun rasitus. Kaksi perättäistä tappiota kärsinyt kotijoukkue on ärsytetty ja rasituksesta huolimatta noin 75 prosentin suosikki. Vakiossa isäntien kannatus on kohdallaan ja selkeä suursuosikki kuuluu kierroksen runkomerkkeihin.

3 Wolverhampton-Newcastle U (1)

Valioliiga: Wolves palasi voittojen tielle kaadettuaan Southamptonin vieraskentällä 1–0. Pistejako olisi kuitenkin kuvannut tasaista ottelua paremmin. Runsaasti pelillisiä muutoksia edelliskausiin nähden valmentajavaihdoksen myötä kokeneen Wolvesin esityksissä on nähty alkukaudesta runsaasti hajontaa.

Newcastle joutui tyytymään 1–1-tasapeliin Watfordin vieraana, vaikka olisi maalipaikkojen valossa ansainnut voiton. Newcastle on esiintynyt melko tarkasti odotusten mukaisella tasolla ja myös sarjataulukon sijoitus 17 on linjassa peliesitysten kanssa.

Ero perustasossa puhuu Wolvesin puolesta, mutta joukkueen peliesityksissä on alkukaudesta riittänyt runsaasti hajontaa. Kotikentällä selvästi heikompaa Newcastlea vastaan isännät ansaitsevat lähes kuusi kertaa kymmenestä toteutuvan suosikkiaseman. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpaa kohteessa varmaksi.

4 Leeds U-Watford (1)

Valioliiga: Leeds joutui taipumaan kotikentällä 1–2-tappioon West Hamia vastaan. Loppulukemia voi pitää melko tarkkana kuvauksena kentällä nähdystä tasoerosta. Leedsin alkukauden peliesitykset ovat jääneet lähes poikkeuksetta odotuksista, mutta otanta on edelleen kovin pieni merkittävään reagointiin.

Watford tasasi pisteet kotikentällä Newcastlea vastaan 1–1, mutta jäi yllättävän pahasti vierasjoukkueen jalkoihin ja olisi ansainnut tappion. Osa syynä heikkoon esityksen oli rasitus cupin ottelusta, jonka Watford samalla viikolla hävisi Championshipin Stokelle 1–3.

Alkukausi on ollut Leedsille odotettua haasteellisempi, kun taas Watford on esiintynyt hieman sarjanousijalle asetettuja odotuksia paremmin. Ero perustasossa yhdistettynä kotietuun nostaa Leedsin noin 57 prosentin suosikiksi. Vakiossa kotivoitto on jäämässä niukasti alipelatuksi, joten edullinen kotisuosikki merkitään kohteessa varmaksi.

5 Brighton-Arsenal (12)

Valioliiga: Brighton tasasi maanantai-iltana pisteet Crystal Palacen vieraana 1–1. Pistejako voi pitää pelitapahtumiin nähden perusteltuna, mutta Brightonin osalta otteet jäivät hieman odotuksista. Edellisessä kotiottelussa kaatui Leicester 2–1, mutta tuolloinkin pistejako olisi ollut tarkempi kuvaus tasaisista pelitapahtumista.

Arsenal pelasi toistaiseksi kauden parhaan ottelunsa voitettuaan Pohjois-Lontoon paikallisottelussa Tottenhamin 3–1. Kolme perättäistä voittoa, joista viimeisin laadukkaalla peliesityksellä paikallisvastustajaa vastaan, ovat omiaan nostamaan alkukaudesta ryvettyneen Arsenalin itseluottamusta.

Brightonin alkukausi on sujunut odotuksiin nähden laadukkaammin ja myös viime kauden epäonni on kääntynyt suotuisammaksi. Arsenalin otteet ovat kohentuneet ja myös avauskokoonpanoon on saatu jalkeille selvästi ensimmäisiä kierroksia laadukkaampi ryhmä. Arsenal on ottelussa niukka 40 prosentin suosikki. Kohde on vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus suositeltavaa.

6 Barnsley-Millwall (X2)

Championship: Barnsley jäi viikolla kotiottelussaan Forestia vastaan pelillisesti jalkoihin ja tuloksena oli 1–3-tappio. Edeltävällä kierroksella joukkue kärsi 0–1-tappion Blackpoolin vieraana, vaikka maalipaikat jakautuivatkin joukkueiden välille täysin tasaisesti.

Millwall palasi viikolla neljän voittoman ottelun jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Bristolia vastaan hoidettiin 1–0. Millwall hallitsi myös pelitapahtumia ja niukkaa voittoa voi pitääansaittuna. Edeltävällä kierroksella tuli Forestin vieraana maalipaikkoihin nähden looginen 1–1-tasapeli.

Ero perustasossa puhuu Millwallin puolesta, mutta kotiedun myötä ottelun todennäköisyyskenttä jakautuu joukkueiden välille tasaisesti. Myös Vakiossa merkit ovat keränneet tarkasti saman verran peliä puoleensa ja pelivalinta kallistuu laadukkaamman vierasjoukkueen suuntaan.

7 Bournemouth-Sheffield U (2)

Championship: Bournemouth joutui tyytymään viikolla maalittomaan tasapeliin sarjanousija Peterborough’n vieraana. Peli eteni vahvassa Bournemouthin hallinnassa ja viides perättäinen voitto olisi ollut maalipaikkoihin nähden selvästi pistejakoa perustellumpi. Edeltävällä kierroksella kotiottelu Lutonia vastaan hoitui 2–1, mutta tuolloin täysi pistesaalis tuli maalipaikkoihin nähden onnekkaasti.

Sheffield kärsi viikolla pitkästä aikaa tappion, kun pisteet menetettiin Boron vieraana 0–2. Pelillisesti Sheffield kuitenkin hallitsi ottelua, eikä olisi ansainnut hävitä. Sheffield vaikuttaa selättäneen alkukauden haasteensa ja on esiintynyt viime viikot laadukkaasti, vaikka onkin pelannut useita sarjan häntäpään ryhmiä vastaan ennen viikolla pelattua vierasottelua Boroa vastaan.

Bournemouth on selvästi vieraita vahvemmassa tuloskunnossa, mutta ero perustasossa menee Sheffieldille, joka tuntuu saaneen juonesta kiinni viime viikkoina. Kotietu pitää kuitenkin Bournemouthin noin 44 prosentin suosikkina. Vakiossa kotivoitto on merkitty lähes 60 prosentin kannatukseen, joten järkipelaajalle ainoaksi vaihtoehdoksi jää vierasjoukkueen menestykseen nojaavat pelivalinnat.

8 Birmingham-Nottingham (1)

Championship: Birmingham joutui taipumaan viikolla hyvästä pelistä huolimatta 0–2-tappioon QPR:n vieraana. Birmingham loi ottelun laadukkaimmat maalipaikat ja olisi ansainnut vähintään pisteen. Edeltävällä kierroksella se tasasi pisteet kotikentällä Prestonia vastaan maalittomana päättyneessä ottelussa. Tuossa ottelussa maalitonta tasapeliä voi pitää tarkkana kuvauksena tasaisina edenneiden pelitapahtumien kulusta.

Viime viikkoina otteitaan petrannut Forest nappasi viikolla 3–1-vierasvoiton Barnsleysta. Selkeää voitto voi pitää myös Forestin hallinnassa edenneisiin pelitapahtumiin nähden ansaittuna. Edeltävällä kierroksella Forest tasasi pisteet kotikentällä Millwallia vastaan 1–1, ja myös tuossa ottelussa loppulukemat peilasivat melko tarkasti kenttätapahtumia.

Birmingham on joukkueista niukasti laadukkaampi ja saa yhden ylimääräisen lepopäivän lisää viikkopelin jäljiltä. Koti- ja lepoetu nostavat Birminghamin noin 46 prosentin suosikiksi. Vakiossa oikein pelattu kotivoitto kelpuutetaan kohteessa varmaksi asti.

9 Blackpool FC-Blackburn (2)

Championship: Blackpool jatkoi tappiotta kolmannessa perättäisessä ottelussaan Tasattuaan viikolla pisteet Hullin vieraana 1–1. Blackpool on kerännyt viime viikkoina pisteitä selvästi odotettua tiheämmällä tahdilla, mutta myös onni on ollut suotuisa.

Blackburn joutui viikolla taipumaan Huddersfieldin vieraana 2–3-tappioon, jota voi pitää myös maalipaikkoihin nähden ansaittuna. Edeltävällä kierroksella joukkue murskasi kotikentällään Cardiffin peräti 5–1, eivätkä loppulukemat jättäneet tuolloin epäselvyyttä kentällä nähdystä tasoerosta.

Blackpoolin positiivista tuloksista ei ole toistaiseksi syytä innostua, vaikka ne sarjanousijan itseluottamusta eittämättä nostavatkin. Selkeä ero perustasossa tekee Blackburnistä hieman yli 40 prosentin vierassuosikin. Blackburnin kannatus on vakiossa niukasti todennäköisyyttään korkeammalla, mutta isäntien suotuisa onni peliesityksiin nähden ei jatku ikuisesti. Tasoero voi eskaloitua ottelussa vieraiden hyväksi selvästi odotettua reilumminkin, ja vierasvoitto merkitään kohteessa varmaksi.

10 Hull-Middlesbrough (1X)

Championship: Hullin otteet jatkuivat toisessa ottelussa perätysten hieman odotettua laadukkaampina joukkuee tasattua viikolla pisteet toista sarjanousijaa Blackpoolia vastaan 1–1. Hullin niukka voittokaan ei olisi ollut vääryys. Edeltävällä kierroksella Stoken vieraan kärsityssä 0–1-tappiossa Hull oli maalipaikkojen valossa tasavahva ja olisi ansainnut pisteen.

Boro palasi viikolla kahden perättäisen tappion jälkeen voittokantaan, kun kotiottelu Sheffieldia vastaan hoidettiin 2–0. Pelillisesti Boro ei kuitenkaan esiintynyt vieraita laadukkaammin, eikä kahden maalin voittoa voi pitää kovinkaan tarkkana kuvauksena pelitapahtumien kulusta tai kentällä nähdystä tasoerosta.

Ero perustasossa menee Borolle, joka ei tosin ole toistaiseksi esiintynyt odotusten mukaisella tasolla. Hull on ollut pelillisesti sarjan vaatimattomimpia joukkueita, mutta kahdessa viime ottelussa esitykset ovat olleet kelvollisia. Laadukkaampi vierasjoukkue ansaitsee vain marginaalisen 36 prosentin suosikkiaseman. Vieraiden kannatus on menossa vakiossa yli todennäköisyytensä ja isäntien menestykseen nojaava rastitus on rohkea, mutta edullinen pelivalinta.

11 Luton-Huddersfield (12)

Championship: Luton palasi pitkän voitottoman jakson jälkeen ryminällä voittojen tielle, kun kotiottelu korkeammalle rankattua Coventrya vastaan voitettiin peräti 5–0. Edeltävällä kierroksella Luton joutui taipumaan Bournemouthin vieraana 1–2-tappioon, vaikkei esiintynyt merkittävästi kotijoukkuetta heikommin. Viikkokierroksen murskavoitto toi tasoitusta Lutonin alkukauden epäonnisiin pistemenetyksiin.

Huddersfield sai orastavan tappioputkensa katki voitettuaan kotiottelun Blackburnia vastaan 3–2. Myös Huddsin peliesitys ottelussa oikeutti niukkaan voittoon. Edeltävällä kierroksella Swansean vieraana peliesitys jäi sen sijaan odotuksista joukkueen hävittyä ansaitusti 0–1.

Joukkueet on syytä arvottaa perustasonsa puolesta hyvin tasaväkisiksi. Luton on kotiedun turvin suosikki, mutta päivää lyhyempi palautumisaika viikkokierroksen jäljiltä kaventaa suosikkiaseman 45 prosentin tuntumaan. Kohde on Vakiossa tarkasti oikein pelattu ja runsas rastitus suositeltavaa.

12 Derby-Swansea (X2)

Championship: Derby palasi viikolla voittokantaan, kun kotiottelu tällä kaudella samantasoisesti esiintynyttä Readingia vastaan voitettiin 1–0. Pistejako olisi kuitenkin ollut tasaisiin pelitapahtumiin nähden oikeutetumpi lopputulos. Derbyn edeltävän kierroksen peliesitys Sheffieldin vieraana kärsityssä 0–1-tappiossa jäi selvästi odotettua heikommaksi. Tuolloin tappio olisi voinut hyvin olla suurempikin.

Swansea joutui tyytymään viikolla kohtaloonsa hävittyään vierasottelun Fulhamia vastaan 1–3. Swansea jäi myös pelillisesti kotijoukkuetta jälkeen ja tappiota oli ansaittu. Edeltävän kierroksen kotiottelussa Swansea pääsi kuitenkin pitkästä aikaa voiton makuun, kun Huddersfield hoidettiin 1–0. Niukka voitto oli tuolloin myös maalipaikkoihin nähden oikeutettu.

Swansea on hieman isäntiä korkeammin rankattu, vaikka kummankaan alkukauden otteita ei voi pitää erityisen laadukkaina. Kotietu pitää Derbyn hieman alle 40 prosentin suosikkina. Kohde on vakiossa oikein pelattu ja runsas rastitus paikallaan.

13 QPR-Preston (X2)

Championship: QPR sai viikolla kolmen ottelun mittaiseksi venyneen tappioputkensa poikki, kun kotiottelu Birminghamia vastaan voitettiin 2–0. Ärrien peliesitys ei voitosta huolimatta ollut odotetulla tasolla ja pistejako olisi ollut vastaavalla pelinkuvalla ottelua toistettaessa selvästi kotivoittoa todennäköisempi skenaario.

Preston on pelannut seitsemän perättäistä ottelua tappioitta. Viikolla pisteet tasattiin haastavassa kotiottelussa Stokea vastaan 1–1, mutta vieraiden hallitsemiin pelitapahtumiin nähden niukka tappio olisi ollut tasapeliä perustellumpi.

QPR on heikommista tuloksistaan huolimatta hieman Prestonia laadukkaampi joukkue. Kotivoitto toteutuu hieman harvemmin kuin kerran kahdesta. Vakiossa tyypillisesti paljon peliä puoleensa keräävä QPR on jälleen pelikansan suosiossa ja merkattu viisi pinnaa yli todennäköisyytensä. Kummankaan joukkueen esitykset eivät viikolla häikäisseet, mutta ylipelattu kotivoitto on näillä peliprosenteilla ohitettava.