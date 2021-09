Fernando Gago muistetaan Suomessa erityisesti Real Madridin keskikentältä.

Entinen jalkapallotähti Fernando Gago, 35, on keskellä romanttista kolmiodraamaa, Gagon kotimaan Argentiinan Clarin-lehti kertoo. Clarinin mukaan Gago ja hänen argentiinalainen vaimonsa, ex-tennistähti Gisela Dulko ovat eronneet.

Argentiinalaismedian myllyttämien huhujen mukaan syynä on pariskunnan paratiisiin luikerrellut käärme, Dulkon ystävä, tanssikoulun opettaja Veronica Laffitte.

Toimittaja Cinthia Fernandez lisäsi liekkiä huhukeittiöön Los Angles De La Manana -nimisessä ohjelmassa.

– Gisela ilmeisesti löysi heidät omasta kodistaan ja sängystään. Hän avasi oven ja siellä oli Fernando Gago toisen naisen kanssa, Fernandez sanoi ohjelmassa Mirrorin mukaan.

Gago ja Dulko menivät naimisiin 10 vuotta sitten. Heillä on kolme lasta: Mateo, 8, Antonella, 6, ja Daniele, 3.

– He ovat aina pitäneet matalaa profiilia. He erosivat Fernandon uskottomuuden takia. Hän petti vaimoaan Giselan parhaan ystävän kanssa. Giselan ystäväpiiri koostui äidestä, joiden lapset kävivät samaa koulua. Nyt Gisela on vaihtanut lastensa koulua, Fernandez kertoi.

Gago lopetti peliuransa alle vuosi sitten vammakierteen jälkeen. Hän valmensi peliuransa jälkeen argentiinalaista Club Atletico Aldosivia, mutta irtisanoutui pestistään vastikään kuuden peräkkäisen tappion jälkeen.

Gago muistetaan peliuraltaan parhaiten Real Madridista, jonka keskikentällä hän pelasi kaudet 2007–12. Hän pelasi Argentiinan maajoukkueessa vuoden 2014 MM-kisoissa ja voitti olympiakultaa vuonna 2008.

Dulko, 36, oli korkeimmillaan naisten tenniksen maailmanlistan sijalla 26. Hän voitti neljä WTA-kiertueen turnausta kaksinpelissä. Dulko erikoistui nelinpeliin, jossa nousi maailmanlistan ykköseksi ja voitti 17 WTA-turnausta.