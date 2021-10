Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon surkuhupaisa ulkomuoto uutuuspelissä ihmetyttää – ”Hän näyttää koiralta”

Konamin jalkapallopeli Efootball sai pelaajilta hämmentyneen vastaanoton.

Japanilaisen pelitalo Konamin tekemä jalkapallopeli Efootball julkaistiin torstaina PlayStationille, Xboxille ja PC:lle.

Peli on uusi versio versio Konamin aikoinaan äärimmäisen arvostetusta Pro Evolution Soccer-sarjasta. Uudistettu versio julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa.

Ilmaiseksi pelattavissa oleva peli sai kokeilijoilta nopeasti täystyrmäyksen. Steam-pelialustalla pelin perjantai-iltapäivään mennessä arvioineista vain pieni osa oli antanut positiivisen arvosanan. Sosiaalinen media täyttyi nopeasti todisteista pelin kyseenalaisista grafiikoista ja pelattavuudesta.

Erityisen paljon ruutia Twitterin vääräleuoille antoi laajalle levinnyt otos supertähtien Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon vääristyneistä kasvoista.

– Pes on niin realistinen, että he tekivät Messistä ja Ronaldosta alienien näköisiä, koska he eivät ole ihmisiä. Enpä usko, että Fifa (EA Sportsin pelisarja) pääsee tälle tasolle, eräs käyttäjä väritteli.

– Miksi he ovat antaneet Ronaldolle tuollaiset alahampaat? Hän näyttää koiralta, toinen huomioi.